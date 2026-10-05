Изменились правила определения инвалидности: сколько теперь выплачивают украинцам с I, II и III группами инвалидности

После ликвидации МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии) группу инвалидности в Украине определяют не только по диагнозу, но прежде всего по тому, насколько стойкие нарушения здоровья ограничивают повседневную жизнь человека. Согласно общим правилам, пенсия составляет 100 % от расчётной пенсии по возрасту для I группы, 90 % — для II и 50 % — для III. В то же время для отдельных категорий действуют специальные выплаты, в частности, минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны с 1 марта 2026 года составляет 18 885 грн для I группы, 15 494 грн для II и 10 625 грн для III.

Соответствующие правила разъяснила эксперт в сфере здравоохранения Наталья Лисневская в комментарии СМИ. По её словам, в настоящее время учитываются способность к самообслуживанию и передвижению, ориентация в пространстве и времени, возможность общаться, контролировать поведение, учиться и работать.

Также важное значение имеет потребность в посторонней помощи, реабилитации и других мерах поддержки. Сам диагноз при этом остается важным, он позволяет определить характер нарушений, прогноз заболевания и возможность восстановления функций. Однако решающим является то, как именно состояние здоровья влияет на повседневную жизнь конкретного человека.

I группа: кому устанавливают и сколько платят

I группу могут установить людям с тяжёлыми и стойкими нарушениями здоровья, которые существенно ограничивают повседневное функционирование. В определённых случаях человек нуждается в постоянной помощи или уходе.

Речь идет, например, о тяжелых нарушениях двигательных функций, нервной системы, психического состояния, зрения или слуха. Но и здесь конкретный диагноз сам по себе не гарантирует I группу — экспертная комиссия оценивает фактические ограничения.

Для человека с I группой пенсия по инвалидности по общеобязательному государственному пенсионному страхованию составляет 100% рассчитанной для него пенсии по возрасту.

II группа: значительные, но не максимальные ограничения

II группу устанавливают в случае значительных и длительных нарушений здоровья, которые в то же время не достигают критериев I группы. Человек может сохранять способность самостоятельно ухаживать за собой и даже работать, но нуждаться в специальных или облегченных условиях труда, вспомогательных средствах, регулярном медицинском наблюдении или периодической помощи.

Такие ограничения могут быть следствием тяжелых заболеваний, травм, операций, неврологических или психических расстройств, существенных нарушений зрения или слуха. Для II группы пенсия составляет 90% пенсии по возрасту, рассчитанной для конкретного человека.

III группа: человек в основном остается самостоятельным

III группа предусмотрена для случаев, когда нарушения здоровья носят стойкий характер, но вызывают умеренные ограничения жизнедеятельности. Человек в основном остается самостоятельным, однако его возможности работать могут быть ограничены.

Например, может потребоваться снижение физической или психологической нагрузки, изменение рабочих обязанностей или создание специальных условий. По общим правилам пенсия для III группы составляет 50% от рассчитанной пенсии по возрасту.

Важно, что это не фиксированные суммы в гривнах. То есть не существует единой пенсии, которую автоматически получают все люди с I, II или III группой, размер зависит от индивидуального пенсионного расчета.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны действуют другие суммы

Отдельные правила установлены для лиц с инвалидностью вследствие войны. После индексации с 1 марта 2026 года их общая пенсионная выплата не может быть ниже:

I группа — 18 885 грн;

II группа – 15 494 грн;

III группа – 10 625 грн.

Отдельные специальные правила также действуют, в частности, для людей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой. Поэтому определять причитающуюся человеку выплату только по номеру группы некорректно – значение имеют также причина установления инвалидности и закон, в соответствии с которым назначена пенсия.

Инвалидность может устанавливаться на определенный срок, по истечении которого необходимо пройти повторную оценку. По ее результатам группу могут оставить без изменений, изменить или, если соответствующих оснований больше нет, не подтвердить.

Однако законодательство предусматривает случаи, когда инвалидность устанавливается без определения даты следующей оценки. По словам Лисневской, одного лишь "тяжелого диагноза" для этого также недостаточно. Учитываются стойкость нарушений, возможность восстановления функций организма, прогноз и соответствие установленным критериям.

Поэтому важную роль играют медицинские документы. Они должны не просто фиксировать название заболевания, а отражать его течение, результаты обследований и лечения, а также конкретные ограничения человека в повседневной жизни.

Потеря трудоспособности и инвалидность — это не одно и то же

Еще одно важное изменение в понимании системы – необходимость различать инвалидность и утрату профессиональной трудоспособности. Утрата профессиональной трудоспособности показывает, насколько человек способен выполнять конкретную профессиональную работу.

Например, после травмы работник может больше не иметь возможности выполнять тяжелую физическую работу, но оставаться способным работать по другой профессии. Степень потери профессиональной трудоспособности может составлять от 5% до 100% и определяется индивидуально.

Для страховых случаев сумма ежемесячной выплаты зависит от установленного процента утраты трудоспособности и среднемесячной заработной платы человека до ущерба здоровью. Для тех, кому стойкую утрату профессиональной трудоспособности впервые устанавливают с 1 января 2026 года, выплата в пересчете на 100% утраты имеет нижний предел 8647 грн, а максимальная ежемесячная страховая выплата составляет 34 588 грн.

При этом установление, например, определенного процента утраты профессиональной трудоспособности не означает автоматического присвоения соответствующей группы инвалидности.

Могут ли мобилизовать человека с утратой трудоспособности

Инвалидность, потеря профессиональной трудоспособности и годность к военной службе — три разные юридические и медицинские категории. Как пояснила Лисневская, лица, которым официально установлена инвалидность, имеют предусмотренное законом право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

В то же время сам по себе процент потери профессиональной трудоспособности такого права автоматически не дает. Если инвалидность не установлена, вопрос о годности человека к военной службе решается отдельно в соответствии с заключением ВЛК и военно-медицинскими критериями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 22 октября 2026 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут по месту своего фактического проживания после перемещения регистрировать ФЛП, создавать юридическое лицо с собственным участием, осуществлять независимую профессиональную деятельность, а также прекращать предпринимательскую деятельность. В то же время вступит в силу новая редакция закона о ВПЛ, которая также предусматривает новые правила пребывания переселенцев за рубежом.