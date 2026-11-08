Цены на продукты в Украине готовят новый удар по кошелькам: что подорожает уже этой зимой

К февралю 2027 года хлеб и молочная продукция в Украине могут подорожать еще на 5-10%, а тепличные помидоры, огурцы и перец – на 15-40% в зависимости от вида овощей, причем пик цен на тепличную продукцию прогнозируется на март. Массового дефицита овощей борщевого набора до весны не ожидается, однако из-за проблем с хранением качественной продукции и возможных перебоев с электроэнергией украинцам придется тратить больше на продукты питания.

Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии медиа. Он рассказал, как будет меняться стоимость основных продуктов питания, какие овощи могут подорожать больше всего и грозит ли Украине дефицит продовольствия.

Что происходит с ценами на продукты

Рост стоимости продуктов происходит на фоне общего инфляционного давления в украинской экономике. В сентябре инфляция ускорилась до 10% в годовом измерении, тогда как продукты питания за месяц подорожали на 1,9%. На этом фоне Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец 2026 года до 12,5%. В краткосрочной перспективе украинцы могут продолжить ощущать рост расходов на повседневные покупки.

По словам Гопки, больше всего за последний год подорожали отдельные крупы и бакалейные товары. В частности, гречка прибавила в цене 103%, то есть ее цена фактически увеличилась более чем вдвое. Пшено подорожало на 88%, подсолнечное масло – на 22%, а хлеб – на 15%.

Одной из причин резкого подорожания гречки стало сокращение посевных площадей, снижение урожая и увеличение себестоимости производства. В то же время на цены других продуктов влияют расходы на энергоресурсы, транспортировку и производственные процессы. Таким образом, даже при отсутствии дефицита отдельных товаров их стоимость может продолжать расти из-за увеличения расходов производителей.

Хлеб и молочная продукция могут подорожать еще на 5-10%

Одними из наиболее чувствительных к перебоям с электроэнергией категорий продуктов остаются хлеб и молочная продукция. Их производство требует стабильного энергоснабжения, а также надлежащих условий транспортировки и хранения. По прогнозу аналитика УКАБ, до февраля 2027 года цены на хлеб и молочную продукцию могут вырасти еще на 5-10%.

Причинами такого подорожания могут стать нестабильное снабжение электроэнергией и увеличение логистических расходов. Если предприятия будут вынуждены чаще использовать дизельные генераторы, дополнительные расходы на топливо могут включаться в конечную стоимость товаров.

Особенно это касается молока, сливочного масла и других продуктов, для которых необходимо соблюдать температурный режим. В случае длительных отключений электроэнергии производители и торговые сети должны обеспечивать бесперебойную работу холодильного оборудования. По состоянию на 3 ноября средняя стоимость отдельных популярных продуктов уже составляла:

молоко "Яготинское" – 69,50 грн;

сливочное масло "Крестьянское" – 116,83 грн.

Также на рынке хлебобулочных изделий зафиксированы такие средние цены:

батон "Румянец" нарезной, 450 г – 35,45 грн;

батон "Киевский Нарезной", 500 г – 43,50 грн;

хлеб пшеничный нарезной, 650 г – 53,99 грн;

хлеб пшеничный "Царь Хлеб" нарезной, 600 г – 57,77 грн;

хлеб ржаной "Столичный", 950 г – 51 грн;

хлеб ржаной Riga "Бородинский", 300 г – 60 грн.

Подорожают ли овощи борщевого набора к весне 2027 года

В начале ноября основные овощи борщевого набора демонстрируют сезонное удешевление. Отмечается, что это связано с тем, что после завершения сбора урожая на рынок поступают значительные объемы продукции, а хранилища постепенно заполняются. По данным мониторинга МинАПК, по состоянию на 3 ноября средние цены на отдельные овощи изменились следующим образом:

<span>капуста за месяц подешевела на 20% – до 18,2 грн/кг;

<span>свекла снизилась в цене на 8% – до 15,7 грн/кг;

<span>лук подешевел на 6% – до 18,7 грн/кг;

<span>морковь подешевела на 4% – до 16,8 грн/кг.

Однако такая тенденция не обязательно сохранится до весны. По словам Гопки, на оптовом рынке уже наблюдаются первые изменения: картофель и лук начали дорожать, тогда как капуста, морковь и свекла пока продолжают постепенно дешеветь.

В то же время эксперт не прогнозирует физического дефицита овощей до весны 2027 года. По его словам, картофеля выращено с запасом, а предложения других овощей также достаточно.

Основной проблемой может стать не количество продукции, а ее качество. Из-за жары и засухи часть урожая утратила способность к длительному хранению. Поэтому весной на рынке может возникнуть нехватка именно качественных овощей, сохранивших товарный вид и пригодность к продаже.

Отмечается, что это, в свою очередь, будет создавать дополнительное ценовое давление. Стоимость овощей может увеличиваться не из-за общего дефицита, а из-за сокращения доли продукции, которая соответствует требованиям рынка после длительного хранения.

Тепличные огурцы, помидоры и перец могут существенно подорожать

Наиболее ощутимый сезонный рост цен ожидается на тепличные овощи. Производство такой продукции в холодный период года требует значительных затрат на отопление, освещение и поддержание необходимых условий выращивания. В октябре цены на тепличные овощи уже начали расти. В частности, помидоры подорожали на 17-26%, огурцы – на 39-66%, а перец – на 12%.

По словам Гопки, такая динамика характерна для начала холодного сезона. Однако до января-февраля 2027 года рост цен может продолжиться. Аналитик прогнозирует, что к этому периоду:

помидоры могут подорожать еще на 20-30%;

перец – на 30-40%;

огурцы – на 15-20%.

В то же время, по прогнозу эксперта, самый значительный рост цен на тепличные овощи может прийтись на март. Причина – сезонное сокращение предложения продукции украинского производства и увеличение затрат на ее выращивание.

В холодное время года тепличным хозяйствам требуется больше энергии для поддержания необходимой температуры, что напрямую влияет на себестоимость. Кроме того, на рынок будут влиять расходы на транспортировку импортной продукции. Поэтому даже при достаточном количестве овощей в торговых сетях их стоимость может оставаться высокой.

Подорожают ли мясо и яйца

Не все продукты питания демонстрируют одинаковую тенденцию к росту цен. По словам Гопки, свинина и курятина сейчас стоят примерно на 5% дешевле, чем год назад. Один из факторов, сдерживающих подорожание мяса, – достаточное предложение на рынке. Кроме того, более дешевое зерно нового урожая помогает сдерживать расходы на корма для животных и птицы.

На рынке яиц ситуация также остается относительно стабильной. После сентябрьского подорожания средняя стоимость яиц сейчас примерно на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время в декабре возможно сезонное повышение цен примерно на 10%, это связано с традиционным увеличением спроса накануне новогодних праздников. Однако масштабных скачков цен на рынке яиц аналитик не ожидает.

Одним из ключевых факторов подорожания продовольствия зимой может стать нестабильное электроснабжение. Если перебои с подачей электроэнергии будут длительными или массовыми, предприятиям придется чаще использовать генераторы, что увеличит производственные расходы.

По словам Максима Гопки, дизельное топливо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожало почти вдвое. Автогаз прибавил в цене 69%, а бензин А-95 – 54%, это непосредственно влияет на логистику продовольственных товаров.

Производители, поставщики и торговые сети тратят больше средств на транспортировку продукции, а также на обеспечение бесперебойной работы оборудования. Если отключения электроэнергии станут массовыми, дополнительные расходы на дизельные генераторы могут привести к новой волне подорожания. По прогнозу аналитика, ее последствия могут стать заметны уже в январе-феврале 2027 года.

Наиболее чувствительны к таким изменениям продукты, которые требуют постоянного электроснабжения и соблюдения температурного режима. Речь идет о молочной продукции, мясе птицы, яйцах, замороженных продуктах, хлебе, а также овощах, которые хранятся в специальных хранилищах. Крупы, мука, сахар и масло, напротив, меньше зависят от бесперебойного электроснабжения. Для этих категорий товаров дополнительные расходы преимущественно связаны с логистикой.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине падают цены на картофель – фермеры пытаются избавиться от урожая, чтобы не хранить его в условиях весьма вероятных отключений электроэнергии. Да и на фоне российских ударов по овощехранилищам хранить его особенно негде. Поэтому в супермаркетах картофель продают уже от 14,5 грн за 1 кг.