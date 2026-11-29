Украинцам раздадут по 30 тыс. грн через Дію: кто сможет получить деньги и на что их потратить

Украинские физические лица-предприниматели (ФОПы) и малые общества с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированные до 1 апреля 2026 года, у которых до 10 работников и нет задолженности по ЕСВ (единому социальному взносу), смогут получить через Дію до 30 000 грн на генераторы, аккумуляторы, инверторы и другое энергооборудование. Подать заявку можно онлайн через услугу "Помощь ФОП и ООО на энергостойкость", а соответствие требованиям программы проверят автоматически.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Правительство рассчитывает, что такая поддержка позволит малому бизнесу быстрее адаптироваться к энергетическим рискам, сохранить рабочие места и не прекращать деятельность во время отключений.

Кто из предпринимателей сможет получить 30 тысяч гривен

Государственная помощь предусмотрена для представителей малого бизнеса, которые работают в Украине и соответствуют условиям программы. Получить средства смогут физические лица-предприниматели (ФЛП) и общества с ограниченной ответственностью (ООО), но для этого необходимо одновременно соответствовать нескольким критериям. В частности, претендовать на финансовую поддержку могут предприниматели, которые:

зарегистрировали бизнес до 1 апреля 2026 года;

имеют не более 10 работников;

не имеют задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Таким образом, программа ориентирована на небольшие предприятия, которые уже работают, имеют официально зарегистрированную деятельность и нуждаются в дополнительных ресурсах для обеспечения бесперебойной работы. Наличие долгов по уплате ЕСВ может стать препятствием для получения помощи. Поэтому перед подачей заявки предпринимателям стоит проверить состояние расчетов с государством и убедиться, что они соответствуют всем требованиям.

На что разрешат потратить государственную помощь

Средства в размере до 30 000 грн можно будет использовать не на любые нужды бизнеса, а именно на приобретение оборудования для обеспечения энергоустойчивости. Речь идет о технике, которая поможет предпринимателям продолжать работать, когда централизованное электроснабжение отсутствует. Среди разрешенных направлений использования финансирования:

генераторы – для обеспечения электроэнергией помещений, оборудования и рабочих мест во время длительных отключений;

пауэрбанки – для зарядки телефонов, планшетов и других мобильных устройств, необходимых для работы;

инверторы – для преобразования электроэнергии и использования ее для питания различного оборудования;

аккумуляторы – для накопления электроэнергии и обеспечения резервного питания;

стабилизаторы напряжения – для защиты техники от перепадов напряжения, которые могут возникать при восстановлении электроснабжения.

Помимо приобретения самого оборудования, предприниматели смогут направить средства на его установку. Отмечается, что это важно для бизнеса, которому недостаточно просто купить генератор или аккумулятор, поскольку для полноценного использования резервного питания может потребоваться монтаж и подключение системы.

Помощь может быть актуальна для небольших магазинов, кофеен, мастерских, салонов, сервисных предприятий и других компаний, работа которых зависит от наличия электроэнергии. Во время отключений такое оборудование позволит не прекращать обслуживание клиентов, поддерживать работу касс, связи, освещения и необходимой техники.

Как подать заявку на помощь через Дію

Оформить государственную поддержку предприниматели смогут онлайн, без необходимости лично посещать государственные учреждения. Для этого нужно воспользоваться порталом Дія, где доступна специальная услуга для малого бизнеса. Алгоритм подачи заявки такой:

перейти на портал Дія по ссылке на услугу помощи ФОП и ТОВ на энергоустойчивость; выбрать услугу "Помощь ФОП и ТОВ на энергоустойчивость"; подать заявку на получение государственной поддержки; дождаться автоматической проверки соответствия установленным условиям программы.

Проверка данных будет проходить автоматически, поэтому предпринимателям не нужно отдельно подтверждать каждый критерий, если необходимая информация уже есть в государственных реестрах. В то же время перед оформлением предпринимателям стоит убедиться, что их бизнес зарегистрирован в установленный срок, количество работников не превышает допустимое и отсутствует задолженность по ЕСВ.

Почему государство поддерживает малый бизнес во время отключений

Проблема перебоев с электроэнергией остается серьезным вызовом для украинской экономики. Для малого предприятия даже несколько часов без света могут означать потерю выручки, невозможность принимать заказы, порчу продукции или вынужденное прекращение работы.

Особенно уязвимы предприятия, у которых нет достаточных финансовых резервов для самостоятельной закупки дорогостоящего оборудования. Генераторы, аккумуляторные системы и другие средства резервного питания требуют значительных расходов, которые могут быть непосильными для небольших предпринимателей.

Правительство подчеркивает, что даже при ограниченных финансовых ресурсах необходимо находить возможности для поддержки предприятий. Стабильная работа бизнеса важна не только для самих владельцев, но и для работников, потребителей и экономики страны в целом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине увеличили количество регионов, в которых можно получить до 300 тыс. грн на установку автономных источников электроэнергии – в частности, солнечных панелей. Выплата предусмотрена программой "СветлоДОМ", а получить ее могут ОСМД для обустройства своих многоквартирных домов. Подать заявление на получение помощи можно через портал Дия.