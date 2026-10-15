В стране ЕС переписали требования к украинцам: как теперь перейти на постоянное проживание

С 1 октября 2026 года в Чехии вступили в силу обновленные нормативные показатели для проверки достаточности дохода иностранцев. Эти нововведения существенно затронут, в частности, и украинцев, которые планируют подавать документы на постоянное проживание, долгосрочное пребывание с целью ведения бизнеса или воссоединения семьи.

Об этом сообщает Czechia Online. Новые расчеты опубликовал Официальный информационный портал для иностранцев Министерства внутренних дел Чехии.

Новые суммы прожиточного минимума

Главное правило МВД Чехии остается неизменным: совокупный месячный доход заявителя (или семьи) должен быть не ниже суммы прожиточных минимумов всех членов семьи плюс расходы на жилье. Согласно данным Министерства труда и социальных дел Чехии, с 1 октября установлены следующие суммы прожиточного минимума:

одинокий человек – 5500 крон/мес;

5500 крон/мес; первый взрослый в семье – 5000 крон/мес;

5000 крон/мес; второй и каждый последующий взрослый – 3750 крон/мес;

3750 крон/мес; ребенок в возрасте до 6 лет – 2480 крон/мес;

– 2480 крон/мес; ребенок в возрасте от 6 до 15 лет – 3050 крон/мес;

– 3050 крон/мес; несовершеннолетний или находящийся на иждивении ребенок (15-26 лет) – 3490 крон/мес.

Сколько нужно тратить на жилье

Вторая составляющая формулы – это расходы на жилье. Согласно сообщению Минтруда № 169/2026, на период с 1 октября по 31 декабря 2026 года установлены следующие нормативные суммы:

1 человек – 15 680 крон (совокупный ориентир дохода вместе с прожиточным минимумом – 21 180 крон/мес.);

– 15 680 крон (совокупный ориентир дохода вместе с прожиточным минимумом – 21 180 крон/мес.); 2 человека (пара) – 18 990 крон (совокупный ориентир – 27 740 крон/мес.);

18 990 крон (совокупный ориентир – 27 740 крон/мес.); 3 человека – 21 870 крон;

21 870 крон; 4 человека – 23 510 крон;

23 510 крон; 5 и более человек: 24 120 крон.

Однако если заявитель может официально подтвердить меньшую или большую фактическую сумму расходов на аренду и коммунальные услуги по договору, чешские органы будут учитывать именно фактические задокументированные расходы, а не максимальный норматив.

Кого касаются изменения

Обновленная формула применяется к заявлениям на постоянное проживание (ПМП), долгосрочное проживание для предпринимателей, резидентов других стран ЕС, а также к разрешениям на воссоединение семьи.

В то же время требования не распространяются на обладателей специального разрешения на долгосрочное пребывание для украинцев и долгосрочных виз. Для них действуют отдельные механизмы финансового обеспечения.

Требования к документам о доходах

Простого предъявления остатка средств на банковском счете для большинства категорий недостаточно – доход должен быть стабильным и регулярным:

наемные работники предоставляют справку о среднем чистом заработке за последний квартал или расчетные листы (пайслипы) за 3 месяца вместе с трудовым договором;

предоставляют справку о среднем чистом заработке за последний квартал или расчетные листы (пайслипы) за 3 месяца вместе с трудовым договором; предприниматели подают налоговые декларации и подтверждения уплаты социальных и налоговых взносов. Выписки с банковских счетов за 6 месяцев допускаются только для отдельных типов разрешений, но не принимаются при подаче заявления на постоянное проживание.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2027 года украинские беженцы в Чехии смогут переходить с временной защиты на долгосрочную рабочую карту (zaměstnanecká karta). Для этого в стране запустят новую правительственную программу.