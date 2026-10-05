Украинку, которая ехала из ЕС, не пустили в Украину: что она нарушила и как следует поступать
Пограничники Польши не выпус...
Источник: strazgraniczna.pl
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Чтобы вернуться на родину из других стран, украинцы должны иметь действующий документ для пересечения границы. Гражданку страны, которая ехала из Польши, но предъявила поврежденный загранпаспорт, "развернули" на границе и отправили оформлять временный документ.
Инцидент произошел 1 октября на пункте пропуска "Корчова". Об этом сообщили в пресс-службе Бещадского отряда пограничной охраны Польши.
Что произошло
33-летняя гражданка Украины зарегистрировалась на пограничном пункте для выезда из Польши. Во время проверки она предъявила разорванный пополам загранпаспорт.
Украинку с разорванным паспо...
Источник: strazgraniczna.pl
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Украинка объяснила, что потеряла свой документ в парке, а когда его нашла – он уже был поврежден. Но такое объяснение польские пограничники не приняли – они изъяли ее документ и направили женщину в украинское дипломатическое представительство для оформления временных документов на возвращение.
Неизвестные разорвали паспор...
Источник: strazgraniczna.pl
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Отмечается, что только за последние недели на польской границе зафиксировали уже четыре аналогичных случая. Во время одного из них пограничники изъяли у украинца загранпаспорт с отсутствующей страницей идентификации – владелец объяснил, что ее случайно оторвал ребенок.
Поврежденный паспорт.
Источник: strazgraniczna.pl
"Планируя поездку, помните, что каждый путешественник должен иметь собственный действительный и полный проездной документ. Во время пограничных проверок проверяется личность, подлинность и целостность документов", – напомнили в польской пограничной службе.
Какие документы дают право на пересечение границы
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
- Дипломатический паспорт.
- Служебный паспорт.
- Удостоверение члена экипажа.
- Удостоверение моряка.
- Проездной документ ребенка, а также другие документы, дающие право на пересечение границы, предусмотренные действующим законодательством и международными договорами Украины.
Что делать в случае утери или повреждения заграничного паспорта за рубежом
Если паспорт испорчен, утерян или похищен за пределами Украины, для возвращения на родину необходимо выполнить несколько шагов.
- Обратиться в полицию
Подать заявление об утере или повреждении документа и получить официальную справку/протокол.
- Оформить "белый паспорт"
Подать справку из полиции и имеющиеся документы (в частности, внутренний паспорт) в консульство Украины для получения Свидетельства о праве на возвращение в Украину.
- Вернуться в Украину и оформить новый документ:
Временное удостоверение действует до 30 дней и дает право только на въезд в Украину. После возвращения следует обратиться в ГМС для оформления нового заграничного паспорта (7 дней – срочный, 20 дней – обычный).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам в 2026 году не нужно обязательно менять действующие паспорта-книжечки на ID-карты, однако по достижении 25 и 45 лет новую фотографию необходимо вклеить в течение месяца, иначе документ придется обменивать. За пользование недействительным паспортом в первый раз может быть вынесено предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – наложен штраф от 17 до 51 грн.
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