В ПФУ объяснили, когда нужно обращаться за оформлением пенсии: какой срок предусмотрен и когда можно потерять деньги

Украинцы по закону имеют право обращаться за пенсией за месяц до достижения пенсионного возраста и в течение трех месяцев после достижения 60-летия. В таком случае пенсия будет назначена с момента достижения пенсионного возраста. Если подать заявление позже, пенсию назначат только с момента обращения.

Об этом говорится в разъяснении ГУ ПФУ в Донецкой области. Да, можете. Обратиться с заявлением о назначении пенсии можно не раньше чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. То есть если 60 лет исполняется в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре – не раньше соответствующей даты.

Такой порядок установлен законодательством о пенсионном обеспечении. При этом право на пенсию по возрасту зависит не только от возраста, но и от наличия необходимого страхового стажа. В 2026 году для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Важно не пропустить срок обращения. Если заявление о назначении пенсии подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию по возрасту назначают со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Если человек обратился за назначением пенсии по истечении трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию назначают со дня обращения. Поэтому не стоит надолго откладывать подачу заявления.

Подать заявление и необходимые документы можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – portal.pfu.gov.ua/ или лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ независимо от места жительства или регистрации.

Для подачи заявления онлайн необходимо заранее подготовить сканированные копии документов, в частности паспорта, РНОКПП и документов, необходимых для подтверждения страхового стажа. В зависимости от конкретной ситуации могут понадобиться и другие документы.

На веб-портале ПФУ после авторизации с помощью КЭП нужно выбрать раздел "О пенсионном обеспечении" – "Заявление о назначении пенсии", указать вид пенсии, заполнить необходимые данные, добавить сканированные копии документов, сформировать заявление, подписать его и отправить в Пенсионный фонд Украины.

После отправки заявления информацию о состоянии его обработки и принятом решении можно просмотреть в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе "Мои обращения".

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.