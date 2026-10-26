У украинцев начали "исчезать" деньги с банковских карт: что изменилось с 24 октября

В официальном режиме начали автоматически снимать арест со счетов должников после полной уплаты долга. По состоянию на 26 октября уже провели 2656 таких отмен.

Об этом сообщил на своей странице Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко. Чиновник назвал это историческим шагом в цифровизации исполнительного производства

"Это практический результат многолетней работы команды Министерства юстиции, правительства и Верховной Рады. Мы устраняем лишние бюрократические процедуры, сокращаем время ожидания и делаем систему исполнения решений более предсказуемой", – подчеркнул Гайченко.

У скольких должников в Украи... Источник: Facebook/Андрій Гайченко Развернуть

Что изменилось

Заместитель министра отметил, что первая автоматическая операция без привлечения исполнителя состоялась 24 октября. Благодаря новому алгоритму система самостоятельно отменила арест счетов и удалила сведения о гражданине из Реестра должников.

Автоматическое снятие ареста у счетов должника обозначается термином "автоматическое снятие ареста"?Автоматическое снятие ареста

Применяется к исполнительным производствам с суммой долга до 10 минимальных заработных плат при условии его полного погашения. Должникам больше не нужно обращаться к государственному или частному исполнителю и ждать оформления соответствующего постановления.

Защита единственного жилья

Порог стоимости единственного жилья должника, на которое запрещено обращать взыскание, повышен с 20 до 50 минимальных заработных плат.

По словам чиновника, главная цель реформы – сделать цифровизацию не просто технологическим инструментом, а реальным упрощением повседневной жизни граждан.

Как взыскивают средства: механизм действия

Исполнитель отправляет запрос.

Система получает данные о счетах.

Исполнитель накладывает арест.

Банк получает платежное поручение.

Необходимая сумма перечисляется для погашения долга.

Новые правила распространяются и наобычные текущие и депозитные счета, и на электронные кошельки и электронные деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также хотят разрешить списывать до 100% просроченных кредитов для военных, пленных, пропавших без вести гражданских лиц, членов их семей и людей с инвалидностью вследствие войны. При этом списание не будет автоматическим, поскольку банк сам будет решать,