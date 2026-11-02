Украинцам выдают по 9 тысяч: кто может получить и на что можно потратить выплату

Украинцы могут подать заявку на жилищную субсидию, предназначенную на приобретение дров. Максимальный размер выплаты – 9 205 грн, чего должно хватить на 2 тонны топлива. Впрочем, предназначена субсидия только для тех, чей доход не покрывает расходы на отопление. Т.е., право на такую помощь имеют не все.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там отметили, что приоритетными получателями субсидии являются ВПЛ, жители прифронтовых и освобожденных территорий, а также:

многодетные семьи;

одинокие пенсионеры;

люди с инвалидностью.

"Главное условие: жилье должно отапливаться исключительно печью. Для централизованного, газового или электроотопления эта субсидия не действует", – говорится в сообщении.

Какие нужны документы для получения выплаты

Заявление и право на доходы и имущественное положение.

Паспорт и РНОКПП (ИНН).

Банковские реквизиты (IBAN).

Документ, подтверждающий наличие печного отопления.

Как подать заявление на выплату на дрова

Онлайн . Через портал "Дія" или электронный кабинет Пенсионного фонда (с КЭП/BankID).

. Через портал "Дія" или электронный кабинет Пенсионного фонда (с КЭП/BankID). Оффлайн. В сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах, органах местного самоуправления или по почте.

"Пенсионный фонд рассматривает заявление до 10 рабочих дней. При одобрении средства выплачиваются единовременно на банковский счет", – рассказали в фонде.

Сколько могут выплатить на дрова в 2026 году

В целом же, отмечается, для расчета субсидии на твердое топливо в 2026 году используется норматив 2 тонны на одно домохозяйство. Предельная стоимость одной тонны, которая учитывается при расчете, составляет 4 602,57 грн. Таким образом, расчетная стоимость двух тонн достигает 9 205,14 грн.

Однако следует помнить, что 9,2 тыс. грн – это не фиксированная выплата, которую гарантированно перечислят каждому заявителю. Ведь фактический размер субсидии зависит от материального положения семьи. В частности, Пенсионный фонд:

оценивает совокупные доходы домохозяйства;

определяет, какую часть расходов на топливо человек или семья может оплатить самостоятельно, а какую компенсирует государство.

Соответственно, две семьи, которые отапливают одинаковые по площади дома дровами, могут получить разные суммы помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, семьи с низкими доходами могут оформить базовую социальную помощь – через Дію. Она позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. При этом ее размер не является фиксированным: сумму рассчитывают индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода. В 2026 году базовая величина для расчета составляет 4 500 грн.