Украинцам выплатят по 19 400 грн на зиму: куда обращаться за выплатой

Украинцы из определенных прифронтовых общин могут получить 19 400 грн на домохозяйство, но им выдвинули важное условие – место подачи заявления зависит от того, расположена ли община в зоне 0-20 км или 20-50 км от линии фронта. В первом случае обращаться можно в ПФУ, ЦНАП или местные органы власти, во втором – в соответствующий орган местной власти или военную администрацию, а подать заявление необходимо не позднее 30 октября 2026 года.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Важно отметить, что место подачи заявления зависит от того, в какой перечень включена конкретная община и на каком расстоянии от линии фронта она расположена.

Украинцам необходимо сначала проверить свою общину

"Зимняя поддержка" предусматривает выплату 19 400 грн один раз на весь отопительный сезон 2026/27 года. Сумма установлена на домохозяйство, а не на каждого его члена в отдельности.

Программа рассчитана на уязвимые категории населения, проживающие в определенных прифронтовых общинах. В целом ожидается, что помощь смогут получить более 380 тыс. домохозяйств, в которых проживает около 1 млн человек. Программа охватывает определенные общины Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Однако для получателей фактически действуют два механизма оформления помощи. Разница связана с тем, где расположена община и из какого источника будет финансироваться выплата.

Именно поэтому перед подачей документов необходимо выяснить, к какому перечню относится община. От этого зависит, можно ли обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП, или же заявление необходимо подавать через орган местной власти.

Громада расположена в 0-20 км от фронта: куда обращаться

Для общин из первого перечня – то есть территорий, расположенных в зоне до 20 км от линии фронта, – предусмотрен более широкий выбор мест для оформления выплаты. Заявление можно подать:

непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через ЦНАП;

через исполнительный орган сельского, поселкового, городского или районного в городе совета;

через военную администрацию населенного пункта, если она создана, или через орган, определенный ею.

Такой порядок предусмотрен постановлением Кабмина № 1084. Для этой группы общин выплата осуществляется по соответствующему механизму через Пенсионный фонд. В Минсоцполитики также сообщали, что для людей, проживающих на территориях в зоне до 20 км, необходимые средства уже зарезервированы на гуманитарном счете министерства в Национальном банке.

Община расположена в 20-50 км от фронта

Другой порядок действует для общин из второго перечня – тех, которые расположены в зоне 20-50 км от линии фронта. В таком случае заявление необходимо подавать в исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе совета или военную администрацию населенного пункта, если она создана, либо в орган, определенный ею.

То есть для этой категории получателей непосредственное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда не предусмотрено. ПФУ отдельно обращает внимание украинцев на это различие и советует перед подачей заявления обязательно проверить, к какому перечню относится община.

Разница объясняется механизмом финансирования. Для общин в зоне 20-50 км выплаты будут осуществлять международные гуманитарные организации, тогда как для территорий до 20 км применяется иной порядок финансирования. Таким образом, поход в ПФУ без предварительной проверки перечня может оказаться бесполезным.

Оформить 19 400 грн онлайн не получится

Еще один важный нюанс – самостоятельно подать заявление онлайн нельзя. В Минсоцполитики прямо указали, что прием заявлений осуществляется при личном обращении в ПФУ, ЦНАП или орган местного самоуправления – в зависимости от того, в какой перечень входит община.

В то же время постановлением предусмотрено, что ЦНАПы и соответствующие местные органы при наличии технической возможности передают заявления через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для самого получателя это все равно означает необходимость личного обращения в указанное учреждение.

Обратиться можно по задекларированному, зарегистрированному или, в предусмотренных программой случаях, фактическому месту жительства или пребывания в соответствующей общине. От имени лица, имеющего право на пособие, заявление также может подать его законный представитель – например, опекун, попечитель или усыновитель.

Подавать несколько заявлений не требуется

Пособие составляет 19 400 грн на одно домохозяйство независимо от количества его членов; это единовременная выплата, рассчитанная на весь отопительный сезон 2026/27. Поэтому подавать несколько заявлений в разные учреждения в надежде получить несколько выплат не нужно.

Для оформления помощи достаточно одного заявления в соответствии с механизмом, установленным для конкретной общины. Затягивать с оформлением помощи не стоит. Конечный срок подачи заявления – 30 октября 2026 года. По данным Минсоцполитики, средства планируется перечислять после поступления и проверки заявлений, не дожидаясь формирования обширных реестров получателей.

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