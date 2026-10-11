Сотни беженцев в стране ЕС рискуют оказаться на улице: что нужно знать украинцам

В Нидерландах сотни просителей убежища рискуют остаться без жилья из-за переполненных центров приема, длительных миграционных процедур и нехватки муниципального жилья для почти 18,5 тысяч человек, уже получивших статус беженца. Украинцы, находящиеся под временной защитой, пользуются отдельной системой размещения, однако общий дефицит жилья в стране также может затруднять поиск жилья для вновь прибывших граждан Украины.

Об этом сообщает RTL со ссылкой на данные Центрального агентства по приему просителей убежища. По данным ведомства, система размещения фактически исчерпывает свои возможности, а обеспечивать жильем наиболее уязвимые категории людей становится все сложнее.

В Нидерландах заканчиваются места для беженцев

Центральное агентство по приему просителей убежища Нидерландов предупредило о серьезном дефиците мест в системе размещения. Если в ближайшее время не удастся найти сотни дополнительных мест, вновь прибывшие люди могут остаться без возможности получить даже временное убежище.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация вокруг центра приема в Тер-Апеле. Именно сюда прибывают лица, ищущие убежища, для прохождения первичных процедур, после чего их должны направлять в другие центры размещения.

Однако из-за перегрузки системы обеспечить всех местами становится все труднее. В COA не исключают, что часть людей будет вынуждена ждать размещения под открытым небом возле приемного центра. Особенно сложной ситуация может стать для семей с детьми, женщин и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Отмечается, что эти категории нуждаются в соответствующих условиях проживания, доступе к санитарным помещениям, медицинским услугам и базовым бытовым удобствам.

По информации агентства, возможности системы уже практически исчерпаны. Даже незначительное увеличение количества людей, нуждающихся в приюте, может создавать дополнительную нагрузку на центры приема. В то же время проблема заключается не только в физической нехватке зданий или помещений. Значительная часть имеющихся мест остается занятой людьми, которые уже прошли процедуру получения статуса беженца, но до сих пор не могут переехать в постоянное жилье.

Почти 18,5 тысячи человек до сих пор живут в центрах

Одной из главных причин кризиса в Нидерландах стала задержка с переселением людей, которым уже разрешили остаться в стране. По данным COA, почти 18 500 человек, получивших статус беженца, продолжают ожидать жилья в муниципалитетах. Формально эти люди уже имеют право перейти к следующему этапу обустройства жизни в Нидерландах, однако из-за нехватки доступного жилья вынуждены оставаться в приемных центрах.

В результате возникает ситуация, когда места, предназначенные для временного пребывания просителей убежища, фактически используются для длительного проживания людей, чьи дела уже рассмотрены. Отмечается, что это существенно ограничивает возможности приема новых заявителей. Даже если количество людей, обращающихся за международной защитой, не увеличивается, нагрузка на систему остается высокой.

Муниципалитеты Нидерландов отвечают за обеспечение жильем людей, получивших соответствующий статус. Однако местные органы власти сталкиваются с трудностями из-за общей нехватки жилых помещений, ограниченного количества доступных вариантов аренды и необходимости обеспечивать жильем различные категории населения.

Из-за этого переселение происходит медленнее, чем требуется для нормальной работы системы приема. Таким образом, даже после положительного решения о предоставлении убежища люди могут еще долгое время оставаться во временных центрах, а вновь прибывшие – не получать места из-за их переполненности.

Почему возник кризис, если количество заявлений о предоставлении убежища не растет

В Центральном агентстве по приему просителей убежища отмечают, что нынешний дефицит мест связан не столько с увеличением количества заявителей. Основная проблема заключается в том, что люди слишком долго остаются в системе приема.

В частности, рассмотрение заявлений в Службе иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) может занимать значительное время. Дополнительные задержки возникают из-за судебных процедур, когда заявители обжалуют решения миграционных органов или проходят другие предусмотренные законодательством этапы.

В течение этого времени людям по-прежнему требуется жилье. Если рассмотрение дел затягивается, нагрузка на приемные центры нарастает. В то же время даже завершение миграционной процедуры не гарантирует быстрого освобождения места. После получения статуса беженца человек должен переехать в жилье, которое предоставляется через муниципалитет, однако этот процесс также может длиться месяцами.

В результате система сталкивается сразу с двумя проблемами – медленным рассмотрением заявлений и недостаточной скоростью переселения людей, уже получивших вид на жительство. Именно такое сочетание факторов, по оценке COA, приводит к ситуации, когда мест для вновь прибывших практически не остается.

Муниципалитеты призвали срочно найти жилье

На фоне ухудшения ситуации председатель правления Центрального агентства по приему просителей убежища Ремко Баккер обратился к муниципалитетам с призывом немедленно увеличить количество доступных мест. Речь идет прежде всего об организации временного и экстренного жилья, которое позволило бы разместить людей, для которых в настоящее время не хватает мест в обычных приемных центрах.

По словам Баккера, промедление может привести к тому, что сотни людей останутся без крова. "Мы должны вместе не допустить, чтобы люди оказались на улице. Это негуманно", – заявил он. Таким образом, агентство призывает местные органы власти не ждать дальнейшего ухудшения ситуации, а уже сейчас искать дополнительные возможности для размещения.

Временными решениями могут служить специально оборудованные помещения, дополнительные центры приема или другие объекты, пригодные для краткосрочного проживания. Однако конкретные варианты зависят от возможностей отдельных муниципалитетов и соответствия помещений необходимым требованиям. Главной задачей остается недопущение ситуации, когда люди, обратившиеся за защитой, не будут иметь безопасного места для ночлега.

Красный Крест уже помогает размещать беженцев на ночь

Из-за нехватки мест к решению проблемы подключился нидерландский Красный Крест. Еще с мая организация обеспечивает ночное размещение для просителей убежища, которые не могут получить место в обычных центрах приема.

Однако в последние месяцы даже эти дополнительные возможности регулярно оказываются полностью заполненными. Экстренные меры, которые изначально должны были помочь временно снизить нагрузку на систему, уже не всегда позволяют удовлетворить потребности всех людей.

Ночное размещение является вынужденным решением, которое помогает избежать пребывания под открытым небом, но не заменяет полноценного жилья. Оно также не устраняет основные причины кризиса – длительные миграционные процедуры и нехватку жилья в муниципалитетах. Если дополнительные места не будут найдены, гуманитарным организациям может стать все сложнее обеспечивать необходимую помощь.

Что это означает для украинских беженцев в Нидерландах

Отдельного внимания требует ситуация с украинцами, которые выехали в Нидерланды из-за полномасштабной войны. Важно понимать, что украинцы, пользующиеся временной защитой, и лица, ищущие убежища в Нидерландах, находятся в разных правовых системах приема.

Большинство украинцев, получивших временную защиту в соответствии с европейскими правилами, не проходят стандартную процедуру предоставления убежища через IND на тех же условиях, что и обычные заявители. Для них предусмотрен отдельный механизм пребывания и размещения, в организации которого важную роль играют муниципалитеты.

Соответственно, сообщение COA о нехватке сотен мест в системе приема просителей убежища не означает, что такое же количество украинцев в ближайшее время лишится жилья. Однако общий жилищный кризис в Нидерландах может создавать трудности и для украинских граждан. Местные органы власти вынуждены одновременно обеспечивать жильем различные группы людей, а возможности для расширения жилого фонда остаются ограниченными.

Для украинцев это может означать более сложный поиск муниципального жилья, ограниченный выбор мест проживания и трудности с переходом от временного жилья к самостоятельной аренде. Особенно это касается людей, которые только что прибыли в страну и еще не имеют собственного жилья или знакомых, у которых могли бы временно остановиться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские беженцы в Чехии смогут переходить с временной защиты на долгосрочную рабочую карту (zaměstnanecká karta). Для этого в стране запустят новую правительственную программу.