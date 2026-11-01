Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"

В Украине уже несколько недель регулярно применяют отключения электроэнергии. При чем в отдельніх регионах довольно жесткие – людям приходится обходиться без электроэнергии по 7-9 часов подряд. Результат – вопроса покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) снова стал актуальным. Особенно тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

Дело в том, что можно потратить десятки тысяч и при этом не использовать свою станцию на полную мощность, а можно приобрести более дешевый прибор и все равно остаться без энергии. Тем не менее, решение есть – в соцсетях распространяется калькулятор для зарядных станций.

Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции. После чего:

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

Как выбрать EcoFlow. Источник: rewlogan.com

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

Что нужно знать при использо... Источник: rewlogan.com Развернуть

В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, графики отключений применяются из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.