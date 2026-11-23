Украинцев предупредили о масштабных проверках в Польше: кого могут выгнять из страны

В Польше проходят масштабные проверки легальности пребывания и трудоустройства иностранцев – в.т.ч., украинцев. В частности, Пограничная служба иностранцев, нарушающих правила пребывания или работающих без соответствующих документов. При этом масштбаб проверок большой: они проходят на различных предприятиях, строительных площадках, складах и хостелах, а нарушителей может ожидать выдворение их страны.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: только в начале октября под проверу попали около 530 граждан Украины.

В связи с этим там призвали украинцев – как тех, кто уже работает в Польше, так и только планирующих выезд – проверить документы, дающие право на пребывание и работу в стране. Ведь, отмечается, ошибки в оформлении, фиктивные приглашения или трудоустройство без надлежащих оснований могут привести к:

штрафам;

потере законных оснований для пребывания;

предписания покинуть страну.

"Наличие разрешения на работу или приглашение от работодателя еще не гарантирует легальное трудоустройство. Важно, чтобы фактические условия работы соответствовали документам: работник имел право работать именно у этого работодателя, на должности и на определенных условиях", – объяснили специалисты.

Кроме того, подчеркнули они, конкретно украинцам следует дополнительно проверить статус PESEL UKR. Ведь хотя отсутствие статуса UKR само по себе не приводит к автоматической депортации, оно может повлиять на:

законность дальнейшего пребывания;

доступ к отдельным социальным правам;

возможность оформить карту побыта CUKR.

"Польша не меняет правил для украинцев, она требует, чтобы их соблюдали. Поэтому легальное пребывание и легальная работа с правильно оформленными документами и прозрачными агентствами труда остаются надежными гарантиями спокойного проживания в стране", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.