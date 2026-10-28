Россиянам начали задерживать соцвыплаты: власти признали, что это "из-за войны"

В российском Приморье бюджет настолько просел, что власти уже предупреждают о задержках социальных выплат, а расходы на медицину и больницы приходится урезать. Незадолго до этого регион сократил бюджетные расходы на 3,8 млрд рублей. Похоже, война против Украины обходится России все дороже, а расплачиваться за нее приходится даже тем, кто просто ждет своих денег от государства.

Об этом массово сообщают росСМИ со ссылкой на заявление Министерства труда и социальной политики Приморского края. В ведомстве отметили, что бюджет региона работает в условиях повышенной нагрузки из-за необходимости финансировать общегосударственные задачи, связанные с так называемой "специальной военной операцией" (СВО).

"В этих условиях финансирование отдельных мер социальной поддержки осуществляется поэтапно, поэтому перечисление некоторых выплат может происходить с временной задержкой", – заявили в министерстве. При этом конкретные сроки, когда могут перечислить задержанные выплаты, не назвали.

В Приморье сократили бюджетные расходы на 3,8 млрд рублей

Предупреждение о возможных задержках соцвыплат прозвучало вскоре после пересмотра бюджета Приморского края. 21 октября депутаты Законодательного собрания региона утвердили сокращение запланированных расходов на 2026 год на 3,8 млрд рублей.

Изменения коснулись 18 государственных программ. Среди направлений, финансирование которых сократили, оказались здравоохранение, транспорт, обеспечение доступным жильем, образование, спорт, культура и социальная поддержка населения. Самые значительные сокращения пришлись на программы развития здравоохранения, транспортной сферы и обеспечения доступным жильем – в каждом из этих направлений объем сокращения превысил 1 млрд рублей.

В частности, пересмотр бюджета затронул закупку лекарств для населения. Также часть расходов на завершение строительства нескольких больниц и поликлиник перенесли на следующий год. Реализацию отдельных инфраструктурных проектов будут откладывать, а финансирование медицинских нужд придется осуществлять в рамках пересмотренных бюджетных возможностей.

Меньше средств предусмотрели и для других сфер. Расходы на образование сократили на 644 млн рублей, на спорт – на 404 млн, на социальную поддержку – на 207 млн, а на культуру – на 124 млн рублей.

В то же время 1,5 млрд рублей добавили на помощь участникам войны

На фоне сокращения финансирования ряда гражданских программ власти Приморского края увеличили резервный фонд правительства региона на 1,5 млрд рублей. Средства должны направить на материальную помощь отдельным категориям граждан в связи с войной, в частности ее участникам и их семьям.

В краевом парламенте пересмотр бюджета объяснили несколькими причинами – снижением доходов, экономией по итогам закупок, переносом части строительных расходов на следующий год и необходимостью увеличить финансирование помощи участникам войны и их близким.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике Юлия Пак заявляла, что изменения связаны, в частности, с оптимизацией расходов и перераспределением средств между бюджетными направлениями. Исполняющая обязанности губернатора региона Вера Щербина, в свою очередь, объясняла дополнительное финансирование резервного фонда потребностями, которые власти относят к задачам государственного значения.

В то же время дополнительное направление средств на поддержку участников войны происходит на фоне сокращения расходов на медицину, образование, жилищные программы и другие направления. Именно сочетание этих решений с сообщением о возможных задержках социальных выплат свидетельствует об усилении бюджетных ограничений в регионе.

Военные расходы создают дополнительную нагрузку на региональные бюджеты

Проблемы с финансированием социальных программ возникают не только в Приморском крае. В других регионах России также сообщали о пересмотре бюджетных планов, сокращении расходов и переносе повышения зарплат работникам бюджетной сферы.

В частности, в Якутии власти отложили на 2 месяца индексацию зарплат для части бюджетников, объяснив это необходимостью покрыть непредвиденные расходы на выплаты военным, заключающим контракты с Министерством обороны. Изначально на повышение зарплат планировали направить 1,5 млрд рублей.

В Ростовской области запланированную на октябрь индексацию окладов бюджетников отменили. Согласно опубликованным сообщениям, власти не предоставили подробных объяснений этого решения. О финансовых трудностях сообщают и в Иркутской области.

В Нижнеилимском муниципальном округе планировали сократить около 37% работников администрации и бюджетных учреждений. Среди возможных мер называли увольнение ночных сторожей в школах, детских садах и домах культуры, а также сокращение персонала муниципальных предприятий.

На уровне всей Иркутской области дефицит бюджета увеличили до 38,7 млрд рублей – примерно 15% собственных доходов региона. Губернатор Игорь Кобзев объяснял пересмотр необходимостью финансировать социально значимые расходы.

На фоне этих решений расходы на войну и поддержку военнослужащих становятся одним из факторов, влияющих на распределение средств в регионах. Когда доходов не хватает на все запланированные потребности, местные власти вынуждены пересматривать приоритеты, переносить строительство или сокращать финансирование отдельных программ.

Российские регионы завершили прошлый год с дефицитом

Финансовые трудности регионов вписываются в более широкую проблему российских бюджетов. Согласно приведенным оценкам, прошлый год субъекты РФ завершили с совокупным дефицитом около 1,5 трлн рублей.

Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозировал, что в текущем году общий дефицит региональных бюджетов может вырасти до 2 трлн рублей. Такой сценарий означал бы дальнейшее усиление давления на местные финансы.

Еще одним фактором расходов являются выплаты за заключение контрактов с Министерством обороны РФ. По оценке эксперта Германского института проблем международной безопасности Яниса Клюге, регионы увеличивали такие выплаты, пытаясь выполнить установленные федеральными властями показатели набора военнослужащих. По его оценке, средняя выплата за подписание контракта в этом году достигла рекордных 3,4 млн рублей.

Такие выплаты создают дополнительные обязательства для региональных бюджетов. Если одновременно растут расходы на войну, а доходы не соответствуют запланированным показателям, местным властям приходится искать средства за счет перераспределения расходов, переноса проектов или сокращения отдельных программ.

В Приморском крае последствия пересмотра бюджета уже затронули здравоохранение, жилищное строительство, образование и социальную поддержку. Теперь власти также предупреждают о возможных задержках части выплат населению, но пока не называют конкретных сроков их перечисления.

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