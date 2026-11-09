В стране ЕС хотят массово судить пенсионеров из Украины: почему требуют вернуть тысячи евро

Сотни украинцев, получивших временную защиту в Австрии, могут столкнуться с необходимостью вернуть выплаты базового обеспечения (Grundversorgung). Причиной стало недекларирование начисления украинской пенсии при подаче заявки на получение социальной помощи.

По данным местных СМИ, речь идет о выплатах, которые получили беженцы в федеральной земле Нижняя Австрия. Общая сумма предварительных требований о возврате средств составляет не менее 445 тыс. евро,

Решение суда

В конце сентября Земельный административный суд Нижней Австрии постановил, что украинские пенсии являются законным доходом, который необходимо обязательно учитывать при предоставлении базового обеспечения. Если впоследствии выясняется, что такие выплаты получали параллельно с государственной помощью, власти имеют законное право требовать возврата переплаченных средств.

В ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) поддержали такой жесткий подход. По словам государственного секретаря этой политической силы Александера Мурласитса, большинство заявлений на получение выплат, начисленных с нарушениями, были заполнены на украинском языке.

"Это деньги налогоплательщиков. Мы вернем каждый евро – никаких исключений не будет", – заявил политик.

Социальные риски и проблема "социальных лазеек"

Представители украинских организаций и социальных служб подчеркивают, что большинство пострадавших – это пожилые люди, получающие минимальные украинские пенсии, а большие суммы долгов могут полностью разрушить их финансовое положение в эмиграции. Так, в одном из рассмотренных дел суд обязал пенсионера вернуть 11 569 евро.

Согласно местному законодательству, в случае угрозы экзистенциальной безопасности человека власти могут полностью или частично отменить требование о возмещении, если доказан факт социального неблагополучия. Однако судебная практика демонстрирует строгий подход: в одном из недавних решений суд отказал в списании долга из-за наличия постоянной пенсии и возможности рассрочки платежей.

Социальные службы советуют украинским беженцам самостоятельно и своевременно декларировать любые поступления из-за границы, а в случае получения требований о возврате средств – оперативно обращаться за юридической помощью для оформления реструктуризации или освобождения от выплат из-за угрозы бедности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ирландии отправили за решетку 51-летнюю украинку, которая мошенническим путем получила 9103 евро. Женщина в течение полугода каждые две недели прилетала, чтобы получить социальную помощь, хотя по местному законодательству она должна была проживать в Ирландии.