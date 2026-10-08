Украинцы массово проявили интерес к этим профессиям: на какие вакансии откликаются в 5 раз чаще

Украинцы стали значительно активнее откликаться на вакансии рабочих профессий: за год количество откликов на должности комплектовщиков выросло в пять раз, механиков – на 97 %, сборщиков – на 66 %, а грузчиков – на 42 %. При этом работодатели предлагают строителям медианную зарплату в размере 55 тыс. грн, машинистам экскаватора – 50 тыс. грн, монтажникам – 47,5 тыс. грн, однако кадровый дефицит в производстве и строительстве сохраняется.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Робота, в рамках которого аналитики сравнили активность кандидатов в августе 2026 года с аналогичным периодом 2025 года. Наиболее заметный рост зафиксирован среди профессий, связанных с физическим трудом, производством, строительством и логистикой.

Украинцы все чаще выбирают рабочие профессии

Наиболее показательные изменения произошли в сфере производства и рабочих специальностей. Именно здесь зафиксирован рекордный рост количества откликов на вакансию комплектовщика. В августе 2026 года кандидаты откликались на такие объявления в пять раз чаще, чем в августе прошлого года. Медианная заработная плата для этой профессии составляла 31,5 тыс. грн.

Комплектовщики обычно занимаются подготовкой и сборкой заказов, проверкой товаров и формированием партий продукции для дальнейшей отправки. Такие работники востребованы на складах, в логистических центрах, на производственных предприятиях и в компаниях, занимающихся торговлей.

Заметно вырос интерес и к другим рабочим специальностям. В частности, количество откликов на вакансии механиков увеличилось на 97%. То есть активность кандидатов на эти должности за год почти удвоилась. При этом работодатели предлагали механикам медианную зарплату на уровне 37,5 тыс. грн.

Еще одна профессия, которая стала активнее привлекать внимание соискателей, – сборщик. Количество откликов на такие вакансии выросло на 66%, а медианная заработная плата составила 30 тыс. грн.

На 36% возросла активность кандидатов, рассматривающих работу подсобными рабочими. Для этой категории медианная зарплата также составляла 30 тыс. грн.

За физический труд предлагают до 50 тыс. грн и более

Отдельно аналитики OLX Работа зафиксировали рост активности кандидатов на технические профессии, требующие специализированных навыков и опыта. В частности, количество откликов на вакансии машинистов экскаваторов за год увеличилось на 32%. Медианная зарплата для таких специалистов составляла 50 тыс. грн.

Отмечается, что это один из самых высоких показателей оплаты среди проанализированных вакансий производственного и рабочего направления. В то же время на 27% выросло количество откликов на вакансии операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Медианная заработная плата для таких специалистов составляла 35 тыс. грн.

Операторы ЧПУ работают с промышленным оборудованием, которое используется для обработки деталей и изготовления продукции. Такие должности требуют технических знаний, внимательности и умения работать с соответствующими производственными процессами.

Показательно, что рост количества откликов наблюдается сразу в нескольких сегментах производства. Украинцы активнее реагируют как на вакансии с относительно невысоким порогом входа, так и на предложения для квалифицированных специалистов.

Строители, монтажники и разнорабочие: кто зарабатывает больше всего

Еще одним направлением, где украинцы начали активнее искать работу, стало строительство. По данным, в августе 2026 года количество откликов на вакансии разнорабочих увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианная зарплата для этой профессии составляла 30 тыс. грн.

На 31% выросла активность кандидатов на должности монтажников. При этом работодатели предлагали таким специалистам медианную зарплату в размере 47,5 тыс. грн. Еще на 22% увеличилось количество откликов на вакансии строителей. Именно эта профессия оказалась одной из самых высокооплачиваемых среди представленных в исследовании рабочих специальностей: медианная зарплата составляла 55 тыс. грн.

Таким образом, разница между медианными зарплатами разнорабочего и строителя достигает 25 тыс. грн. В целом результаты исследования показывают, что вакансии в строительстве остаются привлекательными для части соискателей, особенно с учетом предлагаемого уровня оплаты.

В то же время увеличение количества откликов не означает, что кадровый дефицит в строительстве уже преодолен. Работодатели продолжают конкурировать за работников, а количество кандидатов на одно объявление в рабочих профессиях остается относительно небольшим.

Какие зарплаты предлагают украинцам на рабочих должностях

Профессия Средняя зарплата Изменение отзывов за год Строитель 55 000 грн +22% Машинист экскаватора 50 000 грн +32% Монтажник 47 500 грн +31% Механик 37 500 грн +97% Оператор ЧПУ 35 000 грн +27% Комплектовщик 31 500 грн В 5 раз Складовой работник 30 000 грн +66% Помощник 30 000 грн +36% Разнорабочий 30 000 грн +35%

Самую высокую медианную заработную плату среди этих должностей предлагали строителям, машинистам экскаваторов и монтажникам. В то же время наибольший рост количества откликов был зафиксирован на вакансии комплектовщиков и механиков. Например, комплектовщики получают меньшие предложения по зарплате, чем строители или машинисты экскаваторов, однако именно на их вакансии количество откликов выросло сильнее всего.

Украинцы активнее ищут работу в логистике и торговле

Рост интереса к физическому труду не ограничивается производством и строительством. В сфере логистики и доставки количество откликов на вакансии грузчиков увеличилось на 42%. Это еще одна категория работ, предполагающая преимущественно физическую активность и непосредственное участие в складских или транспортных процессах.

В то же время украинцы активнее реагировали и на вакансии в сфере торговли. В частности, количество откликов на должности менеджеров по продажам в категории розничной торговли выросло на 38%, а товароведов – на 28%.

Еще более заметную динамику зафиксировали для вакансий администраторов в розничной торговле. Количество откликов на такие объявления увеличилось втрое, а медианная зарплата составила 25,7 тыс. грн.

Где еще количество откликов выросло в три раза

Несмотря на заметный рост интереса к рабочим профессиям, исследование показало, что украинцы активнее откликаются и на вакансии в других сферах. В частности, в три раза увеличилось количество откликов на должности копирайтеров. Медианная зарплата для этой профессии составила 20,3 тыс. грн.

Аналогичный трехкратный рост зафиксировали среди кандидатов на должности системных администраторов в сфере IT и компьютеров. Медианная зарплата для таких специалистов составила 32,5 тыс. грн. Кроме того, на 65% выросло количество откликов на вакансии риэлторов.

В сфере образования активность кандидатов на должности репетиторов увеличилась на 29%. Рост также наблюдался в медицине и фармацевтике. В частности, количество откликов на вакансии фармацевтов увеличилось на 21%, а стоматологов – на 19%.

Почему украинцы стали чаще откликаться на рабочие вакансии

Аналитики связывают рост количества откликов на рабочие профессии, в частности, с ситуацией на рынке труда и кадровым дефицитом. В производстве, строительстве и других сферах, где необходимо непосредственное присутствие работников, нехватка персонала остается ощутимой.

Чтобы привлекать новых сотрудников, работодатели повышают предлагаемые зарплаты. Именно в рабочих специальностях аналитики фиксируют высокие показатели оплаты труда в течение последнего года.

В то же время эксперты обращают внимание на важный нюанс: даже несмотря на рост количества откликов, конкуренция среди кандидатов в этих сферах остается ниже, чем на вакансиях с возможностью удаленной работы или гибким графиком.

Иными словами, рост активности соискателей еще не означает, что работодатели могут легко закрыть все открытые вакансии. Причина заключается в том, что при выборе места работы украинцы оценивают не только заработную плату. Важны также условия труда, возможности профессионального развития, график, формат занятости и дополнительные гарантии.

Для вакансий, предполагающих переезд в другой город или временную смену места жительства, важным фактором может быть предоставление жилья. Таким образом, высокая зарплата остается существенным преимуществом, однако сама по себе не гарантирует работодателю достаточного количества кандидатов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают разрешить 16–18-летним работать до 38 часов в неделю вместо нынешних 36, отменить прямой запрет на работу несовершеннолетних в выходные, разрешить испытательный срок и упростить электронное оформление трудовых отношений. Однако пока правила не изменились, законопроект лишь зарегистрирован в Верховной Раде.