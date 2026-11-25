Касается "новых" беженцев из Украины в стране ЕС: из-за какой ошибки на границе начали отказывать в убежище

В Польше участились случаи отказа украинцам в выдаче номера PESEL со статусом UKR. Несмотря на заявленное намерение воспользоваться временной защитой, пограничники регистрировали другую цель въезда, что делало невозможным оформление документа, необходимого для получения временной защиты и всех связанных с ней прав.

Об этом сообщили в офисе Уполномоченного по правам человека (RPO) Польши Сильвии Грегорчик-Абраам. Она призвала Министерство внутренних дел и администрации Польши устранить проблемы, возникающие при оформлении временной защиты.

"В Бюро уполномоченного по правам человека продолжают поступать многочисленные жалобы граждан Украины, которые указывают, что при пересечении границы они заявили о намерении воспользоваться временной защитой в Польше, однако при подаче заявления в органы гмины выяснялось, что их въезд был зарегистрирован как туристический или классифицирован иначе, что делает невозможным получение номера PESEL со статусом UKR", – говорит омбудсменка.

На что еще жалуются беженцы

Она отметила, что украинцы также сообщают и о других проблемах при пересечении границы:

им не объясняли, насколько важна регистрация конкретной цели въезда для дальнейшего оформления статуса;

для дальнейшего оформления статуса; они не получали подтверждения записей , внесенных Пограничной службой Польши;

, внесенных Пограничной службой Польши; не имели действенного способа проверить, правильно ли зарегистрирован их въезд.

Кроме того, омбудсмен получает обращения от украинцев, которым после 11 августа этого года задним числом аннулировали временную защиту. При этом, по словам заявителей, их не уведомляли о таких решениях и не объясняли причин отмены статуса.

Отдельные вопросы возникают и при рассмотрении заявлений об исправлении ошибок в регистрации цели въезда – эта процедура может длиться несколько недель, тогда как срок подтверждения права на временную защиту продолжает истекать. Из-за этого люди рискуют потерять возможность получить статус UKR, даже если вовремя обратились для исправления ошибки.

Что предлагают

Сильвия Грегорчик-Абраам обратила внимание на то, что действующие нормы прямо не устанавливают зависимость между получением номера PESEL со статусом UKR и регистрацией цели въезда как "эвакуация/временная защита". В то же время временную защиту для граждан Украины на уровне Европейского Союза продлили до 4 марта 2027 года без введения дополнительных условий ее действия.

В связи с этим омбудсмен просит Министерство внутренних дел и администрации проанализировать действующее законодательство и практику работы органов, ответственных за предоставление временной защиты. Также ведомство призывают рассмотреть возможность внесения изменений, которые помогут устранить выявленные проблемы и обеспечить украинцам понятную информацию об их правах.

Кроме того, омбудсменка предложила провести рабочую встречу двух ведомств, чтобы обсудить спорные вопросы применения законодательства о статусе UKR и выяснить причины расхождений в практике оформления временной защиты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше проходят масштабные проверки законности пребывания и трудоустройства иностранцев – в частности украинцев. Так, Пограничная служба проверяет иностранцев, которые нарушают правила пребывания или работают без соответствующих документов, а нарушителям может грозить выдворение из страны.