В стране ЕС разработали новые правила для украинцев: запрет на длительный выезд и ограничения для автомобилей на украинских номерах

В Чехии предлагают прекращать временную защиту, если человек более 30 дней находился за пределами Шенгенской зоны. В то же время для получения гуманитарной помощи нужно будет провести непосредственно в Чехии не менее 16 дней за календарный месяц. Законопроект также предусматривает штраф до 30 тыс. чешских крон за управление автомобилем на украинских номерах для водителей, на которых будет распространяться запрет.

По состоянию на 28 ноября 2026 года соответствующий законопроект №213 прошел два чтения. Третье чтение внесли в повестку дня 37-го заседания Палаты депутатов Чехии. Профильный комитет рекомендовал принять документ, а также поддержал поправки, которые могут ускорить введение новых правил.

Когда украинцы могут потерять временную защиту

Согласно правительственной редакции, чешская временная защита будет прекращаться, если органы установят, что ее обладатель находился за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Это будет касаться, в частности, длительных поездок в Украину. Одна из поправок предусматривает, что 30-дневный срок начнут отсчитывать не ранее дня вступления закона в силу.

Чтобы получить выплату, в заявлении нужно будет подтвердить пребывание в Чехии не менее 16 дней в месяце, за который ее просят. Большинство взрослых также должны будут иметь доход от работы или самозанятости либо зарегистрироваться в качестве соискателей работы. Среди исключений – дети, беременные, студенты младше 26 лет, люди старше 65 лет и те, кто временно не может работать из-за болезни или травмы. Если кто-либо из взрослых не выполнит требование о занятости, его базовую сумму и долю расходов на жилье не учтут при расчете помощи для семьи.

Отдельная поправка сокращает со 150 до 90 дней период, по истечении которого для взрослых вне уязвимых категорий уменьшается базовая сумма помощи. Согласно действующей шкале, она снижается с 4 860 до 3 130 крон. Сколько человек фактически получит, зависит также от доходов, сбережений и расходов на жилье. Текст поправок · Министерство труда Чехии

Кому грозит штраф за украинские номера

Ограничение коснется, в частности, водителей, постоянно проживающих в Чехии или имеющих разрешение на пребывание в стране сроком более 90 дней. Проект предусматривает шесть месяцев с момента, когда водитель подпал под одну из предусмотренных законом категорий. За нарушение предлагают штраф от 10 тыс. до 30 тыс. крон.

Автомобили можно будет зарегистрировать в Чехии по правилам для импортированных машин. По оценке правительства, из примерно 28 500 автомобилей, которые на момент подготовки проекта числились в отдельном реестре украинских машин, всем условиям для регистрации будут соответствовать около 5 000 – примерно каждый шестой.

Правительство предлагало ввести новые условия предоставления гуманитарной помощи и запрет на управление автомобилями с украинскими номерами с 1 января 2028 года. Профильный комитет поддержал поправку, которая переносит эти изменения на 1 июля 2027 года. Согласно другой поддержанной поправке, большинство остальных норм, в частности новые основания для прекращения защиты, могут вступить в силу на пятый день после официальной публикации закона. Окончательные даты зависят от того, какие поправки одобрят депутаты.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что беженцы из Украины в Ирландии сталкиваются со случаями недобросовестного поведения со стороны арендодателей, которые требуют у них деньги за проживание в субсидируемом государством жилье. В такой ситуации они вынуждены платить, поскольку им не к кому обратиться за защитой своих прав.