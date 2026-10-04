Цены могут взлететь на 20–25 %: какие популярные продукты подорожают до конца года

К концу 2026 года свежая молочная продукция в Украине может подорожать на 20-25 %, тогда как цены на творог и сливочное масло, по прогнозу эксперта, будут расти медленнее. Одной из главных причин станут расходы на генераторы во время отключений электроэнергии, из-за дорогого дизельного топлива себестоимость производства одного литра молока может увеличиться еще на 3-3,5 грн.

Об этом рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии СМИ. По ее оценке, цены будут расти не сразу – производители и магазины могут повышать их в несколько этапов, а первые изменения потребители увидят уже в октябре.

Молочные продукты могут подорожать на 20–25%

Наиболее заметно к концу года может вырасти стоимость свежей молочной продукции. По прогнозу Жупинас, рост цен в этом сегменте может составить около 20–25%. Речь идет прежде всего о продукции с относительно коротким сроком хранения – молоко, кефир, сметана, йогурты и другие товары этой категории.

В то же время творог и сливочное масло также могут подорожать, но эксперт ожидает меньшего роста их стоимости. "Подорожает свежая молочная продукция, творог и масло. Сыр и масло подорожают меньше, а вот свежая молочная продукция – примерно на 20–25%", – пояснила Жупинас.

Рост цен будет происходить постепенно. Часть цен производители могут пересмотреть уже в октябре, после чего дальнейшие решения будут зависеть, в частности, от ситуации с электроснабжением и спроса в магазинах.

Генераторы могут увеличить себестоимость молока на 3–3,5 грн

Одним из самых больших рисков для отрасли осенью и зимой являются перебои с электроснабжением. Молочное производство критически зависит от электроэнергии. Она необходима для работы доильного оборудования, охлаждения молока, вентиляции, водоснабжения и других процессов на фермах.

Без стабильного электроснабжения производители вынуждены использовать генераторы. Однако при высокой стоимости дизельного топлива такая электроэнергия обходится значительно дороже сетевой.

По расчетам Ассоциации производителей молока, использование дизельных генераторов может увеличить себестоимость производства одного литра молока примерно на 3–3,5 грн. Жупинас отметила, что стоимость дизельного топлива уже приблизилась к 100 грн, что примерно вдвое больше, чем годом ранее.

"Использование дизельного топлива в пересчете на киловатт-час на литр молока будет дополнительно стоить 3–3,5 грн. Дополнительно за каждый литр. И вот здесь перед нами снова возникает пропасть убыточности", – пояснила эксперт. Для производителей это особенно сложно, поскольку лишь недавно части ферм удалось выйти из убыточной работы.

Производители только начали выходить "в ноль"

Со второй половины августа в Украине постепенно дорожает сырое молоко. Одной из причин стало увеличение экспорта молочной продукции, которое повысило спрос на сырье со стороны переработчиков. Однако повышение закупочных цен пока не означает высокой рентабельности ферм.

По словам Жупинаса, с учетом нынешних затрат производители фактически лишь получили возможность работать примерно "в ноль". Ситуация существенно отличается от 2024 года, когда производство молока могло приносить заметную прибыль.

Если же осенью и зимой фермам придется массово переходить на генераторы, дополнительные 3–3,5 грн затрат на каждый литр способны вновь сделать производство убыточным. В конечном итоге фермы будут пытаться компенсировать эти расходы за счет более высокой закупочной цены на сырое молоко. Но дальше проблема переходит к перерабатывающим заводам, ведь они также не могут бесконечно увеличивать расходы, не пересматривая цену готовой продукции.

Производство молока в Украине сократилось более чем на 12%

Еще одним фактором является общее сокращение производства молока. По данным, приведенным Жупинас, за первые восемь месяцев 2026 года совокупное производство в Украине сократилось более чем на 12%.

При этом ситуация кардинально отличается в частных хозяйствах и на профессиональных молочно-товарных фермах. В частном секторе объемы упали примерно на 27%. Зато молочно-товарные фермы смогли нарастить производство примерно на 4%.

Для ассортимента магазинов именно падение производства в домохозяйствах не является критическим. Причина кроется в структуре поставок сырья на заводы. По словам эксперта, около 95% молока, перерабатываемого для промышленного производства молочных продуктов, поступает с молочно-товарных ферм. Доля молока от населения составляет лишь около 5%.

Пустых полок удалось избежать, но ассортимент сократился

Дополнительной проблемой для производителей стали российские атаки на предприятия, склады и логистические центры. Торговым сетям и поставщикам пришлось перестраивать маршруты.

Сейчас производителей часто просят самостоятельно доставлять продукцию непосредственно в торговые точки. В других случаях товары направляют на альтернативные склады сетей. В целом поставки удалось возобновить, поэтому системного дефицита молочной продукции в магазинах нет.

Однако ассортимент отдельных брендов может быть меньше из-за повреждения производственных мощностей или вынужденных простоев. В частности, часть продукции PepsiCo, которая ранее выпускалась компанией "Вимм-Билль-Данн", временно отсутствует в отдельных магазинах из-за возобновления производства после российских атак.

Удары понесли и другие крупные производители пищевой продукции. Таким образом, основная проблема сейчас заключается не столько в общей нехватке молочных товаров, сколько в сокращении отдельных позиций и затруднении доставки.

Торговые сети задолжали производителям значительные суммы

Еще одна проблема возникла в расчетах между магазинами и производителями. По словам Жупинаса, торговые сети имеют значительную задолженность перед перерабатывающими предприятиями за уже поставленную продукцию.

Часть товаров была уничтожена во время российских атак на склады. В то же время остаются долги и за продукцию, поставленную ранее. Проблемы со сроками расчетов существовали и до обстрелов, однако после атак ситуация ухудшилась.

"После обстрелов задолженность вообще не уменьшается. Она стала еще больше – и это огромный вызов для отрасли", – отметила Жупинас. Особенно опасно то, что долги в этой цепочке постепенно доходят до самого производителя сырья. Если торговая сеть не рассчиталась с молокозаводом, предприятию сложнее заплатить ферме за поставленное молоко.

Почему задержки с выплатами опасны для ферм

Для молочных хозяйств стабильные расчеты имеют критически важное значение. В отличие от части другого сельскохозяйственного производства, молочное животноводство требует постоянных ежедневных расходов. Необходимо закупать корма, топливо, оплачивать электроэнергию, ветеринарные препараты и зарплаты работникам.

В то же время из-за сложной ситуации с реализацией продукции растениеводства для многих хозяйств именно продажа молока стала одним из основных стабильных источников дохода. Поэтому, если заводы начнут задерживать платежи фермерам из-за долгов торговых сетей, финансовые проблемы могут распространиться на всю производственную цепочку.

Что будет с ценами на масло

Особая ситуация складывается со сливочным маслом. Несмотря на изменения на мировых рынках, его стоимость в Украине в течение года оставалась относительно стабильной. Жупинас объясняет это тем, что некоторое время мировые цены на масло снижались. Однако сейчас экспортная цена уже приблизилась к уровню внутреннего украинского рынка.

Отмечается, что это делает продажу масла в Европу более привлекательной для украинских производителей. Соответственно, часть продукции может активнее направляться на экспорт. При этом резко поднять внутреннюю цену производителям будет сложно.

Причина – покупательная способность населения. Если масло станет слишком дорогим, потребители просто начнут покупать его реже или будут искать более дешевые альтернативы. Поэтому, по прогнозу эксперта, масло до конца года тоже может подорожать, но темпы роста должны быть ниже, чем у свежей молочной продукции.

Цены будут повышаться в несколько этапов

Ожидаемое подорожание на 20–25 % не означает, что в один день магазины мгновенно перепишут все ценники на четверть. Жупинас прогнозирует постепенное повышение. Первый этап может состояться уже в октябре. Дальнейшая динамика будет зависеть от затрат производителей и реакции покупателей.

Ключевым ограничителем для цен остается платежеспособность украинцев. Производитель может рассчитать необходимую цену с учетом сырья, электроэнергии, топлива, логистики и других затрат. Но если покупатель не готов столько платить, товар начнет хуже продаваться.

Если после подорожания спрос существенно упадет, производители и торговые сети, скорее всего, не будут возвращаться к прежним ценам. Зато может увеличиться количество акций и специальных предложений. " Цены снижать никто не будет, а вот за счет акций появятся какие-то компромиссные варианты", – пояснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уже весной 2027 года Украину может ожидать существенное подорожание или даже дефицит лука. Это может стать результатом ряда факторов – в частности, погодных условий, сокращения посевных площадей, усиления экспорта и российских ударов.