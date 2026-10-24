У украинцев осталась неделя: кто может успеть оформить 19 400 грн на зиму

До 30 октября украинцы, проживающие в определенных общинах прифронтовых областей, еще могут подать заявление на получение 19 400 грн "Зимней поддержки". В целом программа рассчитана более чем на 380 тыс. домохозяйств, а на выплаты предусмотрено более 7,4 млрд грн. Однако, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 13 октября средства перечислили лишь примерно 79 тыс. домохозяйств на сумму более 1,5 млрд грн.

"Напомню, помощь предназначена прежде всего для наиболее уязвимых категорий населения: семей, получающих определенные виды социальных выплат, людей с инвалидностью, многодетных семей и других категорий, предусмотренных программой. Кстати, в этом году уже нет требования отапливать жилье исключительно твердым топливом. Поэтому, даже если в прошлом году вы не подпадали под условия программы, советую еще раз проверить свое право на помощь", – заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

До завершения приема заявлений осталась всего неделя. И есть риск, что часть людей просто не успеет воспользоваться этой возможностью. Особенно с учетом того, что речь идет о жителях прифронтовых громад, которым даже собрать необходимые документы и оформить помощь может быть непросто.

"Поэтому обращаюсь к Правительству. Прошу оценить, сколько потенциальных получателей еще не воспользовались программой, и, если таких людей много, рассмотреть возможность продления срока подачи заявлений после 30 октября. Нельзя допустить, чтобы люди остались без необходимой поддержки", – объясняет Гетманцев.

Чтобы узнать об условиях программы, праве на помощь и порядке ее оформления, теперь достаточно позвонить в контакт-центр ПФУ. Само же заявление подают офлайн – в Пенсионный фонд, ЦНАП или орган местного самоуправления.

Контакт-центр ПФУ принимает звонки по номерам:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

После соединения нужно выбрать тему "Зимняя поддержка" и нажать "8". Специалист проверит, соответствует ли домохозяйство условиям программы, расскажет, куда подавать заявление и какие документы могут понадобиться.

Программа предусматривает единовременную выплату 19 400 грн на одно домохозяйство для прохождения отопительного сезона 2026/27 года. Деньги могут получить уязвимые семьи, которые фактически живут в прифронтовых громадах из официального перечня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, родившиеся в октябре, ноябре и декабре, могут увеличить размер будущей пенсии. Для этого нужно обратиться за оформлением выплаты с 1 января следующего года, а не сразу после достижения пенсионного возраста.