Украинские подростки начинают курить в 12 лет и раньше: купить электронные сигареты может любой

Среди подростков по всему миру широко распространено курение электронных сигарет. И Украина не исключение: по признанию самих тинейджеров, курить они начинают в возрасте 12 лет, а некоторые и еще раньше. Одни из главных причин – доступность продукции и популярность вейпов среди сверстников. Т.е., молодые люди начинают курить, потому что так уже делают их друзья.

Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы отмечают:

Еще в 2023 году, согласно данным Глобального опроса молодежи относительно табака (GYTS), популярность электронных сигарет среди подростков в возрасте 13-15 лет зафиксировалась на высокой отметке в 19,6%.

Глобального опроса молодежи относительно табака (GYTS), популярность электронных сигарет среди подростков в возрасте 13-15 лет зафиксировалась на высокой отметке в 19,6%. При этом международные исследователи оценивали вейпинг как отдельную категорию, полностью отделенную от традиционного табака – но уже тогда было очевидно, что интерес молодежи смещается в сторону вейпов, "ведь обычные сигареты курили гораздо меньше подростков (12,3%)".

"Из пяти опрошенных журналистами групп украинских подростков (в среднем по 2-5 человек в каждой) только одна оказалась полностью некурящей. В остальных четырех – вейпили все или большинство", – констатироали авторы материала.

Более того, подчеркивается, по словам самих подростков, они начинают экспериментировать с никотином "еще в начальной школе". Так:

16-летний подросток "признался, что начал курить примерно в 12 лет".

Девушка, которой также 16 лет, "будничным тоном рассказала, что впервые попробовала электронную сигарет в 9 лет, учась в третьем классе".

Почему подростки начинают курить

Причин же, по которым подростки начинают курить, говорится в материале, несколько. Одна из них – так делают их друзья.

"История другого нашего собеседника, 16-летнего Богдана, который пришел к вейпингу в 15 лет, выглядит как "классический" старт из-за социального давления окружающих. "Просто потому, что большинство знакомых, друзей, все компании… каждый второй, там почти каждый, и оно как-то так потянуло, что начал курить", – говорит парень", – отмечают аналитики.

Еще одной причиной они называют военный стресс. Так, по данным Института Марзеева, в зависимости от возраста и пола от 8,2% до 23,1% опрошенных подростков упоминали, что на их решение начать курить так или иначе повлияли переживания из-за военной агрессии.

Впрочем, констатируют авторы материала, главной причиной является доступность вейпов. Ведь "электронная сигарета в условиях тревожности для многих становится простейшим инструментом для попытки контролировать свои эмоции".

"Окончательным, бескомпромиссным стимулом этой эпидемии становится тотальная доступность вейпов: дети сегодня могут беспрепятственно купить их на каждом шагу. И абсолютная безнаказанность продавцов такой продукции", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.