Счета украинцев могут заблокировать из-за обычных переводов: как не попасть в ловушку

Украинские "ФОП" (физические лица-предприниматели) могут столкнуться с проверками, ограничением операций или блокировкой счета, если переводы вызывают подозрения у службы финансового мониторинга, а происхождение средств невозможно подтвердить документально. Чтобы избежать проблем с банком и налоговой, предпринимателям следует разделять личные и деловые финансы, правильно указывать назначение платежей, хранить подтверждения доходов и учитывать действующие банковские лимиты.

Об этом рассказала юрист Ольга Брус в комментарии СМИ. По ее словам, предпринимателям важно различать перевод уже полученного дохода на личную карту и внесение собственных средств на счет предприятия.

Может ли "ФОП" переводить деньги на собственную карту

Физические лица-предприниматели имеют право распоряжаться средствами, полученными от предпринимательской деятельности, в частности переводить их со своего бизнес-счета на личный. Сам по себе такой перевод не создает нового дохода, поскольку деньги не поступают от другого лица, а лишь перемещаются между счетами одного владельца.

Например, предприниматель получил от клиентов 80 тысяч гривен за оказанные услуги, эта сумма уже учтена в его предпринимательском доходе, а соответствующие налоговые обязательства выполнены. Если после этого ФЛП переводит 30 тысяч гривен на свою личную карту для повседневных расходов, повторно уплачивать налог с этих 30 тысяч только из-за перевода не требуется.

Однако важно, чтобы деньги имели понятное происхождение, были надлежащим образом отражены в учете предпринимателя, а необходимые налоги и сборы были уплачены. В то же время предпринимателям следует разделять личные и деловые финансы. Для расчетов с клиентами, поставщиками и других операций, связанных с предпринимательской деятельностью, следует использовать счет ИП.

Личная карта предназначена для личных нужд. Использование ее для систематического приема платежей от клиентов может создавать дополнительные вопросы относительно учета доходов и соблюдения банковских правил.

Когда перевод может привести к дополнительным налогам

Наибольшие налоговые риски возникают в обратной ситуации, когда предприниматель переводит деньги с личной карты на счет ИП. Дело в том, что для налоговой службы такое поступление может потребовать объяснений. Если предприниматель не может подтвердить, что деньги уже были учтены как доход от предпринимательской деятельности или имеют иное основание, не создающее нового налогооблагаемого дохода, возникает риск дополнительных налоговых начислений.

Например, ФЛП получил выручку от предпринимательской деятельности, отразил ее в учете и перевел на свой личный счет. Через некоторое время он решил вернуть часть денег на счет предприятия, чтобы оплатить товары или услуги. В таком случае важно иметь документы, подтверждающие предыдущее происхождение средств и их движение между счетами.

Как объясняет Брус, налоговая служба может настаивать на включении внесенных сумм в предпринимательский доход, если ФЛП не в состоянии документально подтвердить, что речь идет о ранее обложенных налогом средствах. Поэтому недостаточно просто указать в назначении платежа "пополнение собственными средствами".

Целесообразно конкретизировать источник денег, например указать, что это возврат ранее полученной и учтенной предпринимательской выручки за соответствующий период. Однако сама по себе формулировка в платежном поручении не гарантирует отсутствия налоговых претензий. Решающее значение имеют реальное происхождение средств, документы и соответствие операции правилам налогообложения.

В частности, предприниматель может хранить банковские выписки, договоры, документы о полученных доходах и другие подтверждения движения средств. Если же на предпринимательский счет поступают личные сбережения, которые ранее не были предпринимательским доходом, налоговые последствия необходимо оценивать отдельно.

Какие лимиты действуют на переводы с карты на карту

Отдельный вопрос для предпринимателей – банковские ограничения на переводы между картами. Важно учитывать, что упомянутый в исходном материале лимит Национального банка Украины в размере 150 тысяч гривен в месяц был временным ограничением на исходящие P2P-переводы.

Он действовал с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, поэтому считать его общим действующим лимитом НБУ в октябре 2026 года некорректно. В то же время банки могут применять собственные ограничения в соответствии с внутренними правилами, оценкой рисков клиента и условиями обслуживания.

Конкретные суммы могут варьироваться в зависимости от банка, категории клиента и подтвержденного дохода. Предпринимателям важно понимать разницу между обычным карточным переводом и переводом по реквизитам IBAN. Перевод по IBAN осуществляется с использованием номера банковского счета. Он не является обычной P2P-операцией по номеру карты, поэтому к нему могут применяться другие правила и ограничения.

В то же время это не означает, что переводы по IBAN вообще не контролируются банками. Такие операции также подлежат финансовому мониторингу, и банк может запросить документы о происхождении средств. Особенно внимательными нужно быть, если предприниматель переводит значительные суммы между счетами в разных финансовых учреждениях.

Даже если оба счета принадлежат одному лицу, банк может не сразу идентифицировать операцию как перемещение собственных средств. Поэтому перед крупным переводом целесообразно уточнить актуальные лимиты, комиссии и требования к документам непосредственно в своем банке.

Из-за каких переводов банк может заблокировать счет ФЛП

Банки обязаны проверять финансовые операции клиентов в соответствии с законодательством о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма. При этом финансовый мониторинг не ограничивается только крупными суммами. Подозрение может вызвать и сравнительно небольшая операция, если она не соответствует привычному поведению клиента или имеет признаки рискованной деятельности.

Например, предприниматель обычно получает несколько платежей в месяц от постоянных заказчиков. Однако внезапно на его личную карту начинают поступать десятки переводов от незнакомых физических лиц, после чего деньги почти сразу переводятся на другие счета.

Для банка такая активность может выглядеть нетипичной и требовать объяснений. Особое внимание финансовые учреждения могут обращать на операции, когда:

на счет регулярно поступают многочисленные переводы от разных людей без понятного экономического назначения;

полученные деньги почти сразу перечисляются другим лицам;

объемы операций резко увеличиваются и не соответствуют заявленной деятельности или финансовому профилю клиента;

предприниматель не может подтвердить происхождение средств;

клиент использует личные счета для операций, имеющих признаки предпринимательской деятельности.

В то же время ни один из этих признаков в отдельности не означает автоматической блокировки счета. Банк оценивает совокупность обстоятельств, характер деятельности клиента и имеющиеся документы. Как объясняет Брус, особое подозрение могут вызвать операции, похожие на деятельность так называемых "дропов" – людей, чьи счета используются для транзита чужих средств, в частности полученных мошенническим путем.

Даже если деньги перемещаются между счетами одного человека, необычная последовательность операций может стать основанием для дополнительной проверки. Если клиент отказывается предоставлять необходимые документы или объяснения, банк при наличии законных оснований может ограничить проведение операций или отказаться от дальнейшего обслуживания.

Какие документы может потребовать банк

В ходе финансового мониторинга банк может попросить предпринимателя объяснить экономический смысл операции и подтвердить источник поступления средств. Перечень документов зависит от конкретной ситуации.

Например, если деньги поступили от предпринимательской деятельности, могут понадобиться договоры с заказчиками, счета, акты выполненных работ, банковские выписки или другие документы, подтверждающие оказание услуг или продажу товаров. Если предприниматель переводит личные сбережения, банк может запросить документы, объясняющие их происхождение.

Отмечается, что это могут быть справки о доходах, документы о продаже имущества, наследстве или других законных источниках средств. Важно, что банк не обязательно требует все эти документы одновременно. Запрос должен касаться обстоятельств конкретной операции и рисков, которые финансовое учреждение должно проверить.

Предпринимателям следует отвечать на такие запросы в установленные сроки. Игнорирование запроса может затруднить проверку и привести к ограничению обслуживания. При этом предоставление документов не всегда гарантирует автоматическое проведение операции, ведь банк должен оценить их достаточность и достоверность.

Что делать ИП, если банк уже ограничил доступ к счету

Если банк приостановил операцию или установил ограничения, в первую очередь нужно выяснить причину такого решения. Стоит обратиться в банк через официальное приложение, контакт-центр или отделение и уточнить, какие документы необходимо предоставить для проверки.

Если ограничение связано с финансовым мониторингом, предпринимателю необходимо подготовить подтверждение происхождения средств и объяснения по соответствующим операциям. Например, если вопросы возникли из-за регулярных переводов между личной картой и счетом ФЛП, могут помочь банковские выписки, показывающие последовательность движения денег, а также документы об их первоначальном получении.

В то же время важно различать временное ограничение отдельной операции, отказ банка в проведении платежа и прекращение деловых отношений с клиентом. Отмечается, что это разные ситуации, для которых могут действовать разные процедуры.

Если предприниматель считает действия банка неправомерными, он может подать официальное обращение в финансовое учреждение, а при необходимости – жалобу в Национальный банк Украины или защищать свои права в суде. Однако банк не всегда может раскрыть клиенту все детали финансового мониторинга, в частности информацию, разглашение которой запрещено законодательством.

Почему не стоит переводить деньгичерез карты родственников

Особое внимание предпринимателям следует обратить на переводы между собственными счетами и счетами членов семьи. Даже если речь идет о муже, жене, родителях или совершеннолетних детях, их банковские счета не считаются собственными счетами предпринимателя.

Для банка перевод средств родственнику является операцией между разными физическими лицами. К такому платежу могут применяться правила, предусмотренные для переводов третьим лицам, а не для перемещения денег между собственными счетами. Кроме того, если предприниматель систематически использует карты родственников для получения оплаты от клиентов, могут возникнуть вопросы относительно фактического получателя дохода, его учета и налогообложения.

Особенно рискованной является ситуация, когда клиенты оплачивают товары или услуги на карту члена семьи, а затем эти средства передаются предпринимателю. Такие операции не следует маскировать под обычные личные переводы. Для предпринимательских расчетов целесообразно использовать надлежащим образом оформленные счета и предусмотренные законодательством способы приема оплаты.

Как мошенники используют тему блокировки счетов

Предпринимателям следует опасаться не только финансовых и налоговых рисков, но и мошеннических схем. Злоумышленники могут звонить от имени сотрудников банка, службы безопасности или правоохранительных органов и сообщать о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета.

После этого человеку предлагают срочно перевести средства на так называемый защищенный или резервный счет. На самом деле такой перевод может привести к потере денег.

Настоящие сотрудники банков не должны требовать сообщать пароли, PIN-коды, одноразовые коды подтверждения или переводить средства на неизвестные счета для их "сохранения". Если возникают сомнения в подлинности звонка, необходимо самостоятельно связаться с банком через официальные каналы.

Особенно опасно совершать финансовые операции под психологическим давлением, когда собеседник требует немедленных действий и угрожает потерей денег. Если средства уже переведены мошенникам, нужно как можно быстрее сообщить об этом в банк и обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 ноября 2026 года "Ощадбанк" повысит до 150 грн стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты, поэтому новый тариф не будет автоматически распространяться на всех владельцев банковских карт. Чтобы избежать неожиданных расходов, клиентам стоит проверить давно неиспользуемые счета и уточнить в банке условия начисления комиссии.