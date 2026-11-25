"Стены" по полтора метра и душ на улице: беженцев из Украины в стране ЕС поселят в старом офисе BMW

В Германии бывший административный комплекс автомобильного концерна BMW временно переоборудовали под жилье для беженцев (в первую очередь – украинцев). Жителей поселят в отдельных и семейных комнатах, но душевые обустроят на прилегающей парковке.

Комплекс откроют на севере Мюнхена 16 декабря. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, город заключил договор аренды на пять лет, чтобы справиться с постоянным наплывом людей, нуждающихся в убежище.

Почему беженцев поселят именно здесь

По данным городских властей, в Мюнхене ежемесячно регистрируют 200 новоприбывших беженцев, которым нужно жилье. В то же время количество доступных мест во временных центрах постоянно сокращается – только в этом году в городе ликвидировали около 1600 мест для проживания.

Бывший офисный центр BMW. Источник: Süddeutsche Zeitung

В связи с этим городские власти решили использовать часть бывшего офисного комплекса BMW, освобожденного в начале 2025 года. Его планировали снести, чтобы построить новый квартал с офисами, гостиницей и магазинами, но на фоне рыночных изменений и пересмотра процентных ставок проект отменили.

Найти арендаторов, готовых использовать все здание, также оказалось сложно. Поэтому городские власти арендовали примерно треть комплекса, а для остальных помещений продолжают искать коммерческих пользователей.

Как переоборудовали бывшие офисы BMW

В помещениях создали спальные зоны, отделенные деревянными перегородками. Но комнаты оказались не полностью изолированными, поскольку высота некоторых стен составляет всего 1,6 метра. Кроме того, в здании предусмотрены:

отдельные "комнаты" для одного человека и семей;

общие кухни;

площадки для игр и занятий спортом.

Блоки "комнат" в общем пространстве. Источник: Süddeutsche Zeitung

При этом душевые оборудовали в специальных контейнерах на парковке возле здания.

Как выглядит кухня в центре размещения. Источник: Süddeutsche Zeitung

Точную стоимость аренды помещения или расходы на его переоборудование городские власти пока не раскрывали.. Ранее весь офисный комплекс предлагали арендовать за 12,50 евро за квадратный метр в месяц.

Интересно, что в конце 2027 года в Мюнхене планируют открыть еще один центр для 600 беженцев, на который хотят переоборудовать другой административный комплекс BMW. Проект раскритиковали местные жители – они недовольны масштабом центра и опасаются дополнительной нагрузки на местную социальную инфраструктуру – прежде всего, школы и детские сады

Также OBOZ.UA сообщал, что около 100 украинцев, которым предоставили временную защиту в Швейцарии, поселили в убежище гражданской обороны – фактически в подземные бункеры. Некоторые беженцы не выдерживают таких тяжелых условий и предпочитают спать на улице.