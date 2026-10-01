Украинцам с приложением Дія на телефоне стала доступна новая функция: что изменилось

Украинцы теперь могут получить кредитную историю непосредственно в приложении Дія. Для этого достаточно обратиться к ИИ-помощнику Дія.АІ. Он проверит, доступен ли пользователю бесплатный отчет от Украинского бюро кредитных историй (УБКИ), и сформирует PDF-файл прямо в чате.

Переходить на сторонние сайты, проходить дополнительную авторизацию или повторно вводить персональные данные не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе Дії.

В отчете содержится информация о текущих и закрытых кредитах, их погашении, а также запросах кредиторов относительно кредитной истории. Это поможет проверить, соответствуют ли записи реальным финансовым обязательствам человека.

Функция пригодится и для выявления мошенничества. Например, в отчете может обнаружиться займ, который человек никогда не оформлял, или запрос кредитной организации, в которую он не обращался.

Как получить кредитный отчет в Дії: инструкция

Откройте приложение Дія ;

; перейдите в Дія.АІ ;

; напишите в чате один из запросов: "Получить мою кредитную историю" или "Нужен кредитный отчет".

Дія.АІ проверит, доступен ли бесплатный отчет, и сформирует PDF-файл, который можно скачать. Услуга работает круглосуточно.

Бесплатный отчет можно получить раз в год. Если человек уже воспользовался этим правом, Дія.АІ сообщит, когда отчет снова можно будет получить бесплатно. Через год приложение также должно отправить push-уведомление о доступности услуги.

Право раз в год бесплатно получать кредитную историю принадлежит потребителю и не зависит от использования Дії. УБКИ также предоставляет такой отчет через собственные онлайн-сервисы, мобильное приложение и некоторые банковские сервисы.

В Дії заявляют, что персональные данные пользователя не передаются непосредственно языковой модели. Дія.АІ получает необходимую информацию через защищенные внутренние каналы сервиса. Для получения кредитного отчета пользователю также не нужно отправлять в чат номера банковских карт или пароли.

Что делать, если в кредитной истории есть чужой займ

Если в отчете обнаружился кредит, который человек не оформлял, игнорировать это не стоит. УБКИ рекомендует сначала получить подробную информацию о займе, затем оспорить запись в бюро и обратиться к кредитору с заявлением о том, что договор заключали не вы.

Если кредитор не признает факт мошенничества, УБКИ советует обратиться в правоохранительные органы. При необходимости спор о недействительности кредитного договора может разрешить суд.

Также советуют проверить, кто именно запрашивал кредитную историю. В УБКИ можно просмотреть реестр таких запросов. В нем указаны организация, дата и цель обращения к кредитной истории.

В Дії есть еще один полезный инструмент – уведомления о запросах кредиторов и появлении новых кредитов. Если сообщение поступило после обращения в конкретный банк или финансовую компанию, это может быть обычным этапом оформления займа. Если же человек никуда не обращался, ему стоит сразу связаться с организацией, которая сделала запрос, и выяснить причину.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, у которых есть Дія, также могут оформить базовую выплату. Размер такой помощи не является фиксированным.