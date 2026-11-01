Украинцы могут остаться без пенсии: что обязательно нужно сделать до 31 декабря

Украинцам, которые получают пенсию и временно находятся за границей или на оккупированных территориях, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря, иначе могут возникнуть проблемы с продлением пенсионных выплат. Для этого нужно подтвердить свою личность с помощью предусмотренных Пенсионным фондом Украины (ПФУ) процедур, а переселенцам на подконтрольной Украине территории – сообщить ПФУ фактический адрес и перевести туда выплату пенсии, чтобы не проходить лишнюю проверку.

Об этом сообщает ПФУ. В то же время переселенцы, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, фактически живут там и сообщили Пенсионному фонду новый адрес, могут не проходить эту процедуру.

Кому нужно пройти физическую идентификацию до 31 декабря

Как разъяснил Пенсионный фонд Украины, ежегодная физическая идентификация касается двух категорий получателей пенсий и страховых выплат:

граждан, которые временно проживают за пределами Украины;

пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Такие люди должны проходить идентификацию ежегодно – не позднее 31 декабря. Ее цель – подтвердить личность получателя выплат и убедиться, что пенсию получает именно тот гражданин, которому она назначена.

При этом наличие статуса внутренне перемещенного лица не является определяющим. Например, если у пенсионера есть справка ВПЛ, но фактически он находится за границей, требование об идентификации для него остается в силе. Так же процедура касается человека, который проживает на временно оккупированной территории, независимо от того, оформлял ли он статус переселенца. Поэтому ориентироваться только на наличие справки ВПЛ не стоит: важно учитывать, где пенсионер фактически проживает.

Кому из пенсионеров-ВПЛ не нужно проходить идентификацию

Отдельно Пенсионный фонд разъяснил ситуацию для переселенцев, которые выехали с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию. Если пенсионер фактически проживает на территории, подконтрольной украинской власти, сообщил об этом ПФУ и перевел выплату пенсии по новому адресу, проходить ежегодную физическую идентификацию ему не нужно.

То есть сам факт того, что человек раньше проживал на оккупированной территории и имеет статус ВПЛ, не означает, что он автоматически должен проходить проверку до 31 декабря. Важно, чтобы Пенсионный фонд располагал актуальными сведениями о его фактическом месте проживания и выплачивал пенсию по новому адресу. Правило позволяет избежать лишних процедур тем переселенцам, которые уже выехали на подконтрольную Украине территорию и должным образом сообщили об этом соответствующему органу.

По какому адресу должны выплачивать пенсию переселенцам

В Пенсионном фонде напоминают, что в соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия выплачивается по месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины, которое он указал в соответствующем заявлении.

При этом адрес фактического проживания не обязательно должен совпадать с официальной регистрацией или задекларированным местом проживания. То есть переселенец может получать пенсию по тому адресу, где реально живет, даже если в документах о регистрации указано другое место.

Именно поэтому пенсионерам, которые сменили место проживания после переезда с оккупированной территории, важно сообщить об этом Пенсионному фонду. Если информация в системе не обновлена, могут возникнуть недоразумения относительно порядка выплаты и необходимости прохождения идентификации.

Как перевести выплату пенсии по новому адресу

Сообщить Пенсионному фонду о смене фактического места проживания можно двумя способами – лично или дистанционно.

Первый вариант – обратиться в сервисный центр ПФУ. Пенсионер может прийти в ближайший сервисный центр и подать заявление, в котором укажет актуальный адрес фактического проживания. На основании этих сведений Пенсионный фонд сможет обновить информацию о месте выплаты пенсии.

Второй вариант – воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ. Отмечается, что это позволяет передать необходимую информацию дистанционно, без личного посещения учреждения. Для этого нужно авторизоваться на портале и воспользоваться соответствующим электронным сервисом.

Актуальный адрес фактического проживания указывается в заявлении о назначении или перерасчете пенсии. Поэтому, если пенсионер переехал, важно убедиться, что Пенсионный фонд получил обновленные данные.

Что стоит учесть пенсионерам перед концом года

Приближение 31 декабря – повод проверить, нужно ли проходить физическую идентификацию именно в вашей ситуации. В первую очередь это касается тех, кто временно проживает за границей или остается на временно оккупированной территории.

Переселенцам, которые уже живут на подконтрольной Украине территории, стоит проверить, актуален ли адрес в данных Пенсионного фонда и переведена ли выплата пенсии по фактическому месту проживания. Если эти условия выполнены, ежегодная физическая идентификация для них не обязательна.

Таким образом, решающее значение имеет не справка ВПЛ, а фактическое место пребывания пенсионера и информация, которую он передал Пенсионному фонду. Важно это учитывать, чтобы не проходить ненужные процедуры и одновременно не пропустить обязательную идентификацию, если человек относится к соответствующей категории.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы по закону имеют право обратиться за пенсией в период за месяц до достижения пенсионного возраста и в течение трех месяцев после достижения 60-летия. В таком случае пенсию назначат с момента достижения пенсионного возраста. Если подать заявление позже, пенсию назначат только с момента обращения.