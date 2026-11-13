У стране ЕС опять переписали консульский сбор для украинцев: сколько теперь придется платить

Украинцам придется платить больше за услуги, которые им будут предоставлять дипломаты в Польше. Тарифы в злотых вырастут во всех дипучреждениях Украины в этой стране уже во второй раз с начала года. Цены увеличатся на 7-8%, а в некоторых случаях разница может достигать 116 злотых.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Польше. Отмечается, что тарифы были пересмотрены согласно приказу посольства от 12 ноября 2026 года № 72.

Новые тарифы консульского сбора начнут действовать с 23 ноября. За услуги, которые были оплачены до этой даты, но будут предоставляться после нее, придется доплатить разницу с учетом новой тарифной ставки.

Как изменилась стоимость дипуслуг

Консульский сбор вырастет за все услуги. Вот неполный список из них:

Услуга Было, злотых Стало, злотых Изменение, злотых Оформление загранпаспорта 326 352 +26 (8%) Оформление удостоверения на возвращение в Украину 109 117 +8 (7,3%) Принятие на консульский учет 72 78 +6 (8,3%) Истребование документа и его выдача 72 78 +6 (8,3%)+6 (8,3%) Легализация документа физического лица 181 195 +14 (7,7%)+14 (7,7%) Государственная регистрация брака 362 391 +29 (8%)+29 (8%) Расторжение брака по взаимному согласию супругов без несовершеннолетних детей 543 586 +43 (7,9%)+43 (7,9%) Расторжение брака на основании решения суда 579 626 +47 (8,1%) Документы для предоставления разрешения на иммиграцию 1448 1564 +116 (8%) Государственная регистрация смены имени 362 391 +29 (8%) Заверение перевода документов (за страницу) 145 156 +11 (7,6%) Автоматизированная обработка данных для регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов 145 156 +11 (7,6%)⁣ყ0+11 (7,6%)

Кто освобожден от консульского сбора?

Дети до 16 лет при оформлении загранпаспорта.

при оформлении загранпаспорта. Лица с инвалидностью I и II групп .

. Дети с инвалидностью и их законные представители.

и их законные представители. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

и дети, лишенные родительской опеки. Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы 1 и 2 категорий.

В каких учреждениях будут действовать новые тарифы

Консульский отдел посольства Украины в Польше .

. Генеральные консульства в Люблине, Кракове, Вроцлаве и Гданьске .

. Консульство в Познани .

. Вице-консульство в Жешуве.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ставки консульского сбора для украинцев в Польше в этом году пересматривают уже не впервые – новые цены вводили в мае. Это связано с ростом курса доллара по отношению к злотому.