В стране ЕС переписали правила выплат беженцам из Украины: кто больше не получит денег

Часть беженцев из Украины может потерять государственную субсидию на медицинское страхование (zorgtoeslag) и дополнительное пособие на детей (kindgebonden budget). Социальные выплаты оказались под угрозой из-за нового порога допустимых активов, который введут с 1 января 2027 года.

Об этом сообщили в Службе государственных выплат при Министерстве финансов Нидерландов. В связи с этим получателей помощи (в том числе украинцев с временной защитой) призвали заранее проверить свои финансы, чтобы не потерять деньги и не получить требование об их возврате.

Что изменится в 2027 году

Чтобы сохранить право на выплаты, совокупные активы по состоянию на 1 января 2027 года не должны превышать установленные пороги:

для одиноких получателей: максимум 119 122 евро (в 2026 году лимит составлял 146 011 евро);

максимум (в 2026 году лимит составлял 146 011 евро); для тех, у кого есть партнер по пособию: максимум 158 748 евро на двоих (было 184 633 евро).

Если стоимость активов превысит эту сумму хотя бы на евро, право на медицинскую субсидию и "детское" пособие будет утрачено на весь 2027 год. Если же ваши активы остаются ниже нового порога, ничего делать не нужно – выплаты продолжат поступать автоматически.

Какие активы учитываются

Сбережения.

Средства на счетах.

Инвестиции.

Наследство.

Подарки.

Средства от продажи недвижимости.

Кому и когда нужно обновить данные

Получателям, чьи задекларированные активы, по предварительным оценкам ведомства, превышают новые нормы, в конце ноября разошлют письма с требованием обновить данные. Однако служба не располагает актуальной информацией обо всех финансовых операциях, поэтому каждый должен самостоятельно проверить соответствие лимитам.

Чтобы избежать автоматического начисления лишних выплат с последующим штрафом или требованием вернуть средства, следует сообщить о превышении лимита не позднее 8 декабря 2026 года. Для этого нужно:

авторизоваться в личном кабинете Mijn toeslagen (через DigiD);

(через DigiD); в разделе "Сообщить об изменениях" (Wijziging doorgeven) выбрать пункт "Доход и активы" (Inkomen en vermogen);

(Wijziging doorgeven) выбрать пункт (Inkomen en vermogen); нажать "Изменения в активах" (Er wijzigt iets in het vermogen), указать 2027 год и ответить на вопросы анкеты;

(Er wijzigt iets in het vermogen), указать и ответить на вопросы анкеты; проверить статус можно во вкладке "Мои действия" – начиная с 24 ноября 2026 года, там будет отображаться обновленная информация о вашем праве на пособие.

В конце 2027 года налоговая служба проведет окончательную сверку фактических остатков на счетах по состоянию на 1 января: если выяснится, что вы отказались от выплат по ошибке и ваши активы на самом деле были ниже лимита, государство начислит всю полагающуюся помощь задним числом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после завершения действия Директивы ЕС о временной защите беженцы из Украины смогут оставаться в Нидерландах еще в течение трех лет – для этого будет введено переходное разрешение. Кроме того, украинцам предложат помощь с возвращением домой или переход на разрешение на работу или учебу.