Украинцев пугают потерей пенсий и выплат: ПФУ предупредил о новой мошеннической схеме

Украинцев предупреждают о фейковых сообщениях в Telegram, в которых людей пугают потерей выплат и скидок и предлагают "выбрать свой трудовой стаж" или перейти на якобы официальный канал ПФУ. Такие ссылки могут вести на подозрительные и фишинговые ресурсы, поэтому ПФУ призывает не переходить по ним, а всю информацию о пенсиях, субсидиях, льготах и других выплатах проверять только через официальные каналы.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По данным ведомства, дезинформация появляется в некоторых Telegram-пабликах и распространяется от имени ПФУ.

Схема построена на том, чтобы в первую очередь напугать человека возможной потерей денег. В сообщениях утверждается, что из-за их игнорирования пользователь якобы может лишиться определенных выплат или скидок. После этого человеку предлагают выполнить определенное действие — в частности, "выбрать свой трудовой стаж" или перейти на канал, который выдают за официальный ресурс Пенсионного фонда.

Для этого в сообщении оставляют ссылку. Именно переход по нему и представляет потенциальную опасность. "Будьте внимательны, это манипуляция! Она побуждает доверчивых пользователей перейти по ссылке, которая ведет на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы", — предупредили в ПФУ.

ПФУ не просит "выбирать трудовой стаж"

Особое внимание следует обращать на сообщения, в которых человеку предлагают "выбрать свой трудовой стаж" через Telegram или сторонний сайт. Пенсионный фонд прямо назвал такие сообщения фейковыми. Поэтому полученное в мессенджере сообщение о необходимости срочно подтвердить или "выбрать" стаж, чтобы не лишиться выплат, не следует воспринимать как официальное сообщение ПФУ.

Также поводом для настороженности должно служить требование перейти по неизвестной ссылке для сохранения выплат, льгот или скидок. В ПФУ подчеркнули, что ни в коем случае не следует переходить по подобным ссылкам. Даже если в сообщении использовано название Пенсионного фонда, его символика или оно оформлено так, чтобы выглядеть как официальное, это не подтверждает его подлинность.

Чем опасны фишинговые ссылки

Главная опасность таких сообщений заключается именно в ссылках, по которым мошенники пытаются перенаправить пользователей. По информации Пенсионного фонда, они могут вести на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы.

Фишинговые сайты обычно создают так, чтобы они были похожи на страницы государственных органов, банков, социальных сервисов или других известных учреждений. Их задача — убедить пользователя, что он находится на подлинном ресурсе, и побудить его к дальнейшим действиям.

Поэтому самый безопасный способ действий в случае получения сообщения о якобы изменениях в пенсии, субсидиях или льготах — не переходить по предложенной в нем ссылке, а самостоятельно зайти на официальный сайт ПФУ или проверенные страницы учреждения. Особенно осторожно следует относиться к сообщениям, требующим немедленной реакции и угрожающим потерей денег в случае бездействия.

Где на самом деле проверять информацию о пенсиях и субсидиях

Пенсионный фонд подчеркивает, что достоверную информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах и социальной помощи необходимо получать через его официальные информационные ресурсы.

Главным источником остается официальный сайт Пенсионного фонда Украины. Также ПФУ имеет официальные страницы и каналы в Telegram, Facebook, X, WhatsApp и YouTube. Именно через эти источники следует проверять сообщения об изменениях в выплатах или правилах их получения, особенно если информация поступила через сторонний Telegram-канал или была переслана другим человеком.

Что делать, если сообщение уже поступило

Если пользователь получил сообщение о необходимости перейти по ссылке, "выбрать трудовой стаж" или выполнить другое действие, чтобы якобы не лишиться пенсии, выплаты или скидки, в ПФУ рекомендуют прежде всего не открывать предложенную ссылку.

Информацию следует отдельно проверить через официальные каналы Пенсионного фонда. Не стоит спешить выполнять требования, указанные в сообщении, только потому, что авторы устанавливают определенный "срок" или предупреждают о потере денег. Именно создание ощущения срочности может использоваться для того, чтобы человек не успел проверить полученную информацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошеннические схемы в Украине "эволюционируют", чтобы их организаторы могли выманить как можно больше средств у как можно большего числа жертв. Для этого злоумышленники в течение последних месяцев начали использовать современные технологии, в частности вредоносное программное обеспечение и искусственный интеллект.