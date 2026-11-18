Суд дал "президентскому леснику" 12 лет тюрьмы: медиа назвали имя

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) присудил 12 лет тюремного заключения экс-председателю Государственного агентства лесных ресурсов времем презилденства Виктора Януковича – по делу о взяточничестве в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем. Его жена по этому же делу получила срок в 10 дет. Официально имена бывшего чиновника и его супруги не раскрываются, однако по даным медиа, речь идет о Викторе Сивце и Марине Журавлевой.

Впрочем, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), и Сивец, и Журавлева в настоящее время скрываются от правосудия. Т.е., приговор пока носит заочный характер.

"Также суд применил спецконфискацию к 1,2 млн евро и 1,4 млн дол. США, которые размещены на банковских счетах в Швейцарской Конфедерации, а также в доме, оформленном на третье лицо", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в самом ВАКС, наложенный ранее арест на другое имущество четы, остался в силе. Речь об:

автомобилях Porsche Cayenne и Lexus LX 570;

недвижимости в Киеве и Сумской области;

контрольном пакете (свыше 95%) акций лесозавода.

Что известно о деле Сивца

Вместе с тем, отметим, ни ВАКС, ни САП официально имен фигурантов дела не называют. Однако, отметили в "Укринформе", "в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что ВАКС объявил приговор... Виктору Сивцу и его жене Марине Журавлевой".

Сивец возглавлял Гослесагентство во времена президентства Виктора Януковича в 2011-2014 годах. По данным журналистских расследований, именно он обустраивал охотничье хозяйство Януковича в Сухолучье. В благодарность Сивец получил от Януковича разрешение на создание схем заработка в лесной отрасли.

Указанную в материалах следствия сумму чиновник получил при пособничестве Журавлевой (гражданки РФ) от ряда иностранных компаний в обмен на пролонгацию контрактов на поставку древесины. Следствие подсчитало, что Сивец получил в целом 3,7 млн долларов и 10,8 млн евро (141,3 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Средства поступали в виде оплаты якобы за "маркетинговые услуги", после чего отмывались под видом законных операций с помощью офшорных компаний. Деньги "леснику Януковича" платили:

Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Турция);

Uniles sro (Словакия);

Balticwood Spolka Akcyjna (Польша);

Confana Industries SRL (Румыния).

Впрочем, в феврале-марте 2014 года экс-глава Гослесагентства выехал в Крым, а затем на территорию РФ вместе с семьей. В сентябре 2017 года Украина направила запрос об экстрадиции Сивца, но в ней было отказано в связи с тем, что подозреваемый "является российским гражданином".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Высший антикоррупционный суд Украины уже в третий раз смягчил условия передвижения для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитной резиденции под Киевом в кооперативе "Династия". Отныне фигуранту разрешены поездки по всей Украине.