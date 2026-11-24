В Германии приказали прекратить выплаты украинцам: в чем обвинили беженцев

В Германии десяткам беженцев из Украины прекратили или сократили начисление финансовой помощи. Их обвиняют в неправомерном получении выплат из-за сокрытия доходов и имущества в Украине.

Как сообщает FOCUS Online, такая ситуация сложилась в федеральной земле Тюрингия. Решение принял центр занятости ("джобцентр") округа Грайц после выявления нарушения при проверке финансового положения получателей социальной помощи.

В чем обвиняют украинцев

У 38 человек, которым сократили помощь, обнаружили незадекларированные средства, поступавшие на их счета в Украине. В частности, речь идет о доходах от:

аренды недвижимости;

аренды земли;

начисления пенсии.

По какой причине они не сообщили о таких доходах – намеренно, из-за незнания требований или языкового барьера – не уточняется. Но известно, что нарушения касаются 8,2% украинцев, получающих базовую социальную помощь в округе Грайц. Всего по всей Германии такие выплаты начисляют 626 тыс. украинских беженцев.

Результаты проверки "джобцентра" основывались на данных из базы "Дія". Она охватила как украинцев, уже получавших социальную помощь, так и новых заявителей. Проект длится несколько месяцев, и местные власти планируют продолжать его из-за дальнейшего приезда украинцев.

Как определяется право на выплаты в Германии

При определении права на помощь учитываются совокупные доходы и активы независимо от страны их происхождения. Поэтому заявителей обязывают предоставлять документы о своем финансовом положении, а также обо всем имеющемся имуществе:

банковские сбережения и депозиты ;

; недвижимость и земельные участки ;

; автомобили;

ценные бумаги и ETF ;

; накопительное страхование жизни ;

; наличные деньги ;

; прочие активы, имеющие денежную стоимость.

За сокрытие таких сведений заявителям в некоторых случаях может грозить уголовная ответственность.

В то же время для украинцев, как и для граждан Германии, действуют правила в отношении "защищенного" имущества, которое не учитывается при определении права на социальную помощь. Этот показатель зависит от возраста и с 1 июля 2026 года эквивалентен следующим суммам:

для лиц до 30 лет – до 5000 евро;

для людей в возрасте от 51 года – до 20 000 евро.

Прекращение выплат 16 украинцам позволит экономить 151 440 евро в год – никто из них не подал апелляцию, и все они уже покинули округ. А сокращение помощи еще для 38 человек обеспечит экономию 7500-8000 евро ежемесячно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сотни украинцев, получивших временную защиту в Австрии, могут столкнуться с необходимостью вернуть выплаты базового обеспечения. Причиной стало недекларирование начисления украинской пенсии при подаче заявки на получение социальной помощи.