В кабинете прокурора Худиева, который засветился в деле "Карфаген", нашли $50 тыс. наличными: что известно

Во время расследования дела "Карфаген" в кабинете заместителя начальника Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения Офиса генерального прокурора Украины (ОГП) Айдина Худиева нашли 50 тыс. долларов наличными. Происхождение этих денег неизвестно.

Об этом заявил прокурор САП Николай Карась во время судебного заседания по делу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы, которого подозревают в "крышевании" кол-центров. Происхождение наличных из кабинета Худиева до сих пор проверяют.

По версии прокурора САП, эти средства могли использовать для легализации через сторонних "ФОПов". Прокурор также просил суд арестовать эти средства, однако ходатайство не удовлетворили.

Следует отметить, что Худиев не является подозреваемым по этому делу, но упоминается в материалах, связанных с арестом имущества. Поэтому 5 сентября 2026 года у него прошли обыски.

Отдельно продолжается дисциплинарное производство по поводу возможного незадекларированного имущества и образа жизни семьи Худиева. Оно было назначено еще 3 августа по заявлению общественной организации "Межа".

Тогда журналисты обратили внимание на публикации жены Худиева Юлии в соцсетях, где она демонстрировала BMW X5 2025 года, стоимость которого превышает 120 тысяч долларов, а также украшения брендов Cartier, Graff, Bulgari и Tiffany. Это имущество не указано в декларации прокурора.

BMW X5 2025. Источник: stopcor.org

Айдин Худиев: что известно до и после "Карфагена"

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) отмечали, что во время июльской атаки на НАБУ и САП в 2025 году Худиев был советником тогдашнего генпрокурора Руслана Кравченко. Правозащитники также уверены, чтоХудиев активно участвовал в преследовании детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, как утверждает ЦПК, он участвовал в фабрикации эпизода о якобы махинациях с налогами.

1 августа 2025 года, менее чем через месяц после массовых обысков у сотрудников НАБУ, Худиев получил должность заместителя начальника департамента – начальника управления в ОГП. В июне 2026 года подчиненный Худиева также якобы возобновил уголовное производство против ЦПК, закрытое еще десять лет назад.

А во время рассмотрения дела "Карфаген", как утверждает ЦПК, прокурор САП цитировал записи, из которых следует, что Сергей Кропива и Худиев координировали обыски в "не своих" кол-центрах. На одной из записей Кропива говорит о необходимости "все координировать с Айдином" и о том, чтобы без их ведома и разрешения ничего не происходило.

"Я сейчас буду с Айдином… чтобы мы там все координировали… Он уже может оттуда брать… чтобы он следил за тем, чтобы без его ведома, без твоего разрешения ничего не происходило" – цитируются записи разговоров подозреваемого.

Худиев до сих пор не уволен из органов прокуратуры. Также его не отстранили от должности.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили семерых сотрудников. А 15 сентября народные депутаты проголосовали за отставку генпрокурора Руслана Кравченко.