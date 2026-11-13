У стране ЕС опять переписали консульский сбор для украинцев: сколько теперь придется платить
Консульский сбор для украинц...
Источник: Keystone / Michael Buholzer
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Украинцам придется платить больше за услуги, которые им будут предоставлять дипломаты в Польше. Тарифы в злотых вырастут во всех дипучреждениях Украины в этой стране уже во второй раз с начала года. Цены увеличатся на 7-8%, а в некоторых случаях разница может достигать 116 злотых.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Польше. Отмечается, что тарифы были пересмотрены согласно приказу посольства от 12 ноября 2026 года № 72.
Новые тарифы консульского сбора начнут действовать с 23 ноября. За услуги, которые были оплачены до этой даты, но будут предоставляться после нее, придется доплатить разницу с учетом новой тарифной ставки.
Как изменилась стоимость дипуслуг
Консульский сбор вырастет за все услуги. Вот неполный список из них:
Кто освобожден от консульского сбора?
- Дети до 16 лет при оформлении загранпаспорта.
- Лица с инвалидностью I и II групп.
- Дети с инвалидностью и их законные представители.
- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
- Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы 1 и 2 категорий.
В каких учреждениях будут действовать новые тарифы
- Консульский отдел посольства Украины в Польше.
- Генеральные консульства в Люблине, Кракове, Вроцлаве и Гданьске.
- Консульство в Познани.
- Вице-консульство в Жешуве.
Как уже сообщал OBOZ.UA, ставки консульского сбора для украинцев в Польше в этом году пересматривают уже не впервые – новые цены вводили в мае. Это связано с ростом курса доллара по отношению к злотому.
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