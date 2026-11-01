Что делать, если жилье пропавшего без вести военного повреждено: инструкция

Семьи военнослужащих, которые пропали без вести при особых обстоятельствах, могут получить компенсацию за жилье, поврежденное в результате боевых действий, принадлежащее таким лицам. Для этого необходимо оформить опеку над имуществом пропавшего военного – соответствующий механизм действует в рамках государственной программы "Евідновлення".

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины №296 к Порядку №381. С 1 мая 2025 года опекуны над имуществом пропавших без вести лиц получили право оформлять такую компенсацию.

Кто может получить компенсацию

Если владелец поврежденной квартиры или дома признан судом безвестно отсутствующим или имеет статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, компенсацию может получить опекун над его имуществом. При этом средства оформляются в интересах владельца, а соответствующая информация вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Этот механизм распространяется и на случаи, когда пропавший без вести военнослужащий является не единственным владельцем жилья, а его совладельцем. Если для получения компенсации необходимо согласие такого совладельца, его также может предоставить опекун над его имуществом.

Как оформить опеку над имуществом пропавшего без вести военного

Одного лишь статуса пропавшего без вести недостаточно для получения компенсации – сначала необходимо установить опеку над имуществом.

Если военнослужащий имеет статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, нотариус может принять меры для установления опеки на основании заявления заинтересованного лица или органа опеки и попечительства. Для этого также используются сведения из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Если же лицо признано безвестно отсутствующим, основанием для установления опеки является соответствующее решение суда. После описи имущества нотариус назначает опекуна и выдает ему свидетельство.

Важно, что опекун не становится владельцем недвижимости. Он лишь управляет имуществом в интересах пропавшего без вести лица. Согласно Гражданскому кодексу Украины, опекун обязан заботиться об имуществе и использовать его в интересах владельца.

Что нужно проверить перед оформлением компенсации

Если жилье пропавшего без вести родственника повреждено в результате войны, семье стоит выяснить несколько важных моментов:

имеет ли военнослужащий соответствующий правовой статус;

подтверждено ли его право собственности на поврежденное жилье;

установлена ли опека над его имуществом;

соответствует ли недвижимость условиям государственной программы "єВідновлення";

какие документы и действия необходимы для подачи заявления и получения компенсации.

Напомним, украинцы, чье жилье пострадало в результате российских обстрелов, могут подать заявление на компенсацию по программе "єВідновлення" через приложение или портал "Дія". Также сервис позволяет зафиксировать повреждения недвижимости и отслеживать статус рассмотрения заявления.

Как писал OBOZ.UA, семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), эвакуировавшиеся еще в 2014 году и не менявшие место жительства повторно после 1 января 2022 года, могут потерять право на выплаты на детей. В то же время рождение ребенка после начала полномасштабной войны и оформление ему справки ВПЛ не гарантируют получения помощи.