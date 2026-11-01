Украинцев предупредили о подорожании продуктов: что сильнее всего подорожает до конца 2026 года

До конца 2026 года в Украине ожидается подорожание ряда продуктов, картофель может стоить 19-23 грн за килограмм, хлеб – подорожать еще на 10%, а некоторые другие товары – на 15-20%. В то же время эксперты не прогнозируют дефицита продовольствия, поскольку предложение на рынке остается достаточным, а покупательная способность населения сдерживает резкое повышение цен.

О том, как будет меняться стоимость основных продуктов до конца года, СМИ спросили представителей аграрного сектора и экономических экспертов. По их словам, до конца 2026 года в Украине ожидается дальнейшее подорожание продуктов питания.

Сколько будет стоить картофель до конца 2026 года

После сезонного снижения цен во время массовой уборки урожая картофель в Украине снова начал дорожать. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в сентябре средняя розничная цена составляла 15,17 грн за килограмм, а в октябре выросла до 17,23 грн. Таким образом, всего за месяц продукт подорожал на 13,6%. Если сравнивать с октябрем прошлого года, рост составляет около 11%.

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка объясняет, что такая динамика типична для этого периода. Во время активной уборки урожая на рынок поступают большие объемы свежей продукции, поэтому цены обычно ниже. После завершения основных полевых работ часть картофеля закладывают на хранение, а количество товара для немедленной продажи постепенно сокращается.

Согласно базовому прогнозу УКАБ, до конца 2026 года средняя розничная цена картофеля может составить примерно 19-23 грн за килограмм. Такой сценарий возможен при условии, что во время хранения не будет значительных потерь продукции. Таким образом, подорожание картофеля не обязательно свидетельствует о неурожае или нехватке товара. На цену влияет и то, как распределяются запасы в течение сезона и сколько стоит хранить продукцию до весны.

Что происходит с ценами на овощи борщевого набора

На рынке традиционных овощей для борща ситуация неоднородная. В октябре по сравнению с сентябрем капуста подорожала на 10,6%, а свекла – на 14,4%. В то же время морковь, наоборот, подешевела на 10,3%, а стоимость лука практически не изменилась.

Такая разница объясняется особенностями урожая и условиями реализации отдельных культур. Даже овощи одного сезона могут демонстрировать противоположную ценовую динамику в зависимости от объемов предложения, качества продукции и спроса.

Однако с наступлением холодов ситуация может меняться. Часть овощей будет поступать в магазины уже из хранилищ, а это означает дополнительные расходы на поддержание необходимой температуры, электроэнергию и сортировку продукции.

Особым риском остается нестабильное энергоснабжение. Если предприятиям придется чаще использовать генераторы и другие резервные источники питания, это будет увеличивать себестоимость хранения. Часть таких расходов производители и поставщики могут закладывать в отпускные и розничные цены.

Хлеб может подорожать еще на 10%

Одним из продуктов, на который до конца года ожидается дальнейшее ценовое давление, остается хлеб. Несмотря на то что пшеница внутри страны дешевела, это не означает автоматического снижения стоимости готовой продукции в магазинах.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объясняет, что цена зерна занимает относительно небольшую долю в себестоимости хлеба. Именно зерно формирует не более 12% расходов, а вместе с мукой этот показатель составляет до 30%. Остальное приходится на другие составляющие производства, в частности логистику, оплату труда и энергоносители.

Особенно важным фактором становится электроэнергия. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры предприятия вынуждены позаботиться о резервном питании, а его использование может быть дороже обычного снабжения электричеством. Для пекарен это существенно, поскольку производственный процесс требует стабильной работы оборудования.

По оценке Марчука, до конца 2026 года хлеб может подорожать еще до 10%. Для отдельных других категорий продуктов повышение цен может составить 15-20%. В то же время эти прогнозы не означают, что все товары в магазинах обязательно подорожают именно на такой процент: динамика будет зависеть от конкретной продукции и расходов производителей.

Подорожают ли мясо, яйца и молочная продукция

В мясном сегменте ситуация, по оценкам экспертов, должна оставаться относительно стабильной. Наличие достаточного количества кормового зерна на внутреннем рынке сдерживает рост расходов в птицеводстве и свиноводстве. Отмечается, что это помогает производителям контролировать себестоимость и не создает предпосылок для резкого подорожания только из-за стоимости кормов.

Однако полностью исключать рост цен нельзя. На конечную стоимость мяса также влияют электроэнергия, ветеринарное обслуживание, транспортировка и другие производственные расходы. Поэтому даже при относительно благоприятной ситуации с кормами эти факторы могут сдерживать удешевление продукции.

Среди категорий, которые остаются под риском подорожания, эксперты также называют куриные яйца. В то же время отдельного точного прогноза о том, насколько они могут подорожать до конца года, не приводится.

Стоимость молочной продукции будет прежде всего зависеть от закупочной стоимости сырья и энергозатрат перерабатывающих предприятий. Производство, охлаждение, переработка и доставка молока требуют стабильного энергоснабжения, поэтому перебои с электричеством могут влиять на себестоимость готовых товаров.

Однако резкое повышение цен в этой категории будут сдерживать другие обстоятельства. В частности, украинские покупатели имеют ограниченные возможности для увеличения расходов на продукты, а производители конкурируют между собой за потребителя. Из-за этого на отдельные молочные товары могут сохраняться стабильные цены или появляться акционные предложения.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

Несмотря на ожидаемое подорожание, эксперты не видят оснований говорить об угрозе масштабного дефицита продовольствия. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, на внутреннем рынке сохраняется избыток предложения, а ценообразование в значительной мере зависит от соотношения товаров и платежеспособного спроса.

На ситуацию влияют и ограниченные возможности экспорта через морские порты. Из-за этого значительные объемы продовольствия остаются внутри страны, что увеличивает предложение на внутреннем рынке. В таких условиях производителям сложнее беспрепятственно повышать цены: если покупатели не готовы платить больше, более дорогой товар может терять спрос.

Пендзин подчеркивает, что при отсутствии непредвиденных обстоятельств именно баланс спроса и предложения останется одним из главных факторов, сдерживающих резкие скачки цен. В то же время есть риски, которые могут изменить прогноз. Прежде всего речь идет о новых масштабных атаках на энергетическую инфраструктуру, повреждении логистических центров или перебоях в работе предприятий и складских помещений.

Такие события способны увеличить расходы производителей, осложнить поставки и ускорить подорожание отдельных категорий товаров. Согласно базовому сценарию, до конца года цены на большинство продуктов могут постепенно расти, хотя темпы будут разными. Сезонный фактор также никуда не исчезает: весной, когда на рынок начнет поступать новый урожай отдельных овощей, их стоимость может снова пойти вниз.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине впервые с середины лета возобновился рост цен на репчатый лук. Производители связывают это с погодными условиями и ухудшением качества овощей. Тем временем 30 октября килограмм лука в супермаркетах можно купить за 14,9-21,4 гривны.