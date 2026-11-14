Украинка сдала ноутбук в ремонт, но его уничтожила российская ракета: суд вынес неожиданное решение по делу против Comfy

Украинка подала в суд на сеть магазинов Comfy. Женщина сдала неисправный ноутбук Acer Nitro V 15 стоимостью 31,5 тыс. грн в гарантийный ремонт, однако во время российского ракетного обстрела Киева было уничтожено здание сервисного центра, где находился ноутбук.

Покупательница требовала заменить товар, выплатить ей почти 25 тыс. грн неустойки и 10 тыс. грн моральной компенсации. Однако суд отказал во всех требованиях. Об этом говорится в решении Старосамборского районного суда Львовской области от 9 ноября 2026 года по делу №455/1563/26.

Как ноутбук оказался под ракетным ударом

Как установил суд, 18 августа 2025 года украинка купила в магазине Comfy игровой ноутбук Acer Nitro V 15 за 31 499 грн. Дополнительно она заплатила 2678 грн за двухлетнюю услугу "Хеппі сервіс ноутбуків". На само устройство распространялась гарантия производителя сроком 12 месяцев.

Однако уже 18 мая 2026 года, еще до окончания гарантии, ноутбук сломался. У него перестала работать клавиатура, возникли проблемы с индикацией зарядки, а само устройство не выключалось.

Покупательница передала ноутбук на гарантийный ремонт. При оформлении документов она подписала акт, содержавший необычное условие: срок ремонта мог составить до 31 рабочего дня, причем отсчет должен был начаться только после отмены военного положения в Украине.

Фактически это означало, что завершение ремонта могло откладываться на неопределенный срок, поскольку дата прекращения военного положения заранее неизвестна.

Ноутбук отправили в авторизованный сервисный центр предприятия "Логин" в Киеве. Однако 2 июля 2026 года российские войска нанесли ракетный удар по столице. В результате попадания возник пожар, который уничтожил складское здание на улице Марка Вовчка, 18-А, где размещался сервисный центр.

По информации предприятия, ноутбук покупательницы находился именно в этом помещении. Факт пожара в результате российской атаки подтверждался информацией Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Comfy заявили, что после уничтожения сервисного центра начали согласовывать с производителем компенсацию стоимости устройства. Позже представитель компании сообщил о готовности вернуть покупательнице полную стоимость ноутбука, а также 2678 грн за дополнительную сервисную услугу.

Однако женщина отказалась от предложенного варианта. Она настаивала на получении нового ноутбука вместо уничтоженного и решила обратиться в суд.

Что решил суд

В иске к ООО "Комфи Трейд" покупательница требовала:

признать недействительным условие об отсрочке гарантийного ремонта до завершения военного положения;

обязать компанию заменить ноутбук на аналогичный;

взыскать 24 884 грн неустойки за задержку ремонта;

выплатить 10 тыс. грн компенсации морального вреда;

компенсировать 6500 грн расходов на юридическую помощь.

Однако суд встал на сторону продавца.

Прежде всего судья Михаил Климченко отметил, что законодательство позволяет продавцу и покупателю по взаимному согласию устанавливать иной срок гарантийного ремонта вместо стандартных 14 дней.

По мнению суда, само по себе условие о начале отсчета 31 рабочего дня после отмены военного положения не означает автоматически, что оно является несправедливым.

Суд признал, что соответствующий пункт содержался в стандартном документе продавца, а доказательств его отдельного обсуждения с покупательницей нет. Однако решил, что этого недостаточно для признания условия недействительным.

"Сам по себе факт неопределенности конкретной календарной даты наступления такого события не свидетельствует об автоматической недействительности согласованного сторонами условия", – говорится в решении.

Отказал суд и в замене ноутбука. Он пояснил, что право требовать новый товар в этом случае зависело от подтверждения существенного недостатка приобретенного устройства.

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