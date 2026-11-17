В ЕС готовятся возвращать украинских беженцев: что известно о новой программе
Украинцы в Польше. Иллюстрация.
Источник: Getty Images
В Европейском Союзе официально начали работу над пилотным проектом, направленным на содействие добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Инициатива готовится в тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами Евросоюза и украинскими властями.
Об этом говорится в ежегодном докладе о предоставлении убежища и миграции, который Европейская комиссия подготовила для Европарламента и Европейского совета.
"Поскольку условия в Украине до сих пор не способствуют безопасному и долгосрочному возвращению, Еврокомиссия работает над пилотным проектом поддержки осознанного и добровольного возвращения, связанного с реинтеграцией и восстановлением Украины, готовясь к будущему завершению действия временной защиты", – говорится в документе.
Как украинцам будут помогать возвращаться
В докладе определены три основных направления поддержки, на которых сосредоточится будущая программа.
- украинцам будут помогать в решении вопросов занятости и поиске работы дома;
- содействие в решении жилищных вопросов после возвращения;
- обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным услугам и обучению в Украине.
Помимо непосредственной помощи, проект будет включать информационную кампанию о доступных возможностях и будет тесно связан с процессами послевоенного восстановления страны и реинтеграции граждан.
В то же время точные сроки запуска программы, перечень стран-участниц, порядок подачи заявок и возможный размер финансовой помощи в Еврокомиссии пока не называют.
Что известно о Сети единства
Хотя в отчете Еврокомиссии не указано, связана ли работа проекта с Сетью единства, которую в ноябре официально запустило правительство Украины, описанные функции напрямую соответствуют цели европейской инициативы. Как ранее объяснил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, Сеть единства (Unity Network) – это система партнерского взаимодействия, которая объединит Центры единства, организации-участницы Сети, веб-портал и консультантов, работающих с украинцами за рубежом, созданная для:
- поддержки и сохранения связи украинцев за рубежом с Украиной;
- содействия реализации их прав и интересов, а также добровольному возвращению домой;
- дальнейшей помощи с реинтеграцией на прежнем или интеграцией на новом месте жительства.
Все участники Сети единства будут представлены на специальном веб-портале. Чтобы украинцы за рубежом имели удобный доступ к проверенной информации о существующих организациях, их деятельности и контактах, а также о доступных сервисах и мероприятиях.
Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Австрии расширило возможность для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство. С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды видов на жительство согласно общему закону о проживании и пребывании.
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