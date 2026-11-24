"Эти заводы хорошо горят": украинцев предупредили о подорожании популярного продукта

В Украине не прогнозируют дефицита подсолнечного масла, однако из-за остановки части крупных заводов его стоимость при пессимистичном сценарии может вырасти на 15-20% в ближайшее время, а при длительных перебоях в производстве – на 30% и более. Помимо подорожания, украинцы могут столкнуться с изменением ассортимента в магазинах, ведь долю известных брендов могут занять другие производители. Сейчас стоимость подсолнечного масла в супермаркетах колеблется от до.

Об этом рассказал финансовый эксперт и публицист Сергей Фурса в комментарии СМИ. "Эти заводы хорошо горят. И мы понимаем, что это может привлекать Россию наносить удары именно по ним", – отметил Фурса, комментируя ситуацию с остановкой производства.

Почему останавливаются маслоэкстракционные заводы

Одной из главных причин беспокойства на рынке стали перебои в работе крупных производителей, в частности предприятий компании "Кернел". Из-за российских атак на украинскую инфраструктуру и производственные объекты часть заводов вынуждена приостанавливать переработку, что создает дополнительные трудности для аграрного сектора и пищевой промышленности.

Фурса обращает внимание, что российские удары по таким предприятиям могут быть особенно опасными для украинской экономики, ведь крупные заводы являются важной частью цепочки переработки аграрной продукции. Он отмечает, что риски для таких объектов остаются высокими.

В то же время остановка отдельных крупных предприятий не означает прекращения производства подсолнечного масла в Украине. На рынке работают и другие переработчики, в частности небольшие заводы, которые не прекращали деятельность. Именно они могут частично компенсировать объемы продукции, которые временно не поступают от крупных производителей.

Насколько может подорожать масло в Украине

Наибольший риск для потребителей связан с продолжительностью простоя заводов. Если предприятия в ближайшее время возобновят работу, значительного скачка цен может не произойти. Однако затяжные перебои с переработкой подсолнечника способны изменить ситуацию.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко объясняет, что имеющихся запасов масла пока достаточно, а продукт может храниться длительное время. Однако если заводы не заработают в течение ближайшего месяца, ценовые изменения могут стать заметными уже в конце года. По его оценке, возможны такие сценарии:

до Нового года и особенно после праздников – при условии, что предприятия не возобновят работу, цены могут вырасти на 15-20%;

если переработка будет простаивать весь первый квартал следующего года – подорожание может составить 30% и более.

Таким образом, прогноз стоимости масла зависит не столько от имеющихся запасов, сколько от ситуации с производством в ближайшие месяцы. Если крупные предприятия вернутся к работе, рынок сможет избежать худшего сценария.

Может ли масло исчезнуть из магазинов

Несмотря на проблемы в работе части крупных заводов, эксперты не ожидают, что украинцы столкнутся с дефицитом подсолнечного масла. В стране есть запасы готовой продукции, а производство не остановилось полностью. Кроме того, продолжают работать другие маслоэкстракционные предприятия, которые могут обеспечивать внутренний рынок.

Сергей Фурса также считает, что ситуация не дойдет до исчезновения масла из продажи. По его словам, даже если крупные производители временно сокращают или останавливают работу, другие предприятия продолжают перерабатывать подсолнечник. В то же время проблемы в отрасли могут сказаться на ассортименте продукции. Если часть крупных производителей длительное время не сможет работать, на полках магазинов может стать меньше привычных торговых марок.

Украинцам придется привыкать к новым брендам

По словам эксперта по агропродовольственным рынкам Центра аграрных исследований KSE при Киевской школе экономики Павла Мартышева, остановка крупных предприятий может привести к перераспределению рынка между производителями. Небольшие переработчики, которые продолжают работать, часто выпускают масло без известных торговых марок.

Поэтому в случае длительных проблем у крупных компаний покупатели могут чаще видеть в магазинах продукцию менее знакомых брендов. В то же время на рынке могут появиться и новые торговые марки, которые будут пытаться занять свободные ниши.

Среди брендов, ассортимент которых может измениться, эксперт называет "Олейну", "Стожар" и "Королевский вкус". Однако это не означает, что они обязательно исчезнут из продажи, но их присутствие на полках может зависеть от восстановления производственных мощностей.

Производители также могут придерживать запасы готовой продукции, пытаясь распределить их на более длительный период. Такая стратегия позволяет поддерживать поставки в магазины даже в условиях временного сокращения производства.

Почему остановка заводов сильнее влияет на бизнес, чем на покупателей

Нынешние проблемы маслоэкстракционной отрасли могут иметь более серьезные последствия для аграриев и экспортеров, чем для конечных потребителей. В частности, из-за остановки крупных предприятий снижается спрос на семена подсолнечника, что уже влияет на закупочные цены для фермеров.

Украинские производители также испытывают трудности с экспортом продукции. Усложненная логистика и проблемы с портами ограничивают возможности реализации масла за рубежом, что создает дополнительное экономическое давление на бизнес. Мартышев напоминает, что подобные ситуации уже возникали раньше, когда высокая стоимость подсолнечника делала переработку нерентабельной. Тогда предприятия также временно останавливались, но позже возобновляли производство, когда экономические условия менялись.

Поэтому для отрасли важнее всего не сама краткосрочная остановка заводов, а то, как долго будут продолжаться перебои. Если производство возобновится, рынок сможет адаптироваться без критических последствий для потребителей. Если же простои затянутся, украинцы могут почувствовать это через подорожание продукта и изменение ассортимента в магазинах.

Цены на масло в супермаркетах

Средняя стоимость литра, по этим данным, составляет около 99 грн. При этом бутылка стандартного для розничной торговли объема 850 мл в ряде сетей превышает отметку в 100 грн. По собственному анализу OBOZ.UA, 24 ноября 2026 года подсолнечное масло "Олейна" рафинированное объемом 850 мл стоит:

"АТБ" – 89,90 грн;

Какая стоимость масла в супермаркетах. Источник: "АТБ"

"Varus" – 89,80 грн;

Сколько стоит подсолнечное м... Источник: "Varus" Развернуть

"Сільпо" – 103 грн.

В Украине обваливаются цены на подсолнечник. Источник: "Сільпо"

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одна из крупнейших торговых сетей Украины АТБ ввела ограничения на продажу подсолнечного масла – не более 6 бутылок за одну покупку. Но это лишь отчасти правда – никаких новых лимитов в супермаркетах не появлялось, но продолжают действовать прежние.