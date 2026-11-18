Украинка заполнила свою квартиру мусором до потолка и развела крыс: соседям не помогли чиновники, и они обратились в суд

Во Львове женщина около 10 лет приносила мусор в свою квартиру, из-за чего в доме расплодились крысы, появились мухи и распространилась невыносимая вонь. Соседи обращались в полицию, к чиновникам и коммунальным службам, однако решить проблему не удалось. В конце концов одна из жительниц подала иск в суд и добилась решения, которым владелиц проблемной квартиры обязали убрать мусор и провести дератизацию.

Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова от 27 октября 2026 года по делу №461/10612/25. Как установил суд, жительница многоквартирного дома годами приносила мусор в свою квартиру. Соседи жаловались, что из-за антисанитарии в доме расплодились крысы, появились мухи, а неприятный запах распространялся даже в другие квартиры.

Во время судебного заседания несколько жителей подтвердили эти обстоятельства. Один из соседей рассказал, что лично видел крыс в квартире женщины, когда помогал ей ремонтировать дверной замок.

Другая жительница заявила, что из-за зловония не может нормально открывать дверь собственной квартиры. Еще одна соседка рассказала, что ее малолетняя дочь боится выходить из дома из-за грызунов.

По словам свидетелей, проблема существовала примерно 10 лет. При этом на замечания жильцов женщина не реагировала, а иногда вела себя агрессивно.

Соседи пытались решить проблему без суда. Они обращались в полицию, Госпродпотребслужбу, районную администрацию и коммунальные предприятия.

Однако существенных результатов это не принесло. В частности, Госпродпотребслужба сообщила, что жилые дома и отдельные квартиры не относятся к объектам государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Коммунальное предприятие, отвечающее за дератизацию, объяснило, что согласно договору может проводить соответствующие работы только в проходах подвальных помещений дома. А районная администрация не нашла оснований для составления протокола, поскольку на момент проверки места общего пользования не были замусорены.

В итоге одна из жительниц подала иск, требуя обязать владелиц соседней квартиры убрать мусор и грызунов.

Суд встал на сторону истицы. Он отметил, что право частной собственности не позволяет использовать недвижимость способом, который нарушает права других людей. Владельцы квартир обязаны содержать их в надлежащем санитарном состоянии и не создавать опасности для соседей.

В результате суд обязал двух ответчиц освободить квартиру от мусора, провести мероприятия по уничтожению грызунов и привести жилье в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами.

Кроме того, с ответчиц солидарно взыскали 1211,20 грн судебного сбора в пользу соседки, которая обратилась в суд.

Решение приняли заочно, поскольку ответчицы не явились в суд и не предоставили возражений. Они имеют право обратиться с заявлением о пересмотре заочного решения или обжаловать его в установленном законом порядке.

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