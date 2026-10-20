Украинцам могут бесплатно выдать дрова на зиму: кто имеет право на помощь

В 2026 году отдельные категории украинцев, в частности жители определенных прифронтовых общин, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны и уязвимые семьи, могут претендовать на бесплатные дрова, субсидию или льготу на твердое топливо в зависимости от условий соответствующей программы. За бесплатными дровами необходимо обращаться в местные органы власти, а за денежной поддержкой – в Пенсионный фонд или ЦНАП, причем для отдельной программы выплат в размере 19 400 гривен установлен срок подачи заявок до 30 октября 2026 года.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда, государственного предприятия "Леса Украины" и органов местной власти. В то же время важно различать бесплатную выдачу древесины и денежную компенсацию расходов на отопление.

Кто может получить бесплатные дрова в 2026 году

В Украине нет единой общегосударственной программы, по которой каждый гражданин мог бы бесплатно получить дрова независимо от места проживания и материального положения. Вместо этого действуют отдельные механизмы поддержки домохозяйств, которые используют печное отопление, твердотопливные котлы или другие системы обогрева на дровах и угле.

В первую очередь помощь ориентирована на людей, для которых самостоятельная закупка запасов топлива на зиму является значительной финансовой нагрузкой. По информации Пенсионного фонда, среди категорий, которые могут претендовать на поддержку по соответствующим программам, есть:

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

лица с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие матери и отцы, получающие государственную помощь;

приемные семьи и детские дома семейного типа;

внутренне перемещенные лица, соответствующие условиям программы;

семьи, получающие пособие при рождении ребенка;

получатели жилищных субсидий или льгот на твердое топливо.

Однако принадлежность к одной из этих категорий не означает, что человек автоматически получит определенное количество дров. Конкретные условия зависят от программы, места проживания, наличия соответствующего отопления, финансирования и других критериев.

Например, одинокий пенсионер может иметь право на субсидию для приобретения твердого топлива, но это не обязательно означает, что ему привезут дрова бесплатно. Точно так же многодетная семья может претендовать на денежную помощь, если соответствует установленным условиям, однако порядок ее получения будет отличаться от процедуры бесплатной выдачи дров.

В каких областях украинцам могут выдавать дрова бесплатно

Отдельное направление поддержки предусмотрено для населения прифронтовых территорий, где из-за боевых действий и постоянных обстрелов подготовка к зиме особенно затруднена. По информации государственного предприятия "Леса Украины", государственное финансирование предусматривалось для обеспечения топливной древесиной жителей ряда областей. Речь идет о:

Черниговскую;

Сумскую;

Харьковскую;

Запорожскую;

Днепропетровскую;

Донецкую;

Херсонскую;

Николаевскую области.

В то же время проживание в одной из этих областей само по себе не гарантирует получение бесплатных дров. Помощь может распространяться только на определенные населенные пункты и общины, перечень которых утверждается на региональном уровне.

Например, в пределах одной области часть общин может быть включена в программу, тогда как другие населенные пункты не будут соответствовать ее территориальным критериям. Поэтому жителям прифронтовых регионов необходимо обратиться в свой сельский, поселковый или городской совет либо в военную администрацию и уточнить, предусмотрена ли бесплатная выдача дров именно в их общине.

Порядок обращения зависит от того, какую именно помощь хочет получить гражданин. Если речь идет о непосредственной выдаче дров, в первую очередь нужно обращаться в органы местного самоуправления или соответствующую военную администрацию.

Украинцам могут выплатить 19 400 гривен на дрова: кто имеет право

Помимо бесплатной древесины, для отдельных домохозяйств в 2026 году предусмотрена дополнительная денежная поддержка на приобретение твердого печного топлива. Согласно обнародованной информации, размер такой помощи составляет 19 400 гривен на домохозяйство.

Программа направлена в первую очередь на поддержку жителей определенных прифронтовых территорий, которые отапливают жилье твердым топливом. При этом право на выплату зависит от соответствия условиям конкретной программы, в частности территориальным и другим установленным критериям. Деньги предназначены для приобретения топлива, необходимого для прохождения отопительного сезона.

Согласно информации, обнародованной в рамках программы на 2026 год, заявления на получение помощи в размере 19 400 гривен необходимо подать до 30 октября. Таким образом, по состоянию на 20 октября до указанного срока остается десять календарных дней.

Подать заявление можно через каналы, определенные программой, в частности через ЦНАП или органы Пенсионного фонда, лично или дистанционно, если соответствующий способ подачи предусмотрен. Однако перед подачей заявления следует уточнить в местной администрации или ПФУ, распространяется ли программа на конкретный населенный пункт и продолжается ли прием заявлений.

После подачи документы и сведения заявителя проверяются на соответствие условиям поддержки. Согласно описанному Пенсионным фондом механизму, сформированные списки могут передаваться областным военным администрациям, а в дальнейшем – международным организациям, финансирующим соответствующую помощь.

Могут ли УБД и семьи военных получить дрова бесплатно

Отдельные льготы на приобретение твердого топлива предусмотрены для ветеранов войны и членов их семей. По информации Пенсионного фонда Украины, размер льготы зависит от статуса получателя. В частности, для лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрена 100-процентная льгота на приобретение твердого топлива в пределах установленных норм и при соблюдении определенных законодательством условий.

Участники боевых действий имеют право на 75-процентную льготу, а члены семей погибших или умерших ветеранов войны и защитников и защитниц Украины, имеющие соответствующий статус, – на 50-процентную. При этом важно понимать, что льгота на твердое топливо обычно предоставляется в денежной форме, а не путем автоматической доставки дров на дом.

Ее рассчитывают в соответствии с установленными нормами и правилами. Для отдельных категорий могут применяться дополнительные условия, в частности касающиеся доходов. Также необходимо учитывать способ отопления жилья. Льготы на приобретение твердого топлива предусмотрены для домохозяйств, соответствующих требованиям соответствующего механизма поддержки.

Помимо общегосударственных льгот, в отдельных регионах действуют собственные программы обеспечения военнослужащих и их семей топливной древесиной. Например, Черновицкая областная военная администрация сообщала о возможности получения бесплатных дров военнослужащими, участниками АТО и членами семей погибших защитников.

Как оформить субсидию на дрова через Пенсионный фонд

Если бесплатная выдача дров в общине не предусмотрена, домохозяйство может проверить право на жилищную субсидию для приобретения твердого топлива. Такая помощь предназначена для компенсации части расходов на отопление жилья.

В отличие от местных программ бесплатной выдачи дров, субсидия предоставляется в денежной форме. Обратиться за ее оформлением можно через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или доступные электронные сервисы. В частности, дистанционная подача документов может осуществляться через веб-портал электронных услуг ПФУ и другие предусмотренные для соответствующей услуги каналы.

При оформлении необходимо предоставить заявление, необходимые сведения о домохозяйстве и документы, предусмотренные процедурой назначения субсидии. Пенсионный фонд проверяет информацию и определяет, имеет ли заявитель право на поддержку.

Размер помощи зависит от установленных норм, доходов домохозяйства и других обстоятельств. В то же время субсидия на приобретение твердого топлива не обязательно покрывает полную рыночную стоимость дров, необходимых на всю зиму. Если фактические расходы превышают сумму помощи, разницу придется оплачивать самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи с низкими доходами могут оформить базовую социальную помощь – через приложение "Дія". Она позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. При этом размер такой выплаты не является фиксированным, сумма рассчитывается индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода.