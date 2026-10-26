Тысячи украинских беженцев решили не возвращаться из страны ЕС: что хотят делать

Около 2500 беженцев из Украины обратились к властям Ирландии с просьбой предоставить им разрешение на долгосрочное пребывание в стране. Заявки были поданы в рамках специальной программы перехода от европейской временной защиты к стандартным иммиграционным статусам.

Как сообщает Irish Examiner со ссылкой на Министерство юстиции Ирландии, по состоянию на 26 октября в рамках нового механизма зарегистрировано 2387 заявок. "Альтернативное разрешение не призвано заменить временную защиту, а лишь предоставляет альтернативу тем, кто соответствует установленным критериям", – отметил представитель Департамента юстиции.

Что дает новый статус

Успешные заявители получают вид на жительство типа Stamp 4, который дает гражданам третьих стран право легально жить и официально работать в Ирландии.

Хотя действие европейской Директивы о временной защите в настоящее время продлено до марта 2028 года, новая ирландская программа позволяет украинцам закрепить свой правовой статус на перспективу: разрешение выдается на 2 года с возможностью последующего продления еще на 2 года. Важным преимуществом является то, что время проживания по этой программе засчитывается в общий стаж, необходимый для получения ирландского гражданства.

Жесткие критерии отбора

Срок проживания

Необходимо легально проживать в Ирландии не менее одного года до момента запуска программы (до 30 сентября).

Официальное трудоустройство

Необходимо иметь работу или быть самозанятым лицом не менее 6 месяцев до 30 сентября с минимальным годовым доходом не менее 29 432 евро.

Жилищная независимость

Заявители не должны получать государственное жилье (включая коммерческие гостиницы или модульные дома) и не проживать в принимающих семьях, получающих государственную компенсацию (Accommodation Recognition Payment).

Те граждане, которые сейчас не соответствуют этим условиям, полностью сохраняют статус временной защиты и все связанные с ним социальные права до окончания действия директивы ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Австрии расширило возможность для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство (ВНЖ). С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды видов на жительство согласно общему закону о проживании и пребывании (NAG).