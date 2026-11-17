О ценах на ринопластику, операциях для военных и пациентов-мужчин: рассказ хирурга Лейлы Омеровой

Несмотря на полномасштабную войну, отключения электроэнергии, постоянные ракетные обстрелы и тяжелые условия, в Украине продолжают работать тысячи высококлассных специалистов разных отраслей. OBOZ.UA начинает серию материалов, в которых расскажет о главном ресурсе страны – людях.

В первом тексте – прямая речь человека из числа тех, кого пациенты называют врачами от Бога. А именно, одной из самых известных в стране хирургов-оториноларингологов Лейлы Омеровой, которая умеет все – от эстетических пластических операций до спасения военных после сложнейших боевых травм.

Сейчас госпожа Лейла помимо обычной врачебной практики в частных клиниках работает в Главном военном клиническом госпитале МО, где занимается реконструктивной хирургией. А также сотрудничает с SUPERHUMAN, восстанавливая лица защитникам, о которых заботится этот центр.

Лейла Омерова. Источник: личный архив

О том, почему пластическая хирургия – это не только о красоте, и как реконструируют лица раненым, читайте в материале OBOZ.UA.

"Нос – удивительный орган": как решила стать пластическим хирургом

Все началось с того, что мне повезло родиться в семье врачей – очень сильных, замечательных и известных специалистов. Причем уже тогда, когда они были вполне состоявшимися именитыми специалистами. Например, мама была акушером-гинекологом, блестящим хирургом, и я с детства слышала пронзительные истории о том, как она спасала женщин от бесплодия

К сожалению, их уже нет с нами – я поздний ребенок своих родителей. Но со мной их духовное наследие, врачебная дисциплина и жизненное кредо "жить и помогать". Потому что быть врачом для меня – значит действовать по принципу "сказано – сделано" и от всего сердца по-человечески относиться к пациентам.

Лейла Омерова. Источник: личный архив

Окончательное понимание своего профессионального призвания пришло через искусство. В детстве я очень много рисовала, у меня был какой-то врожденный эстетический вкус. В домашней библиотеке была книга с чудесными портретами, и еще маленькой девочкой я обращала внимание на пропорции лица, на то, как красиво падает свет. Много лет спустя я попала в Мадрид, в музей Прадо, и среди голландской живописи нашла именно те картины, которые когда-то так меня восхищали. А насколько важен свет, я поняла, когда начала фотографировать своих пациентов.

Лейла Омерова. Источник: личный архив

И окончательную специализацию – нос – я выбрала вполне осознанно. Хотела оперировать именно его, потому что это удивительный орган. Нос не спрячешь – ни за очками, ни за волосами. Более того, он имеет полость, он должен дышать, обеспечивать организм воздухом для жизнедеятельности. Мама тогда говорила: "Доченька, это такая тяжелая профессия". Но от своей цели я не отступила. Выбирать простой путь – не для меня. Сначала я положила 15 лет жизни на то, чтобы возвращать своим пациентам свободное дыхание, удалять из носа с помощью видеокамер полипы и опухоли, исправлять носовую перегородку. А позже в моей работе появилась пластика носа. Это произошло, когда пациент приходил и говорил: "Ну, раз уж оперируем, давайте поправим и форму". Так вышло, что именно этим я занимаюсь последние лет семнадцать – возвращаю свободное дыхание и придаю носу красивую форму. И сегодня, выполняя очень сложные операции по восстановлению носа, я уверена, что правильно выбрала путь.

Лейла Омерова. Источник: личный архив

"Хрупкие руки хирурга ломают кости": о первой операции и учебе

Пластика носа считается одной из самых сложных, потому что это не только кожа, но и хрящи, кости и, как я уже говорила, полость. Это разные ткани, у каждой свои особенности, с каждой нужно уметь работать. По сути, нужно своеобразное "3D-воображение" – способность представить, как нос выглядит с разных сторон.

Именно поэтому, чтобы стать специалистом по пластической хирургии носа, нужно пройти непростое, длительное и дорогое обучение. Я училась одновременно и самостоятельно, и на практике, и на курсах за границей, выбирая для себя лучших учителей: Германия, Австрия, Франция, США (клиника Мейо), Италия, Турция, Гонконг.

Чтобы пройти этот путь, нужна большая целеустремленность, потому что в Украине работодатели не финансируют такое повышение квалификации. Приходится годами работать, зарабатывать, инвестировать в себя. И иногда идти или ехать на мастер-класс просто ради того, чтобы узнать, как сделать один шов – тот самый шов, который может изменить все. Но все равно есть энтузиасты, специальность "пластическая хирургия" сформирована, выдается сертификат Это прекрасно, потому что мы уже можем говорить о профессиональной идентичности!

А предела профессиональному совершенствованию фактически нет, это бесконечный процесс. Хирургия носа – для перфекционистов, потому что здесь точность и аккуратность решают все.

Лейла Омерова. Источник: личный архив

Моя первая операция, которую я помню до мельчайших деталей, длилась 5 часов, и это было сложно и ответственно. Чтобы создать форму, иногда нос нужно сначала сломать – сделать точные остеотомии. Хрупкие руки хирурга сначала ломают кости, а затем отломки должны точно совпасть. Моя первая операция длилась 5 часов. Сегодня операции стали короче, но когда мы выполняем реконструкцию носа после ранения, она может длиться 9 часов и более – столько нужно, чтобы собрать нос из реберного хряща, слизистой оболочки и кожи лица. Кстати, в прошлом году я ездила к коллегам в Барселону за знаниями именно о реконструкции носа. Ведь если носа нет, его нужно восстановить, и это самая сложная хирургия. Во время войны она очень актуальна при травмах носа, когда ринохирургия (хирургия носа) перестала быть преимущественно эстетической и появились другие задачи.

"Иногда я отказываю в операции": о ценах и пациентах

Если говорить о чисто эстетической хирургии, то результат обязательно обсуждается заранее: что не нравится, какая техника, примеры "до и после". Пациент должен знать, что его ждет, потому что операция – это тяжелое психологическое решение, и мы вместе преодолеваем страхи. Самое важное – это доверие и надежда. Вы не представляете, сколько радости испытывают пациенты, когда видят свой новый нос – это слезы счастья. Ради этого стоит учиться и работать, работать и учиться.

Но я иногда и отказываю в операции. Просто говорю: "Я не буду Вам ее делать". Если приходит молодая девушка, красивая, с симметричными чертами лица – я могу отказать. Объясняю, что селфи, к которым она привыкла, визуально искажают нос, и предлагаю провести фотосессию с правильным светом и двумя вспышками, чтобы она увидела, как ее на самом деле видят люди. Иногда девушки смотрят на свой нос и соглашаются, что операция действительно не нужна. Поэтому очень важно иметь свой хирургический стержень и найти ту форму носа для пациента, в которой он не потеряет себя.

Ринопластика – это не штамповка, это ювелирная, высококлассная хирургия. Она не может быть масс-маркетом, а ее цена не может быть низкой. Поэтому если цена низкая – это подозрительно. Как говорят, бриллианты не могут продаваться в лавках или киосках. Пластическая операция на носу означает оплату пребывания в клинике, анестезии, расходных материалов и гонорара врача, который в частных клиниках он определяет сам. И этот гонорар, как вы понимаете, не может быть маленьким, потому что врач вложил в себя немалые средства, пока приобретал квалификацию пластического хирурга. Разве что операция имиджевая (например, врожденный дефект носа или тяжелая травма), для врача это вызов – помочь такому пациенту.

Поэтому для пациента эстетическая ринопластика – это проект, у которого есть своя сумма инвестиций и свой срок реализации. Был у меня такой случай: прекрасный парень, по профессии официант, имел сложный нос. Сразу он не мог себе это позволить, но сказал, что заработает необходимую сумму за шесть месяцев. То есть он поставил цель, заработал деньги и сейчас имеет прекрасный нос. Подчеркну, что здесь мы, конечно, не говорим о неотложной хирургии, а рассматриваем жизненный проект по улучшению качества жизни, который пациент может планировать годами.

Лейла Омерова. Источник: личный архив

"Чувство сердцем": о пациентах-мужчинах и доверии к врачу

Интересно, что сейчас среди моих пациентов поровну мужчин и женщин – 50 на 50. Мужчины тоже хотят иметь красивый нос и свободно дышать. Обычно это те, у кого были травмы и кто сейчас хочет не "маленький носик", как большинство девушек, а просто вернуть тот нос, с которым родились. Мужчины, кстати, – очень классные пациенты: если ты сказала, что будет такой результат, они доверяют и не капризничают.

Когда меня спрашивают, как проверить специалиста, я говорю: смотрите на результаты "до и после" (хотя не все пациенты разрешают их публиковать, но успешные кейсы должны быть) и на интуитивное доверие. Международная сертификация сама по себе важна, но сейчас многое можно получить онлайн. У меня значительное количество профессиональных сертификатов, поэтому представить их все на одной странице невозможно. В то же время во время личной консультации пациент сможет ознакомиться со всеми документами, подтверждающими мою квалификацию и профессиональный опыт.

"Как я могу поехать?": о помощи военным

Когда началась большая война, вопрос о том, помогать ли военным, даже не стоял – я и до полномасштабного вторжения работала с ранеными. Но с такими последствиями, с настолько разрушенными лицами я раньше никогда не сталкивалась. К сожалению, сегодня ринопластика – уже не только о красоте. Мы используем пластическую хирургию в работе с изувеченными лицами наших защитников.

И такого опыта, который мы, к сожалению, имеем сейчас в Украине, пожалуй, нет ни у кого в мире. Иностранные коллеги иногда воспринимают это как сложный квест, когда мы работаем вместе. Фактически колесо истории совершило ужасный оборот, и мы вернулись к истокам пластической хирургии. Когда-то я познакомилась с замечательным хирургом Бернаром Девошелем, который первым в мире провел пересадку лица. И свою лекцию он тогда начал с рассказа о том, как после Первой мировой войны впервые стали восстанавливать лица…

Поэтому мой рабочий день сейчас разделен между "мирной" хирургической практикой в частной клинике и военным госпиталем, где я провожу первую половину дня. В госпитале работаем мультидисциплинарными командами: вместе с челюстно-лицевыми и офтальмопластическими хирургами. Это уникальный опыт. Сегодня работаем даже тогда, когда нет света или отопления.

Лейла Омерова. Источник: личный архив

Реконструктивная операция на носу – это многоэтапное хирургическое вмешательство, иногда для восстановления носа требуется несколько этапов операции, это занимает от 2-3 месяцев до года. Обычно мы реконструируем носы с помощью собственного реберного хряща и кожи пациента, а для реконструкции Непосредственно в военном госпитале мы реконструируем носы с помощью собственного реберного хряща и кожи пациента, поэтому там нам хватает внутренних ресурсов. А вот для реконструкции челюсти или глаза нужны многокомпонентные, иногда искусственные материалы. В этом очень помогают волонтерские благотворительные организации, такие как "Лікарі для героїв", или центр Superhumans во Львове, куда я тоже езжу оперировать военных.

Меня очень мотивируют наши военные. Был пациент, Владимир Овсянников, который перенес 40 операций, потерял конечности и глаз. И когда я волновалась перед его очередной реконструкцией лица, он поддерживал меня за плечо и говорил: "Не волнуйтесь, все будет хорошо".

Сегодня я работаю и не оставляю своих пациентов. Конечно, каждый выбирает свое, и я не осуждаю тех, кто уехал. Но нас, меня, моих коллег, здесь удерживает именно эта "тяжесть" момента – сейчас нельзя оставлять людей без помощи. Так меня учили родители, так я живу.