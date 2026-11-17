В ЕС готовятся возвращать украинских беженцев: что известно о новой программе

В Европейском Союзе официально начали работу над пилотным проектом, направленным на содействие добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Инициатива готовится в тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами Евросоюза и украинскими властями.

Об этом говорится в ежегодном докладе о предоставлении убежища и миграции, который Европейская комиссия подготовила для Европарламента и Европейского совета.

"Поскольку условия в Украине до сих пор не способствуют безопасному и долгосрочному возвращению, Еврокомиссия работает над пилотным проектом поддержки осознанного и добровольного возвращения, связанного с реинтеграцией и восстановлением Украины, готовясь к будущему завершению действия временной защиты", – говорится в документе.

Как украинцам будут помогать возвращаться

В докладе определены три основных направления поддержки, на которых сосредоточится будущая программа.

украинцам будут помогать в решении вопросов занятости и поиске работы дома ;

; содействие в решении жилищных вопросов после возвращения ;

; обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным услугам и обучению в Украине.

Помимо непосредственной помощи, проект будет включать информационную кампанию о доступных возможностях и будет тесно связан с процессами послевоенного восстановления страны и реинтеграции граждан.

В то же время точные сроки запуска программы, перечень стран-участниц, порядок подачи заявок и возможный размер финансовой помощи в Еврокомиссии пока не называют.

Что известно о Сети единства

Хотя в отчете Еврокомиссии не указано, связана ли работа проекта с Сетью единства, которую в ноябре официально запустило правительство Украины, описанные функции напрямую соответствуют цели европейской инициативы. Как ранее объяснил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, Сеть единства (Unity Network) – это система партнерского взаимодействия, которая объединит Центры единства, организации-участницы Сети, веб-портал и консультантов, работающих с украинцами за рубежом, созданная для:

поддержки и сохранения связи украинцев за рубежом с Украиной;

содействия реализации их прав и интересов, а также добровольному возвращению домой;

дальнейшей помощи с реинтеграцией на прежнем или интеграцией на новом месте жительства.

Все участники Сети единства будут представлены на специальном веб-портале. Чтобы украинцы за рубежом имели удобный доступ к проверенной информации о существующих организациях, их деятельности и контактах, а также о доступных сервисах и мероприятиях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Австрии расширило возможность для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство. С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды видов на жительство согласно общему закону о проживании и пребывании.