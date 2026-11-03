Пьяные ДТП и организация протестов с избиениями под домом учителя: что известно о "медике скорой", собравшей толпу возле военных под Киевом

"Человека убили" военные в частном доме, "врач на коленях умоляет полицию пропустить ее" – новости с такими заголовками распространили 2 ноября крупнейшие украинские новостные Telegram-каналы с многомиллионной аудиторией, но сомнительной репутацией. Ни один из каналов не проверил новость, а источником информации стало заявление фейкового медика скорой помощи Валентины Молодой.

Вал страшных сообщений дал свой результат – к дому в пригороде столицы Петропавловской Борщаговке, куда звала Молодая, пришли сотни агрессивных молодых людей, разбили полицейские автомобили, начали выбивать ворота и устроили драки.

О том, что в этом доме "пытают и убивают", заявила женщина в медицинской форме, приехавшая к дому на "скорой". OBOZ.UA установил дополнительную информацию, кто такая Валентина Молодая и как ей удалось спровоцировать уличный протест. Оказывается, это уже не первая акция с громкими заявлениями, которую устраивала женщина.

Отметим: OBOZ.UA пытался связаться с Валентиной Молодой, но ни один из телефонов, номера которых указаны на ее страницах в соцсетях, не отвечал. Мы готовы разместить ее комментарий. Если вам известно больше – пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.

Главное:

2 ноября крупнейшие украинские Telegram-каналы с сомнительной репутацией распространили без проверки информацию от "медика" Валентины Молодой о том, что в частном доме в Петропавловской Борщаговке "пытают и убивают людей". Это спровоцировало масштабный протест с вооруженными столкновениями, повреждением имущества полиции и попытками штурма.

По данным полиции, Нацгвардии и военного омбудсмена, дом служил временным пунктом дислокации воинской части для мобилизованных и лиц, самовольно оставивших часть (СЗЧ). Заявления о пытках, гибели людей и массовом незаконном удержании гражданских не подтвердились, хотя четверо военнослужащих действительно получили травмы и были направлены в медцентр.

хотя четверо военнослужащих действительно получили травмы и были направлены в медцентр. Молодая приехала на спецтранспорте с логотипами частной клиники "Мед-Престиж", которая прекратила деятельность еще в 2023 году. Автомобиль продали в 2024 году как обычный транспорт, а покупатели нарушили условие об обязательном демонтаже медицинской маркировки.

Валентина Молодая является владелицей клиники пластической хирургии "Молода-я" (что не дает права оказывать экстренную медицинскую помощь), возглавляет ОО "Пліч-о-пліч" и во время событий совмещала противоречивые роли – медика, журналистки, волонтерки, не имея официального подтверждения соответствующих полномочий.

Инцидент не первый в деятельности Молодой: в 2020 году она уже организовывала подобный митинг с привлечением медиа во Львове, где ударила подростка (это стало предметом судебного разбирательства). Также она фигурирует в судебных реестрах из-за ДТП, управления транспортом в состоянии опьянения, уклонения от органов досудебного расследования (данные сохранились в системе YouControl). Она активно занимается распространением антимобилизационной риторики в соцсетях.

Как все происходило: кратко о Валентине Молодой

Утром 2 ноября Валентина Молодая вместе с двумя молодыми людьми и еще одной женщиной приехала к одному из частных домов в Петропавловской Борщаговке (пригород Киева). Женщина приехала на "скорой" и была в форме работницы экстренной медицинской помощи.

Валентина вышла в эфир TikTok и призвала "собираться" у этого здания, назвала адрес. "Здесь находятся люди, которых пытают... Короче, вот такая ситуация... Люди находятся в этом здании. Здесь пытают и убивают людей. Так что, люди, подтягивайтесь", – заявила она во время эфира.

В подтверждение своих слов женщина демонстрировала видео и рассказывала, что внутри находятся как минимум четверо мужчин, которым нужна медицинская помощь. Один из них якобы получил перелом позвоночника.

Сообщения начали распространяться в Telegram-каналах и местных чатах. К дому прибывали жители окрестных жилых комплексов, а также люди, называвшие себя родственниками военнослужащих. Втечение дня собралась толпа. Часть присутствующих пыталась выбить ворота.

Как проходила трансляция

Ситуация переросла в столкновения. На место прибыли руководство полиции Киевской области и командование Национальной гвардии. Под вечер приехал даже глава Офиса президента Кирилл Буданов.

В полиции в тот же день заявили, что информация о незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности. Правоохранители объяснили: дом является местом пребывания военнослужащих одного из подразделений Нацгвардии. Речь идет о временном пункте дислокации воинской части. Там находились мобилизованные мужчины и военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части (СОЧ). Они ожидали распределения по воинским частям и дальнейшего прохождения службы.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко лично прибыл на место и провел несколько человек внутрь, чтобы показать условия пребывания. Военные сообщили, что четверо мужчин, ранее самовольно оставивших часть, имели травмы. Позже их доставили в медицинский центр Нацгвардии, где им оказали помощь.

Офис военного омбудсмена также присоединился к проверке. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что ее представители работают на месте вместе с командованием НГУ. По ее словам, военнослужащие находятся в безопасности, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

То есть факт пребывания военных в доме подтвердился. Но заявления о пытках, гибели человека и незаконном удержании большого количества гражданских не подтвердились.

Скорая, которой не должно было быть: кому принадлежал автомобиль

Отдельная часть этой истории – автомобиль, на котором Валентина Молодая приехала к дому. Это был белый фургон с внешними признаками скорой помощи и логотипом частной клиники "Мед-Престиж". На машине были львовские номерные знаки ВС 3909 ЕО.

Автомобиль Молодой

Как выглядит скорая

OBOZ.UA выяснил, что эту машину пригнали в Украину в 2022-м из Германии и продавали как обычный автомобиль, а не скорую.

Как выяснили журналисты "Следствия.Инфо", медицинское учреждение, чья маркировка оставалась на автомобиле, уже не работало.

ООО "Мед-Престиж" зарегистрировали в 2012 году в Николаеве. Владелец компании Михаил Фурман рассказал журналистам, что фактически клиника прекратила деятельность еще в 2023 году. Хотя юридически предприятие не ликвидировали, медицинские услуги оно больше не предоставляло.

По словам Фурмана, у компании было пять автомобилей скорой помощи. Один передали николаевским военным, а остальные четыре продали. Автомобиль, который появился в Петропавловской Борщаговке, был последним в этом списке. Его продали в 2024 году.

При этом покупатели должны были убрать с машины логотипы бывшей клиники.

"Условия продажи были такими, что они снимут все наши логотипы "Мед-Престиж". Они не имеют права ездить с моей торговой маркой. И представляться владелицей она тоже не имеет права", – заявил Фурман журналистам.

Итак, на момент событий в Петропавловской Борщаговке автомобиль уже около двух лет не принадлежал клинике, от имени которой фактически выступала Молодая. А само медицинское учреждение не работало.

Не "Мед-Престиж": чем на самом деле занимается Валентина Молодая

49-летняя Валентина Молодая имеет отношение к другому медицинскому бизнесу – клинике пластической и эстетической хирургии "Молода-я".В компании указана действующая медицинская лицензия. Однако наличие лицензии у клиники пластической хирургии не означает автоматического права оказывать услуги экстренной медицинской помощи или работать службой скорой помощи.

Чем занимается Молодая

Кроме того, согласно данным открытых реестров, Молодая связана с несколькими общественными и медицинскими структурами. Среди них – ОО "Международная ассоциация врачей-инъекционистов в области эстетической медицины", Святошинская районная в городе Киеве федерация дзюдо и единоборств, а также ООО "Медицинский центр геронтологии, реконструктивной, пластической и эстетической хирургии, экстренной медицины "Прайм"".

Отдельная интересная деталь – ее связь с общественной организацией "Плечом к плечу". Согласно данным реестров, Молодая является учредительницей и представительницей этой организации. Именно от нее у нее было журналистское удостоверение, которое она предъявляла во время событий в Петропавловской Борщаговке.

Удостоверение Молодой

Таким образом, на месте конфликта женщина фактически совмещала несколько ролей: представлялась медиком, владелицей частной клиники, волонтером и журналисткой.

Само по себе журналистское удостоверение общественной организации не является доказательством нарушения. Однако оно также не подтверждает наличие профессионального журналистского статуса или полномочий действовать от имени медицинского учреждения.

От уголовного производства до ДТП: что есть в судебном реестре

История Молодой не ограничивается ее медицинскими и общественными проектами. В открытых судебных документах есть упоминания об уголовном производстве, дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях правил дорожного движения.

В частности, в 2020 году в отношении нее зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. В материалах дела говорилось о конфликте с парнем, которому Молодая якобы дала пощечину. Потерпевший обратился в полицию.

OBOZ.UA удалось установить, что речь идет о львовянине Андрее Лозанчине. Мать парня, пани Лариса, в комментарии OBOZ.UA назвала Валентину Молодую "аферисткой". Женщина рассказала, что в 2020 году во Львове Молода устроила митинг под домом преподавателя киностудии, который состоял в отношениях с ее совершеннолетней дочерью. На акцию Валентина Молода пригласила СМИ и заявила, что преподаватель развращает всех учеников.

Одним из учеников был 16-летний Андрей. Парень пришел вместе с другими учениками школы, чтобы защитить преподавателя. Молода ударила подростка. "Мы с ней разговариваем, я продолжаю отстаивать свою позицию, и она просто ударила меня", – рассказал собеседник.

По его словам, после инцидента семья обратилась в полицию, а в отношении Молодой было начато уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

Мужчина подтверждает, что судебный процесс длился годами. Однако позже он перестал посещать заседания, поскольку устал тратить на это время. За этот период он успел пройти военную службу, получить ранение и демобилизоваться.

"Мне уже надоело тратить свое время, ходить на судебные заседания, и я просто в какой-то момент отпустил эту ситуацию", – объяснил он.

В 2021 году ее внесли в учет МВД как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования или суда. Однако важно: в июне 2026 года Молодую освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Это не обвинительный приговор и не означает, что суд признал ее виновной.

Находилась в розыске

В судебном реестре есть и документы о дорожно-транспортных происшествиях.

В одном из них описано ДТП в Петропавловской Борщаговке. Согласно материалам дела, женщина, управляя Mercedes, ехала по улице Октябрьской, не выбрала безопасную скорость, не учла дорожную обстановку и не справилась с управлением. В результате автомобиль врезался в ворота, которые получили механические повреждения.

В тот же день, согласно материалам другого производства, полицейские пытались остановить ее автомобиль в Киеве. На требование патрульных она не отреагировала, поэтому правоохранителям пришлось преследовать транспортное средство.

После остановки, как указано в материалах дела, полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, дрожание пальцев рук и покраснение лица. От прохождения осмотра женщина отказалась.

Другой судебный документ касается ДТП в Сходнице 12 июня 2022 года. Согласно материалам дела, управляя Infiniti FX35, Молодая попала в аварию, после чего оставила место происшествия. Также в документе говорится, что после ДТП она употребляла алкоголь до проведения осмотра уполномоченным лицом.

От пластической хирургии до протестов против мобилизации

Еще одна составляющая публичной деятельности Молодой – ее активность в социальных сетях. Она публиковала фото и видео, на которых делает серьезные пластические операции. При этом в соцсетях распространяются слухи о том, что женщина "искала, где купить диплом". О том, что Молодая работает без диплома, слухи ходили и во Львове. Помимо медицинской практики, она позиционирует себя как общественную активистку и авторку расследований.

В своих публикациях и видео Молодая затрагивает тему мобилизации, критикует действия государственных органов и призывает украинцев выходить на протестные акции. В частности, она использовала формулировку о том, что украинский народ "превратился для них в мясо".

Кем еще работала Молодая

После событий в Петропавловской Борщаговке эта деятельность приобрела особое значение. Ведь речь идет уже не просто о публичной критике мобилизации, а о распространении конкретных утверждений о якобы пытках военнослужащих, которые не были подтверждены правоохранителями.

История в Петропавловской Борщаговке поставила ряд вопросов не только к военному командованию, но и к самой Валентине Молодой.

Если военнослужащие находились в ненадлежащих условиях или нуждались в медицинской помощи, это должно стать предметом независимой проверки. Но заявления о пыточной, погибшем и десятках незаконно удерживаемых людей не могут становиться основанием для массового собрания у военного объекта без проверки фактов.

История Валентины Молодой показала, как быстро неподтвержденная информация, подкрепленная образом медика и автомобилем скорой помощи, может перерасти в масштабный конфликт. А вопрос о том, кто и с какой целью распространял эти заявления, до сих пор требует ответов.

Отметим, OBOZ.UA направит официальные запросы в Минздрав и проверит, есть ли у Валентины Молодой диплом о высшем медицинском образовании. Продолжение следует...