Украинцам переписали правила льготного проезда: что изменится для пассажиров

В Украине приняли закон, который предусматривает переход к адресной денежной форме льготного проезда, электронным билетам и автоматизированному учету каждой поездки, но действующие льготы не отменяют. Полный переход на новую систему планируют завершить до 1 июля 2028 года, а финансирование будет зависеть от категории льготника и распределения ответственности между государством и общинами.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте №5651-2, который во втором чтении и в целом поддержали 235 народных депутатов. Изменения призваны упорядочить механизм, по которому пассажиры пользуются правом на бесплатный или льготный проезд, а перевозчики получают компенсацию за такие поездки.

Вместо системы, в которой количество льготных пассажиров и фактически выполненных перевозок не всегда можно точно установить, планируют внедрить электронный учет. Отмечается, что это позволит фиксировать каждую поездку и использовать эти данные для расчетов с транспортными компаниями.

Как изменится оплата проезда для льготников

Одна из главных новаций – переход к адресной денежной форме предоставления льгот. Предполагается, что средства на оплату поездок будут начислять непосредственно льготнику, а сама поездка будет фиксироваться с помощью электронной системы.

В частности, для оплаты проезда можно будет использовать банковскую карту, к которой привязан соответствующий счет со специальным режимом использования. Пассажиру нужно будет приложить ее к валидатору в транспорте – система автоматически зарегистрирует поездку и подтвердит факт использования льготы.

Также закон предусматривает использование электронного билета как документа, подтверждающего право на льготный проезд. Его будут использовать в случае внедрения соответствующей автоматизированной системы учета оплаты проезда. Фактически вместо привычного предъявления удостоверения водителю или кондуктору основным способом подтверждения поездки должна стать электронная регистрация.

При этом важно, что реформа не предусматривает автоматической отмены или сокращения уже установленных законом льгот. Речь прежде всего об изменении механизма их реализации и учета.

Кто будет оплачивать льготные поездки

Отдельный блок реформы касается распределения финансовой ответственности между государством и местными властями. Согласно предложенной модели, источник финансирования будет зависеть от категории пассажира, имеющего право на льготу. В частности:

льготный проезд ветеранов войны будет финансироваться из государственного бюджета, объемы финансирования будет определять Кабинет министров совместно с Министерством по делам ветеранов;

для других категорий льготников расходы будут покрывать местные бюджеты с учетом финансовых возможностей общин;

отдельные льготы будут финансировать соответствующие государственные органы.

При этом громады смогут самостоятельно определять объем гарантий для льготников, которые не относятся к категории ветеранов войны. То есть конкретные возможности пользования льготами могут зависеть от решений местных властей и имеющихся ресурсов.

В Министерстве развития общин и территорий объясняли, что новая система должна обеспечить оплату перевозчикам за фактически совершенные льготные поездки. Сейчас во многих громадах нет полного учета таких перевозок, поэтому транспортные компании не всегда получают компенсацию в надлежащем объеме.

Зачем внедряют единую систему учета

Еще одна важная составляющая закона – создание Единой автоматизированной системы учета оплаты проезда (ЕАСООП). Она должна объединить данные о льготных поездках, их оплате и компенсациях перевозчикам.

Благодаря этому государство и местные власти смогут видеть, сколько людей воспользовались льготами, на каких маршрутах они ездили и какие суммы нужно компенсировать транспортным предприятиям. Расчеты планируют проводить на основании фактических данных, а не приблизительных показателей или средних нормативов.

В Минразвития также отмечали, что территориальные системы учета смогут работать без постоянного подключения к интернету. Если связь пропадет, данные о поездках будут накапливаться, а после ее восстановления передаваться в систему.

Для разработки и запуска общенациональной системы, по предварительным оценкам министерства, понадобится не менее 60 млн грн в течение двух лет. В то же время окончательная сумма может вырасти в зависимости от функционала, который будет предусматривать система.

Когда заработают новые правила

Сразу после принятия закона новая система не заработает. Для ее внедрения предусмотрели переходный период до 1 июля 2028 года. За это время правительство и ответственные органы должны подготовить подзаконные акты, определить операторов территориальных систем учета, установить необходимое оборудование и подключить его к единой базе.

Также нужно будет организовать регистрацию льготников, чтобы система могла идентифицировать людей, имеющих право на соответствующую поддержку. Только после технической и организационной подготовки новый механизм сможет полноценно работать в громадах.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг может уменьшиться или прекратиться после перерасчета из-за изменения доходов или состава семьи, переезда или изменения перечня услуг. Для части льготников в 2026 году важен доход до 4660 грн на одного человека, однако участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны соответствующие льготы предоставляются независимо от дохода.