Посылку украинки утилизировали в Китае: она подала иск против "Новой почты" и выиграла

Голосеевский районный суд Киева обязал ООО "Нова Пошта Глобал" выплатить клиентке 4 834,35 грн после того, как часть ее заказа с китайского маркетплейса Taobao утилизировали на складе в Китае. Суд присудил 2 834,35 грн в качестве возмещения материального ущерба и 2 000 грн моральной компенсации.

Об этом говорится в решении суда по делу № 752/11531/26. Еще в декабре 2025 года женщина купила на Taobao одежду и детскую деревянную балансировочную доску. За товары она заплатила 44,16 доллара, или 1 872,38 грн на момент оплаты. Для доставки в Украину она воспользовалась сервисом NP Shopping.

По объяснению компании, отправление вскрыли на транзитном складе в Китае для проверки. Чтобы продолжить доставку, у клиентки запросили документ от правообладателя бренда и сертификат об обработке деревянных изделий. Компания сослалась на условия NP Shopping, которые позволяют приостановить доставку для проверки товаров. По ее словам, отправление задержали на уровне склада, а с таможенными органами Китая по поводу этих посылок она не переписывалась.

Клиентка утверждала, что предоставила сертификат безопасности на игрушку, а с такими требованиями за годы пользования сервисом столкнулась впервые. Товары из двух отправлений утилизировали на складе партнера компании в Китае. Еще из двух отправлений женщина получила лишь часть товаров. За их доставку она заплатила в общей сложности 961,97 грн. Компания отказала в удовлетворении досудебной претензии, а отзыв на иск не подала.

Суд отметил, что перевозчик отвечает за сохранность груза с момента его принятия до выдачи получателю. Чтобы освободиться от ответственности за утрату груза, перевозчик должен доказать, что это произошло из-за обстоятельств, которым он не мог предотвратить. В этом деле компания не предоставила доказательств, которые опровергли бы доводы клиентки.

Суд удовлетворил иск частично. Он присудил полную сумму заявленного материального ущерба и 2 000 грн из запрошенных 25 000 грн моральной компенсации. Требование признать противоправными действия компании по одностороннему изменению условий договора суд отклонил. Отдельно с компании взыскали 259,14 грн судебного сбора в пользу государства.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2026 году самыми высокооплачиваемыми профессиями в Украине стали преимущественно рабочие и строительные специальности: штукатурам в октябре предлагали до 90 тыс. грн, а дальнобойщикам, каменщикам и фасадчикам – по 70 тыс. грн. Наибольший годовой прирост зарплат зафиксировали у электриков, сантехников и монтажников.