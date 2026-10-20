Украинцам открыли возможность оформления новых выплат через Дію: кто может получить деньги

С 20 октября 2026 года украинки могут оформить через портал "ія пособие в связи с беременностью и родами в размере 7 000 гривен ежемесячно, а также выплаты на уход за ребенком до года – 7 000 гривен или 10 500 гривен для детей с инвалидностью. Для этого необходимо авторизоваться на портале, пройти автоматическую проверку и подписать заявление с помощью Дія.Підписом, а при отсутствии возможности оформить пособие онлайн можно обратиться в Пенсионный фонд, ЦНАП или к уполномоченному лицу общины.

Об этом официально сообщила прессслужба Дії. Там рассказали, кому доступно пособие, какие документы нужны, как работает новая процедура и на что можно тратить полученные средства.

Какие новые выплаты можно оформить через Дію

С 20 октября украинцам стали доступны две отдельные онлайн-услуги, направленные на финансовую поддержку семей в период беременности, рождения ребенка и в течение первого года его жизни.

Первая – пособие в связи с беременностью и родами для женщин, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования. Его размер составляет 7 000 гривен ежемесячно.

Вторая – пособие на уход за ребенком до достижения им одного года. По этой программе предусмотрено 7 000 гривен ежемесячно, а для детей с инвалидностью – 10 500 гривен. Хотя суммы двух стандартных выплат одинаковы, их не следует путать. Они предназначены для разных периодов и имеют отдельные условия оформления и использования средств.

Важно и то, что указанные суммы не означают автоматического назначения денег каждой беременной женщине или семье с младенцем. Для получения поддержки необходимо соответствовать критериям конкретной программы и подать заявление.

7 000 гривен для беременных: кто может получить помощь

Одна из доступных в Дії услуг – оформление государственной помощи в связи с беременностью и родами. Она предназначена для женщин, не охваченных общеобязательным государственным социальным страхованием на случай временной потери трудоспособности.

Речь идет о категориях женщин, не имеющих права на соответствующие страховые выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию. Размер помощи составляет 7 000 гривен в месяц. В то же время это не означает, что деньги будут выплачиваться в течение всех девяти месяцев беременности. Пособие связано с определенным законодательством периодом беременности и родов, а не со всем сроком вынашивания ребенка.

Для ее оформления требуется медицинское заключение о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Согласно условиям, опубликованным на портале Дія, подача онлайн-заявления возможна, если соответствующее медицинское заключение еще действует или с момента истечения его срока прошло не более шести месяцев.

Женщинам, которые уже родили ребенка, но ранее не оформили соответствующее пособие, также стоит проверить возможность подачи заявления. Решающее значение будут иметь дата окончания действия соответствующего медицинского документа и выполнение других условий программы. После назначения пособия деньги будут зачисляться на основной счет Дія.Картки.

В отличие от выплат на уход за ребенком, это пособие не имеет специальных ограничений в отношении категорий покупок. Получательница сможет самостоятельно решать, на что потратить средства. Отмечается, что это могут быть продукты питания, лекарства, бытовые расходы, товары для новорожденного или другие нужды семьи.

7 000 гривен ежемесячно на ребенка до года: какие условия

Вторая программа предусматривает финансовую поддержку семей, ухаживающих за ребенком в течение первого года его жизни. Размер пособия составляет 7 000 гривен ежемесячно. Если ребенок имеет инвалидность, сумма увеличивается до 10 500 гривен.

Таким образом, для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена ежемесячная поддержка на 3 500 гривен больше. Пособие предназначено для покрытия определенных расходов, связанных с уходом за малышом. В частности, речь идет о приобретении детского питания, одежды, средств ухода и других разрешенных товаров и услуг.

В то же время наличие ребенка соответствующего возраста еще не означает, что выплата будет назначена автоматически. Необходимо подать заявление и пройти проверку права на пособие. Особое внимание стоит обратить на возрастные ограничения для онлайн-оформления. Всообщении Дії указано, что заявление через портал могут подать матери, имеющие ребенка в возрасте до одного года и семи месяцев и еще не получающие соответствующее пособие.

Однако это не означает, что ежемесячную выплату будут начислять до достижения ребенком возраста одного года и семи месяцев. Программа предусматривает поддержку именно на уход за ребенком до достижения им одного года, а указанный дополнительный возрастной диапазон касается возможности обращения за назначением пособия.

Как оформить выплаты через Дію: пошаговая инструкция

Для получения помощи больше не обязательно лично посещать государственные учреждения. Заявление можно подать онлайн через портал Дія, а значительную часть необходимых сведений система проверит автоматически. Процедура предусматривает три основных этапа:

авторизоваться на портале Дія – после входа в личный кабинет необходимо выбрать соответствующую услугу и заполнить первую часть заявления; на этом этапе система автоматически проверяет наличие права на пособие; дождаться уведомления на электронную почту – если предварительная проверка прошла успешно, заявительница получит ссылку для заполнения второй части заявления; завершить оформление в течение 24 часов – необходимо перейти по полученной ссылке, заполнить остальную информацию и подписать заявление с помощью Дія.Подпись.

Особое внимание следует уделить последнему этапу. После получения ссылки на вторую часть заявления ее необходимо подписать в течение суток. Если заявительница не завершит процедуру, обращение может остаться неоформленным, а значит, решение о назначении помощи не будет принято на основании незавершенного заявления.

Какие документы и данные необходимы для получения помощи

Одним из главных преимуществ нового механизма является автоматическое получение части информации из государственных реестров. Согласно разъяснению Дії, для онлайн-оформления необходимо соответствовать установленным требованиям по идентификации личности и наличию соответствующих данных в государственных системах.

В частности, заявительница должна иметь паспорт, сведения о котором содержатся в Едином государственном демографическом реестре, и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Также необходимы данные о зарегистрированном месте жительства. Для внутренне перемещенных лиц может учитываться фактическое место проживания при наличии соответствующего статуса.

Для оформления пособия в связи с беременностью и родами требуется медицинское заключение, подтверждающее соответствующий период временной нетрудоспособности. Для выплаты пособия по уходу за ребенком система будет проверять сведения о ребенке, его возрасте и других обстоятельствах, влияющих на право на пособие.

При этом автоматическая проверка не гарантирует, что все данные в реестрах будут правильными или полными. Если сведения отсутствуют или содержат несоответствия, при онлайн-оформлении может потребоваться уточнение информации. В такой ситуации можно обратиться в соответствующее государственное учреждение для выяснения причин.

Как Пенсионный фонд будет проверять заявления

После подачи электронного заявления информация передается из приложения Дія в Единую информационную систему социальной сферы. Система обеспечивает обмен данными между государственными реестрами и позволяет проверять необходимые сведения безповторной подачи заявителем всех документов в бумажной форме.

На основе полученной информации формируется проект решения о назначении пособия. Однако окончательное согласование не происходит исключительно автоматически. Сформированное решение проверяет и согласовывает сотрудник Пенсионного фонда Украины.

Несмотря на запуск новых онлайн-услуг, традиционные способы оформления государственной поддержки остаются доступными. Женщины и семьи, не имеющие возможности воспользоваться порталом Дія, могут подать документы лично. В частности, заявления принимаются в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, центрах предоставления административных услуг, а также через уполномоченных лиц территориальных общин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи с низкими доходами могут оформить базовую социальную помощь – через приложение Дія. Она позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. При этом размер такой выплаты не является фиксированным, сумма рассчитывается индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода.