Цена на популярный в Украине продукт стремительно растет: сколько будет стоить килограмм

В Украине свинина может подорожать более чем на 10% из-за распространения африканской чумы свиней и сокращения поголовья, тогда как курятина и говядина, по прогнозу аграриев, могут прибавить в цене до 10%. В конце октября закупочная стоимость живых свиней может составить 72-73 грн/кг, но в следующем году цена может превысить 100 грн/кг. В то же время цены на сало в украинских супермаркетах составляют от 232 до 500 грн/кг.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. По его словам, курятина и говядина могут прибавить в цене до 10%, тогда как свинина будет дорожать еще ощутимее.

Как меняются цены на мясо в Украине

По оценке Марчука, нынешние цены на большинство видов мяса уже приблизились к уровню, на котором дальнейшее подорожание будет сдерживаться покупательной способностью населения. В то же время это не означает, что стоимость продукции останется неизменной: производители по-прежнему сталкиваются с расходами на выращивание животных, корма, электроэнергию, логистику и переработку.

По словам эксперта, курятина уже стоит около 230 грн за килограмм, а говядина – до 400 грн. Фактическая стоимость зависит от части туши, вида продукции, магазина и региона. В ближайшей перспективе эти виды мяса могут подорожать еще до 10%.

На цены будет влиять совокупность факторов – расходы предприятий, объемы производства, спрос и общая ситуация на продовольственном рынке. В то же время наиболее сложная ситуация складывается в свиноводстве, где дополнительным фактором риска стало распространение африканской чумы свиней.

Почему свинина может подорожать более чем на 10%

Одной из главных угроз для украинского свиноводства остается африканская чума свиней. Отмечается, что это опасное вирусное заболевание, поражающее свиней и способное привести к значительным потерям поголовья. Оно не представляет опасности для здоровья людей, однако наносит серьезный ущерб как промышленным фермам, так и частным хозяйствам.

В случае выявления заболевания могут вводиться ветеринарные ограничения, а инфицированных животных и поголовье, в отношении которого применяются соответствующие противоэпизоотические меры, изымают и утилизируют согласно установленным правилам. Мясо от инфицированных животных не должно попадать в легальную продажу.

Такие меры необходимы для сдерживания распространения болезни, однако они могут сокращать количество свиней, доступных для производства мяса. Если потери затрагивают значительное количество хозяйств, предложение на рынке уменьшается, а производителям становится сложнее восстанавливать поголовье.

В то же время ситуация может различаться в зависимости от региона. Там, где фиксируют вспышки заболевания, закупочные цены на живых свиней могут временно снижаться из-за увеличения предложения. Однако в долгосрочной перспективе сокращение поголовья создает противоположный риск – нехватку животных для переработки и дальнейшее подорожание сырья.

Сколько будут стоить живые свиньи в конце октября

По прогнозу ассоциации "Мясная отрасль", закупочные цены на живых свиней в течение недели с 26 октября по 1 ноября 2026 года могут составить 72-73 грн за килограмм. Показатель касается именно живого веса животных, а не готовой свинины на прилавках магазинов. Между закупочной стоимостью свиней и розничной ценой мяса есть существенная разница, ведь в конечную стоимость входят расходы на убой, обработку, переработку, транспортировку и хранение.

В ассоциации также предупреждают о рисках на следующий год. Если сокращение поголовья продолжится, украинский рынок может столкнуться с дефицитом свиней, а закупочные цены – вырасти значительно выше 100 грн за килограмм. Однако это прогноз, а не гарантированный сценарий.

Рост закупочных цен на живых свиней создает предпосылки для подорожания свинины для потребителей. Однако розничные цены не меняются автоматически и не обязательно растут в той же пропорции, что и закупочная стоимость сырья.

На конечную цену влияют расходы мясокомбинатов, торговых сетей и перевозчиков, а также конкуренция между производителями, наличие импортной продукции и платежеспособность покупателей. Поэтому даже при существенном подорожании живых свиней темпы изменения цен на разные части свинины могут отличаться.

Производители, потерявшие часть поголовья, также не могут восстановить его мгновенно. Для выращивания новых животных нужны время, корма и средства, а значит, последствия нынешних вспышек заболевания могут сказываться на предложении мяса в течение длительного периода. Пока говорить о неизбежном резком подорожании всей свинины рано.

Цены на сало в супермаркетах

Реальная цена конкретного товара зависит от его вида, производителя и торговой сети. По данным мониторинга цен OBOZ.UA по состоянию на 27 октября, средняя стоимость домашнего сала в крупных магазинах составляла около 309 грн за килограмм. В частности:

"АТБ" – 240,69 грн/кг;

Цены на сало в Украине. Источник: АТБ

"Auchan" – 549 грн/кг;

Стоимость сала может изменит... Источник: Auchan Развернуть

"Metro" – 232,20 грн/кг.

Как может измениться стоимос... Источник: Metro Развернуть

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине тепличные помидоры подорожали на 10% за неделю, а рост цен продолжается уже третью неделю подряд. По состоянию на 25 октября производители предлагали томаты по 55-80 грн/кг, хотя в среднем они все еще на 22% дешевле, чем год назад. В то же время цены в супермаркетах колеблются в районе 93 грн/кг.