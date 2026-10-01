Для украинцев готовят новую систему выплат: как будет назначаться базовая социальная помощь

В Украине готовятся перейти на новую систему социальной поддержки, в рамках которой несколько видов помощи будут объединены в одну выплату для семьи, а её размер будет определяться индивидуально с учётом доходов и имущественного положения. Законопроект уже поддержал профильный комитет Рады во втором чтении, однако окончательно закон еще не принят — следующим шагом должно стать голосование народных депутатов в сессионном зале.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Речь идет о законопроекте №15094 о базовой социальной помощи. Верховная Рада поддержала его в первом чтении 28 мая 2026 года, а теперь документ прошел очередной этап парламентского рассмотрения.

Что такое базовая социальная помощь

Она должна стать единым адресным инструментом поддержки семей с низкими доходами, нуждающихся в государственной помощи. Ключевое отличие нового подхода заключается в том, что государство будет ориентироваться прежде всего не на формальную принадлежность человека к той или иной категории, а на фактическое материальное положение всей семьи, её доходы, имущество и жизненные обстоятельства.

То есть вместо ситуации, когда разные члены одной семьи могут претендовать на отдельные виды помощи по разным правилам, должен действовать общий механизм оценки потребностей домохозяйства. В министерстве поясняют, что речь идет о переходе к модели, которая должна не только обеспечить человека денежной выплатой, но и помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства и, по возможности, вернуться к экономической самостоятельности.

Как будет определяться размер выплаты

Одной из главных особенностей БСД станет то, что единой фиксированной суммы для всех семей не предусмотрено. Помощь будет рассчитываться для всей семьи с учетом ее среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения. Соответственно, две семьи с одинаковым количеством членов могут получать разные суммы, если отличаются их доходы и другие обстоятельства.

Согласно модели, заложенной в законопроекте, сумма БСД будет определяться как разница между базовой величиной, рассчитанной для конкретной семьи, и ее среднемесячным совокупным доходом. Фактически государство сначала будет определять расчетную потребность семьи, а затем учитывать средства, которые она уже получает. Именно от этой разницы будет зависеть окончательная сумма помощи.

Несколько выплат планируется объединить в одну

Одна из целей реформы — отойти от большого количества разрозненных механизмов социальной поддержки и перейти к более комплексной системе. Базовая социальная помощь должна объединить несколько видов государственной поддержки в одну ежемесячную выплату для семьи.

Модель БСД предусматривает, что помощь будет назначаться не отдельно каждому члену семьи по разным критериям, а рассчитываться исходя из совокупного материального положения семьи. При этом новая система не будет ограничиваться лишь перечислением денег. Еще одно важное изменение — сочетание финансовой помощи с социальными услугами и поддержкой в трудоустройстве.

Если семья находится в сложных жизненных обстоятельствах, с ней сможет работать социальный менеджер. Он должен оценивать потребности семьи и организовывать ведение конкретного случая.

Для трудоспособных членов семьи, которые не работают, предусмотрена персонализированная поддержка, направленная на возвращение к экономической активности. То есть система должна работать по принципу: не только выплачивать средства, но и определять, что мешает человеку или семье самостоятельно обеспечивать себя и какая поддержка может помочь изменить ситуацию.

В Министерстве рассчитывают, что благодаря этому БСД станет не просто еще одним видом государственной выплаты. "Одобрение законопроекта профильным комитетом — важный шаг к окончательному принятию изменений. Министерство также присоединилось к разработке проекта закона, чтобы БСД стала действенным трамплином для семей: с единовременной выплатой, необходимыми социальными услугами и шансом вернуться к стабильности", — заявила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Инна Солодка.

Почему меняют систему социальной помощи

Нынешняя модель предусматривает ряд различных видов государственной поддержки, для которых действуют отдельные правила, критерии и процедуры. Внедрение БСД должно создать единый адресный механизм, в центре которого будет находиться материальное положение конкретной семьи.

Именно поэтому при расчете помощи планируется учитывать совокупный доход и имущественное положение членов семьи. Отмечается, что это позволит индивидуально определять размер поддержки вместо применения одинакового подхода ко всем получателям.

После принятия решения профильным комитетом законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении. Именно голосование в парламенте станет следующим ключевым этапом, поэтому пока говорить об окончательном введении новой системы на основании одного лишь решения комитета преждевременно.

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