ПриватБанк зачислит 2 тыс. грн на специальные карты: кто из украинцев получит деньги в ноябре

В ноябре 2026 года украинцы от 40 лет могут оформить через ПриватБанк специальную карту для получения 2000 грн по программе "Скрининг здоровья 40+". Деньги разрешат потратить только на профилактическое медицинское обследование, а если не использовать их в течение двух месяцев после зачисления, они вернутся в государственный бюджет.

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинцам. Речь идет о государственной программе "Скрининг здоровья 40+", призванной помочь выявлять распространенные заболевания на ранних стадиях. Воспользоваться ею могут граждане, которым уже исполнилось 40 лет, в том числе и те, кто отметит юбилей именно в ноябре 2026 года.

Кто может получить 2000 грн от ПриватБанка

Программа "Скрининг здоровья 40+" предусматривает предоставление украинцам в возрасте от 40 лет средств на прохождение профилактического медицинского осмотра. Размер помощи составляет 2000 грн, а получить ее можно один раз в год. В ноябре ПриватБанк продолжит открывать для клиентов специальные карточные счета, на которые будут поступать деньги в рамках этой государственной инициативы.

Важно, что право на участие в программе имеют не только те, кому уже исполнилось 40 лет раньше. Если день рождения приходится на ноябрь 2026 года, человек также сможет подать заявку после достижения соответствующего возраста. Ждать следующего календарного года для этого не нужно.

Основная цель программы – выявлять заболевания, которые длительное время могут развиваться без очевидных симптомов. В частности, во время обследования внимание будут уделять трем направлениям:

нарушениям работы системы кровообращения – речь идет о выявлении рисков и патологий, связанных с сердечно-сосудистой системой;

эндокринным заболеваниям – в частности, будут проверять риски сахарного диабета и других нарушений обмена веществ;

психическому здоровью – программа также предусматривает внимание к возможным ментальным расстройствам.

Таким образом, помощь носит не общий характер, а направлена именно на профилактику и раннюю диагностику. При этом пройти обследование можно не в любом медицинском учреждении, а только в тех, которые участвуют в программе Министерства здравоохранения.

Как открыть специальную карту в ПриватБанке

Для получения государственных средств сначала нужно оформить специальный карточный счет. В ПриватБанке предусмотрели два способа – дистанционное оформление или обращение непосредственно в банковское отделение.

Первый вариант подойдет тем, кто пользуется смартфоном и имеет необходимые цифровые документы. Для дистанционного оформления понадобятся:

смартфон с бесконтактным модулем NFC;

приложение государственного сервиса Дія;

цифровое удостоверение личности – ID-карта.

При наличии этих инструментов можно воспользоваться онлайн-форматом оформления специальной карты. Для тех, кому удобнее решать банковские вопросы лично, доступен другой способ. Нужно прийти в отделение ПриватБанка и оформить пластиковую карту. При желании клиент также может получить ее цифровой аналог в банковском приложении.

Такой вариант может быть удобнее для людей, которые не пользуются современными смартфонами или не хотят самостоятельно проходить процедуру через электронные сервисы. Однако открытие карты само по себе еще не означает автоматического зачисления 2000 грн. Для получения помощи нужно сделать еще один шаг.

Что нужно сделать, чтобы получить выплату

После открытия специального счета необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать заявление на получение помощи. Только после оформления соответствующего обращения средства должны быть зачислены на карту.

То есть процедура предусматривает несколько последовательных этапов: сначала человек открывает специальный счет в ПриватБанке, затем подает заявление через ЦНАП, после чего ожидает зачисления государственной помощи. Важно не путать открытие карты с фактическим оформлением выплаты.

Если счет уже есть, но заявление на участие в программе не подано, рассчитывать на автоматическое поступление денег не стоит. Поэтому тем, кто планирует воспользоваться программой в ноябре, стоит заранее уточнить порядок оформления и подготовить необходимые документы.

На что разрешат потратить 2000 грн и когда деньги вернут государству

Полученные средства будут иметь исключительно целевое назначение. Их можно использовать только для оплаты профилактического медицинского обследования в учреждениях, зарегистрированных в программе Министерства здравоохранения. Для определения соответствующих медицинских учреждений используются специальные коды категорий торговцев (MCC). В рамках программы указаны следующие коды:

MCC 8011;

MCC 8062;

MCC 8099;

MCC 8071.

Потратить государственные деньги на обычные покупки, оплату коммунальных услуг или другие нужды не получится. Также не предусмотрена возможность снять 2000 грн наличными или перевести их на другой банковский счет. Отдельно установлен срок использования помощи. После зачисления денег на специальную карту у человека есть два месяца, чтобы оплатить ими медицинское обследование.

Если в течение этого периода средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в государственный бюджет. Поэтому после получения выплаты не стоит откладывать запись к врачу на неопределенное время, нужно заранее найти медучреждение, участвующее в программе, и спланировать прохождение обследования.

Можно ли получить помощь повторно

Государственная программа предусматривает ежегодное предоставление 2000 грн на профилактическое обследование. То есть речь идет не о ежемесячной выплате, а о целевой помощи, которой можно воспользоваться один раз в год при соблюдении требований программы.

Важно также учитывать, что эти средства не являются свободной денежной помощью. Их назначение – оплата медицинских услуг, поэтому правила использования карты ограничивают возможность совершения других операций.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября 2026 года Ощадбанк ввел плату в размере 150 грн за обслуживание неактивных текущих счетов без платежных карт. Речь идет о счетах, которыми люди длительное время не пользовались, но которые остались открытыми в банке. Новый тариф автоматически не распространяется на все пенсионные и зарплатные карты, поэтому клиентам стоит проверить свои счета и уточнить, касаются ли их изменения.