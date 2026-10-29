В Киеве продали элитную квартиру путиниста Лебедева: что известно. Фото

В Украине продали на аукционе конфискованную квартиру, которая ранее принадлежала дизайнеру и одному из самых яростных рупоров кремлевской пропаганды Артемию Лебедеву. За двухуровневое жилье в историческом районе Киева удалось получить более 8 млн грн.

Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ). Полученные средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Что известно о недвижимости пропагандиста

Квартира расположена на улице Саксаганского в столице и занимает два уровня на шестом этаже шестиэтажного дома. Ее характеристики таковы

общая площадь – 193,2 кв.м ;

; включает 3 комнаты, кабинеты, кухню, два санузла, три балкона и хозяйственные помещения ;

; состояние имущества оценено как удовлетворительное.

В аукционе приняли участие 2 участника. В результате торгов стартовая цена лота выросла с 7 074 850 до 8 011 000 грн. Таким образом, финальная стоимость актива увеличилась на 936 150 грн.

Что будет дальше

Согласно регламенту проведения торгов, победитель аукциона обязан выполнить ряд юридических требований – в течение 25 рабочих дней оплатить полную выигрышную стоимость и полностью погасить имеющуюся задолженность за коммунальные услуги.

После этого между ФГИУ и покупателем заключается договор купли-продажи. Оформление права собственности и физическая передача имущества завершаются подписанием акта приема-передачи.

Санкции против Артемия Лебедева: за что наказали

Лебедев находится под украинскими санкциями с 2022 года, хотя въезд ему запретили еще в 2017 году. После начала полномасштабной войны Лебедев неоднократно демонстрировал поддержку действий России, а также ездил на территории, находящиеся под российской оккупацией.

Особенно ярко пропутинскую позицию дизайнер продемонстрировал после начала полномасштабной войны. В 2022 году он забрался на крышу одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре и похвастался тем, что нарушил законы нашей страны.

В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства имущества Лебедева, расположенного на территории Украины. В перечень активов вошла и квартира площадью 193,2 квадратного метра в историческом центре столицы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, это уже не первая квартира Лебедева, конфискованная и проданная в Украине. Ранее на аукционе с молотка ушла его другая двухуровневая квартира на Ярославовом Валу– за нее удалось выручить 13 500 001 гривну.