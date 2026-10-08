Касается каждого беженца из Украины в Германии: что изменится с 9 октября

Правительство Германии официально продлило срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. При этом специальный режим не будет распространяться на военнообязанных граждан, въезжающих в страну начиная с 9 октября.

Соответствующее решение приняло Федеральное министерство внутренних дел страны. Необходимые изменения уже внесены в постановление о переходном порядке пребывания граждан Украины и 8 октября опубликованы в правительственном вестнике Германии (Bundesgesetzblatt).

Что решили в правительстве Германии

Новое постановление вступает в силу на следующий день после публикации. Оно закрепляет правовой статус пребывания украинцев, ищущих убежища от войны на территории ФРГ, на дополнительный период.

Основные положения нормативного акта

Переходные правила пребывания граждан Украины продлены до 4 марта 2028 года .

. Специальный режим временной защиты не будет распространяться на граждан, которые будут въезжать в Германию начиная с 9 октября 2026 года и подпадают под категорию военнообязанных в соответствии с действующим законодательством Украины.

Обновленные правила направлены на нормализацию правового статуса большинства беженцев в Германии с учетом последних изменений в законодательных нормах обеих стран.

Что предшествовало

5 августа вступило в силу имплементационное решение Совета ЕС о продлении временной защиты для украинских беженцев в Евросоюзе еще на один год – до 4 марта 2028 года. Срок действия статуса будет продлен автоматически, либо же заявку на это нужно будет подавать лично – в зависимости от внутренних правил стран, принявших украинцев.

В то же время военнообязанным украинцам, подающим заявки на временную защиту после вступления в силу новых правил, перестали автоматически предоставлять защиту. Для этого им необходимо подтвердить выполнение своих воинских обязанностей в соответствии с законодательством Украины, предоставив один из двух документов:

заграничный паспорт со штампом о законном пересечении государственной границы Украины;

о законном пересечении государственной границы Украины; официальный документ (в бумажной или электронной форме, в частности через приложение "Резерв+"), подтверждающий выполнение воинской обязанности или освобождение от нее.

Больше всего изменения коснулись мужчин призывного возраста – 25-60 лет, но касаются они также женщин и лиц в возрасте 18–25 лет. В то же время украинцы, у которых уже оформлена временная защита в ЕС (всего их более 4 млн человек), сохранят ее без необходимости дополнительных проверок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Финляндии готовят масштабное сокращение сети центров приема украинских беженцев – к началу 2027 года их количество планируют уменьшить примерно вдвое. Из-за сокращения потока 9 из 45 учреждений, функционировавших в начале года, уже прекратили деятельность, и на очереди – еще 7.