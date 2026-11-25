Украинцы заплатят налоги даже за старые квартиры: как изменится сумма в 2027-м

В 2027 году в Украине вырастет максимальный размер налога на недвижимость. Например, владельцам квартир площадью 100 кв. м придется заплатить до 5188 грн, а за частный дом площадью 200 кв. м – до 10 376 грн. Для владельцев особенно большого жилья суммы могут достигать десятков тысяч гривен. При этом часть украинцев вообще освобождена от уплаты налога. А те, кому налоговики ошибочно начислили лишние деньги, могут оспорить такие решения, в частности через суд.

OBOZ.UA разобрался, как изменится налог на недвижимость в 2027 году, сколько придется платить за квартиры и дома разной площади, кто имеет право на льготы. Подробнее – читайте в материале.

Кто и сколько будет платить за недвижимость

Особенность этого налога заключается в том, что украинцы платят за предыдущий год. То есть в 2026-м украинцы получают начисления за 2025-й, а в 2027-м будут платить за недвижимость, которой владели в 2026 году. Для расчета используют размер минимальной зарплаты за соответствующий год.

Именно поэтому в следующем году максимальная сумма налога вырастет. Согласно статье 266 Налогового кодекса, ставка не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр налогооблагаемой площади.

В начале 2025 года минимальная зарплата составляла 8000 грн. Соответственно, максимальная ставка налога, который украинцы платят в 2026 году, составляет 120 грн за квадратный метр.

В то же время с 1 января 2026-го минимальная зарплата выросла до 8647 грн. Следовательно, максимальная ставка налога, который придется платить в 2027 году, составит 129,705 грн за квадратный метр, или примерно 129,71 грн.

Таким образом, максимальная ставка налога вырастет примерно на 8,1%. Для владельцев крупной недвижимости это может означать дополнительные сотни или даже тысячи гривен расходов.

Однако здесь есть важный нюанс. Налог на недвижимость относится к местным налогам. Поэтому конкретные ставки устанавливают городские, поселковые и сельские советы. Они могут быть значительно ниже максимально допустимых.

Например, если местный совет установил ставку на уровне 1% минимальной зарплаты, в 2027 году за каждый облагаемый налогом квадратный метр нужно будет заплатить 86,47 грн. Если ставка составляет 0,5%, платеж составит примерно 43,24 грн.

Итак, приведенные ниже расчеты показывают максимально возможные суммы при ставке 1,5%. Реальный платеж будет зависеть от решений местного совета, которые действовали для соответствующей недвижимости в 2026 году.

Сколько придется заплатить за квартиру в 2027 году

Главное, что стоит знать владельцам жилья: налог в большинстве случаев начисляется не на всю площадь квартиры или дома. Закон предусматривает необлагаемую налогом площадь. Для квартир она составляет 60 кв. м, для частных жилых домов – 120 кв. м. Если человек одновременно владеет квартирой и домом, общую площадь уменьшают на 180 кв. м.

Эти льготы применяются при условии, что недвижимость соответствует установленным законом требованиям.

Например, если человек владеет квартирой площадью 50 кв. м, платить налог по общему правилу не нужно. Ведь площадь не превышает установленный законом порог.

Если площадь квартиры составляет 70 кв. м , налогом будут облагаться только10 кв. м . По максимальной ставке в 2027 году это составит 1297,05 грн.

, налогом будут облагаться только10 кв. м По максимальной ставке в 2027 году это составит Владельцу квартиры площадью 80 кв. м придется заплатить 2594,10 грн .

придется заплатить . За квартиру на 100 кв. м сумма составит уже 5188,20 грн.

сумма составит уже А за квартиру площадью 150 кв. м нужно будет отдать 11 673,45 грн.

Для сравнения: владелец квартиры площадью 100 кв. м при максимальной ставке платит в 2026 году 4800 грн. В следующем году эта сумма вырастет на 388,20 грн.

Важно, что льгота на 60 кв. м предоставляется не на каждую квартиру отдельно, а на совокупную площадь квартир, принадлежащих одному человеку.

Например, если украинец владеет двумя квартирами по 50 кв. м, их общая площадь составляет 100 кв. м. Следовательно, после применения льготы будут облагаться налогом 40 кв. м. При максимальной ставке это 5188,20 грн.

То есть наличие нескольких небольших квартир не означает автоматического освобождения от налога.

Сколько придется платить владельцам частных домов

Для владельцев частных жилых домов предусмотрен больший необлагаемый минимум – 120 кв. м. Это означает, что за дом площадью 100 кв. м налог, как правило, начислять не будут.

Если площадь дома составляет 150 кв. м, платить придется за 30 кв. м. Максимальная сумма в 2027 году составит 3891,15 грн.

Для дома площадью 200 кв. м будут облагать налогом 80 кв. м, а платеж составит 10 376,40 грн. За дом площадью 300 кв. м придется заплатить уже 23 346,90 грн.

Если человек одновременно владеет квартирой и частным домом, применяется другой необлагаемый порог – 180 кв. м.

Например, в собственности украинца находятся квартира площадью 80 кв. м и дом площадью 150 кв. м. Их общая площадь – 230 кв. м. После вычета 180 кв. м налогом будут облагать 50 кв. м. При одинаковой максимальной ставке это 6485,25 грн.

При этом если недвижимость расположена в разных громадах, для расчета налога будут учитывать ставки, установленные по месту расположения соответствующих объектов.

Кто дополнительно заплатит 25 тысяч гривен

Для владельцев особо большого жилья действуют отдельные правила. Налоговый кодекс предусматривает дополнительное увеличение налогового обязательства на 25 тыс. грн в год за каждую квартиру площадью более 300 кв. м или жилой дом площадью более 500 кв. м.

Например, владелец одной квартиры площадью 320 кв. м при максимальной ставке должен будет заплатить 41 505,60 грн основного налога. Стандартные льготные 60 кв. м в этом случае не вычитаются, поскольку площадь квартиры превышает пятикратный необлагаемый порог.

Дополнительно начислят 25 тыс. грн. Таким образом, общий платеж составит 66 505,60 грн.

За дом площадью 550 кв. м максимальный платеж составит 80 773,15 грн вместе с дополнительными 25 тыс. грн. В этом случае стандартное уменьшение площади на 120 кв. м сохраняется, поскольку пятикратный порог для дома составляет 600 кв. м.

То есть важно не путать два правила: дополнительные 25 тыс. грн начисляют за дома площадью более 500 кв. м, а право на стандартное уменьшение площади при соответствующей конфигурации собственности утрачивается после превышения другого порога.

Украинцы отменяют налог на недвижимость через суды: реальные примеры

Судебная практика свидетельствует, что налоговая служба не всегда правильно определяет размер обязательств. Иногда фискалы не учитывают решения местных властей о льготах, а в других случаях владельцы недвижимости сами не могут доказать свое право на освобождение от налогообложения.

OBOZ.UA проанализировал несколько решений Верховного Суда, которые показывают, когда налоговые начисления можно отменить, а когда платить все же придется

Дело № 280/2977/25: налоговая требовала деньги за квартиру, хотя местные власти установили нулевую ставку

Один из самых показательных случаев – постановление Верховного Суда от 2 апреля 2026 года.

Жителям Запорожья начислили налог за квартиру площадью 66,66 кв. м. Однако владелица недвижимости считала такое начисление незаконным.

Дело в том, что местные власти ранее установили нулевую ставку налога для квартир физических лиц, общая площадь которых не превышает 120 кв. м. Несмотря на это, налоговики определили для владелицы налоговые обязательства за 2023 и 2024 годы.

Женщина обратилась в суд. Первая инстанция поддержала ее позицию, однако апелляционный суд принял решение в пользу налоговой.

Точку в споре поставил Верховный Суд. Он признал, что местные власти имеют право устанавливать налоговые льготы, в частности путем применения нулевой ставки. В итоге кассационную жалобу владелицы удовлетворили, а решение первой инстанции в ее пользу оставили в силе.

Кроме того, Верховный Суд постановил компенсировать ей 2000 грн расходов на правовую помощь.

Это решение важно для всех владельцев недвижимости: даже если Налоговый кодекс предусматривает налогообложение определенной площади, местный совет может установить дополнительные льготы. А налоговая обязана их учитывать.

Дело № 160/13334/20: квартиры непригодны для проживания, но налог все равно пришлось платить

Противоположное решение Верховный Суд принял 16 июля 2025 года. Владелец значительного количества квартир в Днепропетровской области пытался отменить налоговые уведомления-решения за 2019 год.

Среди его аргументов было то, что соответствующие помещения фактически непригодны для проживания. Однако проблема заключалась в документальном подтверждении такого состояния недвижимости.

Суды установили, что владелец не предоставил надлежащего решения органа местного самоуправления о признании квартир непригодными для проживания.

Верховный Суд согласился с предыдущими инстанциями и оставил налоговые начисления в силе.

Этот случай демонстрирует важный принцип: одного утверждения об аварийном состоянии или непригодности жилья недостаточно. Чтобы получить освобождение от налога на этом основании, необходимо иметь документы, предусмотренные законодательством. Итак, в 2027 году налоговая нагрузка на владельцев недвижимости при неизменных местных ставках в процентах вырастет примерно на 8,1%. При этом самые крупные платежи традиционно будут приходиться на владельцев просторных квартир, частных домов и нескольких объектов жилья.

В то же время сам факт получения налогового уведомления еще не гарантирует правильности начисленной суммы. Как свидетельствует практика Верховного Суда, ошибки налоговиков можно обжаловать. Поэтому перед уплатой значительной суммы стоит проверить площадь, ставку, наличие местных льгот и правильность определения периода владения недвижимостью.