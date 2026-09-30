Украинцам раздадут по 9 тыс. грн на дрова: кто получит выплату и как подать заявку

В 2026 году домохозяйства с печным отоплением могут получить субсидию на твердое топливо, расчетная стоимость двух тонн которой составляет до 9 205,14 грн, а пособие на сжиженный газ в зависимости от количества жильцов рассчитывается в пределах от 920,52 до 1 841,04 грн. Выплата назначается один раз в календарный год, автоматически она не продлевается, поэтому для получения помощи в 2026 году необходимо подать заявление и необходимые документы.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Подать документы на пособие в 2026 году можно до 31 декабря, однако домохозяйствам с печным отоплением целесообразно оформить его раньше, чтобы приобрести топливо на отопительный сезон.

Сколько могут выплатить на дрова в 2026 году

Для расчета субсидии на твердое топливо в 2026 году используется норматив 2 тонны на одно домохозяйство. Предельная стоимость одной тонны, которая учитывается при расчете, составляет 4 602,57 грн. Таким образом, расчетная стоимость двух тонн достигает 9 205,14 грн.

Однако 9,2 тыс. грн — это не фиксированная выплата, которую гарантированно перечислят каждому заявителю. Фактический размер субсидии зависит от материального положения семьи.

Пенсионный фонд оценивает совокупные доходы домохозяйства и определяет, какую часть расходов на топливо человек или семья может оплатить самостоятельно, а какую компенсирует государство. Поэтому две семьи, которые отапливают одинаковые по площади дома дровами, могут получить разные суммы помощи.

Кто имеет право на помощь

Ключевое условие для получения такой субсидии касается способа отопления жилья. Помощь предназначена домохозяйствам, проживающим в домах или квартирах с печным отоплением или кухонным очагом на твердом топливе.

При этом жилье не должно иметь централизованного отопления, а для его обогрева не должны использоваться природный газ или электроэнергия. То есть, если дом фактически отапливается дровами или углем, его жильцы могут претендовать на соответствующую помощь при условии соответствия остальным критериям субсидии.

Выплату могут получить не только граждане Украины

Обратиться за помощью могут граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся и проживают на территории страны. При назначении субсидии учитываются доходы и имущественное положение домохозяйства.

Отдельная помощь предусмотрена для домохозяйств, использующих сжиженный газ. Ее размер зависит от количества человек, входящих в состав домохозяйства. Для одного или двух человек учитывается норма в два баллона, а расчетная сумма помощи составляет до 920,52 грн.

Для домохозяйства из трех-четырех человек предусмотрено три баллона – соответственно, расчетная сумма составляет до 1 380,78 грн. Если в домохозяйстве пять и более человек, норма увеличивается до четырех баллонов, а сумма — до 1 841,04 грн.

Предельная стоимость одного баллона, используемая для такого расчета, составляет 460,26 грн. Как и в случае с твердым топливом, фактический размер субсидии определяется с учетом доходов семьи.

Выплату не продлевают автоматически

Одна из важных особенностей субсидии на твердое топливо заключается в том, что её нужно оформлять отдельно. Если семья получала деньги на приобретение дров или угля в предыдущем году, это не означает, что Пенсионный фонд автоматически перечислит средства и на следующий отопительный сезон.

Для получения помощи в 2026 году необходимо подать новое заявление и необходимые документы. Субсидию на приобретение твёрдого топлива или сжиженного газа назначают один раз в календарный год. Выплата осуществляется единовременно, а не ежемесячно в течение отопительного сезона.

Субсидия на дрова не лишает права на помощь по коммунальным услугам

Получение средств на приобретение дров, угля или сжиженного газа не означает, что семья теряет право на субсидию по другим жилищно-коммунальным услугам. Домохозяйство может одновременно получать поддержку для оплаты других расходов, если соответствует установленным требованиям.

В частности, речь идет об электроэнергии, водоснабжении, вывозе бытовых отходов и газе, если он используется не для отопления, а, например, для приготовления пищи. Для назначения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах лиц, входящих в состав домохозяйства.

В зависимости от конкретной ситуации Пенсионный фонд может потребовать и дополнительные документы. В частности, могут понадобиться сведения о доходах, которых нет в государственных информационных системах, документы о фактическом месте проживания, договор аренды жилья или подтверждение наличия печного отопления.

Если имеется задолженность по жилищно-коммунальным услугам, в предусмотренных случаях может потребоваться договор о её реструктуризации. Также для получения выплаты необходимы реквизиты банковского счёта.

Как оформить пособие онлайн

Обратиться за субсидией можно как лично, так и дистанционно. Один из вариантов — веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для подтверждения личности при подаче электронного заявления можно использовать доступные средства электронной идентификации.

Таким образом, для оформления помощи не обязательно лично посещать учреждение, если заявитель может предоставить необходимую информацию в электронном виде. При этом важно правильно указать состав домохозяйства, его доходы и способ отопления жилья, ведь именно эти сведения влияют на право на субсидию и ее размер.

Те, кто не может или не хочет оформлять субсидию онлайн, могут подать документы лично. Заявления принимают в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины. Также обратиться можно через центр предоставления административных услуг или уполномоченных представителей органов местного самоуправления.

Для части прифронтовых территорий выплаты могут быть больше

Обратиться за субсидией на приобретение твёрдого топлива и сжиженного газа в 2026 году можно до 31 декабря. Помимо общей субсидии на твердое топливо для жителей определенных прифронтовых территорий могут действовать специальные программы помощи с участием международных гуманитарных организаций. В рамках таких программ размер поддержки может достигать 19 400 грн на одно домохозяйство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, подавшим заявление на единовременную помощь в размере 19 400 грн по программе "Зимняя поддержка", не нужно повторно обращаться в ПФУ или ЦНАП, чтобы узнать результат. После рассмотрения заявления ПФУ сообщит о назначении выплаты или отказе способом, который заявитель указал при обращении.